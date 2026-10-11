“Un programa que muestra la visión de justicia de Trump”: en Estados Unidos se retransmitirá en directo la ejecución de un condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento

“La gente necesita entender que este tipo de acciones tienen consecuencias graves. » Al anunciar El jueves 8 de octubre, cuando se retransmitirá en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor de una masacre en una base militar de Texas en 2009, el 3 de diciembre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, provocó la protesta de las ONG. Un método validado por el presidente estadounidense. “Los soldados le dispararán, como debe ser, y nos aseguraremos de que el público pueda presenciarlo”añadió Pete Hegseth en un vídeo compartido en X (antes Twitter) por cuentas oficiales afiliadas al Pentágono y filmado para el medio conservador Real America’s Voice.

“¡Es un espectáculo, un cine que da una buena idea de la visión de la justicia de Donald Trump! »critica a Anne Denis, jefa de la comisión sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional, a los “Nuevos Obs”. Este nuevo anuncio “da testimonio del deseo de un gobierno de matar a toda costaanima Aurélie Plaçais, directora de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. La pena de muerte es un castigo cruel que debe ser abolido en todas partes”.

El psiquiatra militar Nidal Hasan abrió fuego en Fort Hood, Texas, en 2009 para impedir que los soldados participaran en una guerra que consideraba “ilegal” en Afganistán e Irak. Considerado un lobo solitario del grupo yihadista Al Qaeda, mató a trece personas, entre ellas doce militares, e hirió a decenas. Golpeado en la columna durante el tiroteo, desde entonces ha quedado discapacitado y utiliza una silla de ruedas. Fue condenado a muerte en 2013.

La última ejecución militar en Estados Unidos tuvo lugar en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de asesinato. “No se había retransmitido una ejecución desde 1936”insiste Anne Denis, que denuncia una “violación de la dignidad humana”. Aunque normalmente a las ejecuciones sólo asisten la familia y algunos periodistas, en la de Nidal Hasan “podría filmarse y luego transmitirse por televisión o en las redes sociales”.

El anuncio de la retransmisión en directo de la ejecución del condenado provocó la furia de algunos demócratas. Chris Murphy, senador de Connecticut, calificó la idea de Pete Hegseth “desagradable”en CNN. “¿Está imitando las ejecuciones del ISIS? »preguntó el funcionario electo. “Las ejecuciones públicas son medievalescontinuó. ¿Estados Unidos está reducido a esto? »

Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, en 2025 se habrán llevado a cabo al menos diecisiete ejecuciones públicas en todo el mundo: seis en Afganistán y once en Irán.

¿Podría un regulador estadounidense prohibir la retransmisión pública de la muerte del condenado? Posible, según Anne Denis, que cree que“podría haber una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos”.

Este anuncio se produce en medio de la polémica en Estados Unidos, provocada por el fallido asesinato de Christa Pike, una condenada que sobrevivió a su ejecución mediante inyección, la semana pasada. Su reciente intento de ejecución “demuestra que no existe una forma humana de ejecución y que las salvaguardias legales que se supone protegen a los condenados ya no funcionan en los Estados Unidos”subraya Aurélie Plaçais.

Tras este fiasco sin precedentes que reavivó el debate sobre la pena de muerte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión de las ejecuciones en su estado y una investigación independiente, y luego aceptó la dimisión del jefe de la administración penitenciaria. Christa Pike fue condenada a muerte por torturar y asesinar en 1995 a una mujer de 19 años, un año mayor que ella en el momento de los hechos.

Estados Unidos justifica el uso de la pena de muerte por la lucha contra el crimen. “Se supone que tiene un efecto disuasorio sobre la delincuencia, lo que ha sido refutado por estudios que demuestran que no tiene ningún impacto”subraya Anne Denis. Como prueba, en Estados Unidos, los estados del sur que lo utilizan tienen la tasa de criminalidad más alta. “Cada vez más jueces y fiscales electos anuncian que no solicitarán la pena de muerte. Y los jurados deciden más a menudo por la cadena perpetua sin libertad condicional que por la pena de muerte. »