Una mano arrancada en Saint-Étienne, un adolescente ciego de un ojo en Mulhouse... Un 17 de octubre nuevamente marcado por la represión policial

Como desde el inicio del movimiento escolar a finales de septiembre, el sábado 17 de octubre también estuvo marcado por la represión policial. Varios manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad, durante la jornada de movilización contra el alto costo de vida donde se observaron escenas de saqueos y violencia.

Unas 1.800 personas fueron arrestadas, dijo el domingo el ministro del Interior, Laurent Núñez, mientras que más de 3.000 empresas sufrieron daños durante el fin de semana en varias ciudades francesas. El lunes, el ministro de Justicia precisó que se habían producido 2.513 detenciones policiales.

En Mulhouse (Alto Rin), una joven de 17 años llamada Maïssa perdió el sábado el ojo izquierdo tras recibir una granada de gas lacrimógeno en la cara, según testigos entrevistados por Politis. Según la misma fuente, Maïssa iba a comer con unos amigos al centro de la ciudad cuando se encontraron con la manifestación.

La manifestación del 17 de octubre, que reunió a un millar de personas en la localidad del Alto Rin, degeneró a media tarde cuando grupos provocaron a la policía y atacaron comercios y bienes públicos, según la prefectura. Luego la policía utilizó “Los gases lacrimógenos sirven para proteger a los viajeros” y sufrió a cambio “ataques directos y lanzamiento de fuegos artificiales pirotécnicos”. Parte de este grupo se dirigió luego hacia el centro comercial de Mulhouse, donde la policía volvió a utilizar gases lacrimógenos. “ante el intento de saqueo de varios negocios”según el fiscal de la ciudad, Nicolas Heitz.

Aquí es donde resultó herida Maïssa. La fiscalía de Mulhouse anunció al día siguiente que se apoderaría de la delegación de la IGPN en Metz.“una investigación flagrante por violencia agravada”especificó Nicolas Heitz. “Lamentablemente, a pesar de la cirugía de urgencia, la pérdida de su ojo izquierdo es permanente”añadió el fiscal. Las investigaciones deben “determinar la secuencia precisa de los acontecimientos que condujeron a esta grave lesión”subrayó. El 30 de septiembre, Maël, un estudiante de secundaria de 16 años, también quedó ciego de los ojos, durante el bloqueo de su escuela secundaria en Tours, por un disparo de un lanzador de balón defensivo (LBD).

“Nos dijeron que sería una granada de la gendarmería. No puedo confirmarlo. Obviamente habrá una investigación”declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez. El alcalde del PS de Saint-Étienne, Régis Juanico, por su parte, envió su ” apoyo “ al joven que había “una mano arrancada por una granada”, “así como sus seres queridos”. “Una tragedia así nunca debería ocurrir”continuó.

En Lens, a un adolescente de 15 años también le arrancaron la mano debido a una granada paralizante de la policía, mientras se encontraba frente a su escuela bloqueada, como parte del movimiento de la escuela secundaria. El arma había sido suspendida por el ministro del Interior, Laurent Núñez, antes de ser reintroducida antes de las manifestaciones del 17 de octubre.

La persona que murió el sábado durante las manifestaciones habría sido víctima de “paro cardiopulmonar”, tras un “malestar” en el bulevar de Magenta, en el distrito 10 de París, explica una fuente policial a TF1info. Según los informes, el manifestante murió antes de llegar al hospital. Esta muerte sería “sin relación con la violencia o cualquier acción de la policía”asegura la jefatura de policía a franceinfo.

Pero desde el domingo, un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales muestra una “médico callejero” (médico callejero) siendo golpeado por agentes de policía en la Place de la République, punto de partida de la manifestación parisina. Muchos internautas afirman que se trata del hombre que murió en el Boulevard Magenta.

Este lunes, otro vídeo publicado por la mañana mostraba a este mismo “médico de calle” siendo atendido por los servicios de emergencia. En él, “Antoine” parece consciente. Un familiar del joven dice a “New Obs” que éste “se encuentra bien”, después de haber sufrido una “conmoción cerebral”.

Un hombre nacido en 1978 también perdió la vida la noche del domingo al lunes 19 de octubre en el distrito de Châtelet, en el distrito 1 de París, a causa de un derrame cerebral, según información de “Parisien”. Las primeras informaciones no establecían ningún vínculo con las escenas de saqueos y violencia observadas en la zona el domingo por la noche. Finalmente, según la misma fuente, el hombre que fue encontrado en el suelo se encontraba efectivamente en una zona afectada por estos movimientos.