Glucksmann triunfa, ataques a Riad, Zelensky responde a Trump... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones a recordar del sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El líder de la Place Publique, Raphaël Glucksmann, fue ampliamente designado como candidato de la izquierda socialdemócrata para las elecciones presidenciales del domingo, en la primera vuelta de las primarias, anunciaron los organizadores. “Este resultado dice que una izquierda fiel a sus valores puede unirse, gobernar y ganar”. indicó en X.

Con el 66,13% de los votos (79.613 votos), el eurodiputado, partidario de una ruptura con el LFI, se ganó el favor de los 120.587 electores, dejando muy atrás al primer secretario del PS, Olivier Faure, que obtuvo sólo 17.398 votos, es decir, el 14,48%, y fue ampliamente repudiado por su línea de izquierda. Los otros tres candidatos, Ségolène Royal, Jérôme Guedj y Emmanuel Maurel, obtuvieron menos del 10% de los votos.

El aeropuerto de la capital saudí volvió a ser blanco de ataques este domingo. Un nuevo episodio de una serie de atentados que se repiten tras el que dejó doce muertos el día anterior y centenares de heridos. Es el más mortífero en diez años en el reino.

El portavoz de la coalición, el general Turki Al-Malki, informó por la tarde de una “Ataque con proyectil no identificado contra la terminal de pasajeros número 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid”donde se produjo un incendio. También anunció la interceptación de un “Misil de crucero en las proximidades del aeropuerto”.

Este ataque, al igual que el del día anterior, no ha sido reivindicado hasta el momento. Pero más temprano el domingo, los hutíes renovaron su advertencia a los viajeros, empleados y aerolíneas, instándolos a no utilizar el espacio aéreo y los aeropuertos sauditas. “con excepción” de los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó un “horrible ataque terrorista”. “Lo que pasó (…) no es aceptable”Donald Trump reaccionó el sábado, indicando que examinaría la posible participación estadounidense en operaciones militares contra los hutíes y que hablaría con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto del reino. Mientras la ONU, París, Londres, Berlín, Doha, Ammán, Moscú, Bagdad e Islamabad condenaron el ataque al aeropuerto, calificado de“escalada peligrosa” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que Kiev y Moscú habían acordado un acuerdo “alto el fuego energético”en el contexto de un inesperado acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para la compra de diésel ruso y nuevas rondas de críticas del presidente estadounidense hacia su homólogo ucraniano.

“A partir de ahora, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan! »escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Los detalles no se conocen y no han sido confirmados ni por Kiev ni por Moscú.

“El anuncio de este alto el fuego fue una novedad para mí”declaró Volodymyr Zelensky al medio estadounidense Axios, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo. “Ucrania apoya el alto el fuego y es importante que Rusia también lo apoye. Estamos esperando detalles de la parte estadounidense”.indicó también en las redes sociales.

En el último día de la revisión de la ley. “integral” contra la violencia machista y sexual, el viernes la Agrupación Nacional obtuvo el rechazo de varias medidas adoptadas por asociaciones feministas antes de una votación solemne prevista para el martes sobre todo el texto.

En la Asamblea Nacional, las últimas horas de debate reavivaron las preocupaciones de los diputados sobre la financiación de este texto impulsado por una coalición de más de 140 asociaciones feministas y de niños.

Ante los diputados que exigen una “presupuesto completo” Para apoyar esta reforma, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, hizo una estimación: en el estado actual del texto, la ley costaría en última instancia entre tres y cuatro mil millones de euros al año. “además de los gastos que ya existen”o 1.500 millones por año.

Un cifrado que no “no constituye un compromiso”lamentó la autora del texto Céline Thiébault-Martinez (PS), pidiendo al gobierno que vaya “un poco más lejos”. Estos temores no ponen en duda la adopción de este texto bastante consensuado el martes por la tarde y su transmisión al Senado, que probablemente lo examinará en enero.

Decenas de miles de inmigrantes utilizan la ruta cada año “camino del este”una ruta marítima que conecta el Cuerno de África con Yemen a través de Yibuti y el estrecho de Bab el-Mandeb, aunque se trata de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Al menos 139 inmigrantes murieron y 84 están desaparecidos en el hundimiento frente a la costa de Yibuti de un barco sobrecargado, en su mayoría etíopes, que se dirigía hacia Yemen, informó el domingo la ONU.

Según los supervivientes, el barco lleno de gente zozobró la noche del 8 al 9 de octubre cerca de Guhere, al norte de la ciudad de Obock, en Yibuti, indica un comunicado de prensa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU.

El número de muertos aumentó a 139 tras el descubrimiento de 30 cadáveres más, mientras que 84 personas seguían desaparecidas, anunció la organización, aproximadamente tres horas después de su primer comunicado de prensa que indicaba un balance inicial de 109 muertos. Sólo más de 80 personas sobrevivieron al hundimiento, todas ellas de nacionalidad etíope, según la OIM.