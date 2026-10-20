Qué sucede después de las manifestaciones del 17 de octubre: toques de queda, cierre de Marsella, acto II de los “chalecos amarillos”…

¿Cómo recuperar el control después de un fin de semana así? Después de la movilización del 17 de octubre que se convirtió en caos y dejó imágenes de comercios saqueados y ayuntamientos degradados, Emmanuel Macron pidió a los prefectos que tomaran las medidas necesarias para proteger las ciudades, prohibiendo incluso determinadas reuniones.

El presidente, sin embargo, rechazó la renuncia del ministro del Interior, Laurent Núñez, criticado por su gestión para mantener el orden y quien él mismo admitió “una pérdida de control” en algunas ciudades. Incluso el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió una quiebra indiscutible. Mientras tanto, en el terreno la atmósfera sigue siendo tensa. Por la tarde del domingo al lunes, otros negocios, por ejemplo en París, fueron objeto de saqueos. Actualización sobre la situación.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció el lunes que 2.513 personas se encuentran bajo custodia policial, muchas de ellas aún en prisión preventiva, y 67 personas encarceladas desde la violencia que caracterizó las manifestaciones de este fin de semana. En TF1, el Ministro de Justicia también indicó que había enviado “una instrucción a todos los fiscales de Francia para pedirles que se los califique como crimen organizado”que permitirá ampliar la detención policial de 48 a 72 horas y “Hacer geolocalizaciones y escuchas telefónicas que nos permitan saber (…) dónde estaban en el momento en que saqueamos tiendas, atacamos ayuntamientos”.

Mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, cancelaba su viaje previsto para la tarde a Marsella, donde el alcalde DVG Benoît Payan cuestionó duramente las condiciones de mantenimiento del orden y denunció la falta de fuerzas policiales movilizadas, la prefectura prohibió todos los viajes. “reunión y manifestación” este lunes desde el mediodía hasta las 8 p.m. “toda la comunidad”.

París, Lille, Niza, Lyon: los anuncios de toques de queda se suceden en respuesta a la violencia que azota muchas ciudades de Francia desde el sábado. En la capital, la plaza de la República y el barrio de Halles, escenario de numerosos saqueos en los últimos días, se ven afectados a partir de las 23 horas. También está prohibido manifestarse allí a partir de las 20.00 horas.

En el Norte, los toques de queda sólo afectan a los menores, en “porciones” de varios municipios, entre ellos Lille, mientras que en Niza, el alcalde de la UDR, Eric Ciotti, anunció un sistema similar, también reservado a los menores. EL ” desorden “ Este “muy localizado en los centros urbanos”había estimado el lunes Sébastien Lecornu, explicando en consecuencia que estos toques de queda serían “localizado” Y “parciales”.

Sébastien Lecornu descartó por el momento el establecimiento del estado de emergencia, pero dijo que estaba dispuesto a hacerlo. “si es necesario”. Por su parte, Laurent Nuñez aseguró que “Los partidos no se ponen en duda”en particular el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona previsto para el martes.

La alcaldesa socialista de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, estableció un toque de queda a partir de las 21.00 horas. a 6 a. m. del domingo por la noche, hasta el domingo 25 de octubre inclusive. Se aplica tanto a menores como a adultos, con excepciones en caso de viajes de negocios y emergencias. El funcionario electo informa de daños y de agentes de policía atacados con piedras y morteros el sábado. En Guadalupe, también se introdujo un toque de queda dirigido a los menores en Pointe-à-Pitre y Les Abymes.

La coordinación de los “chalecos amarillos” que provocó las manifestaciones del pasado sábado en Francia contra el coste de la vida, que desembocaron en el caos en varias ciudades, anunció el lunes por la mañana un “Acto II” con nuevas acciones tanto para el sábado como para el 31 de octubre. En el sitio 17octetgiletjaune.net, esta coordinación publicó un mapa de las movilizaciones previstas para el 24 de octubre con varias decenas de acciones ya programadas.

El Museo del Louvre, situado en el centro de París, no pudo abrir con normalidad a las 9 de la mañana. Los estudiantes bloquearon el acceso por ” apoyo “ al movimiento escolar secundario y denunciar “represión policial”. Según la dirección, una cincuentena de estudiantes de la Escuela del Louvre participan en esta acción.

Al menos “3.000 empresas” se vieron afectados por daños o saqueos este fin de semana, anunció el lunes el Primer Ministro, quien detalló las medidas que se deben implementar. “Decidimos activar el desempleo parcial tan pronto como (Martes), lo hacemos de inmediato 100% (…) No se trata de ningún daño social en este asunto”. declaró Sébastien Lecornu al final de la unidad de crisis interministerial.

“Vamos a liberar un fondo de apoyo específico para todas estas empresas”. añadió, porque “Muchos comerciantes ya se habían abastecido, incluso para Navidad” y hay “una necesidad de efectivo”.

¿Una pareja de octogenarios desnudados cerca de la Place de la République en París, el 17 de octubre? A raíz de esta información difundida el sábado por la noche en el plató de BFMTV, dos imágenes destinadas a ilustrar el acontecimiento aparecieron en las redes sociales y fueron ampliamente difundidas, tanto en Francia como en el extranjero. Sin embargo, una mirada más cercana revela que fueron producidos utilizando inteligencia artificial, como puedes ver. en el vídeo a continuación.

Este lunes tuvo lugar una concentración frente a este alcalde, para “formar sociedad” ; La concejala socialista Alexandra Cordebard organizó una reunión de “solidaridad” siguiendo la convocatoria de la Asociación de Alcaldes de Francia, como podéis ver en el vídeo de abajo. El sábado, 200 personas tuvieron que confinarse en el último piso del edificio, blanco de matones al margen de la manifestación contra el alto coste de la vida.

Desde Alemania hasta China, pasando por Italia o la República Checa, varios países han pedido a sus ciudadanos que tengan precaución si tienen que estar o viajar a Francia. Sus autoridades recomiendan en particular no participar en las manifestaciones.