Estados Unidos impone sanciones contra la CPI: consecuencias, reacciones de la comunidad internacional... Las preguntas que surgen

El gobierno estadounidense anunció el viernes 9 de octubre que sancionaría a la Corte Penal Internacional (CPI). Washington justifica estas sanciones por su deseo de “defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos contra la amenaza planteada por la Corte Penal Internacional”según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado.

En el proceso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dictaminó “inaceptable” estas sanciones. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a ” resistir “, denunciando un “ataque existencial” de la administración Trump. Varios Estados europeos, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, así como Canadá y Japón, han asegurado “manténganse unidos” detrás del Tribunal que describe estas sanciones estadounidenses como“ataque al Estado de derecho”.

Estados Unidos está furioso porque la CPI ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un aliado cercano de Estados Unidos, por presuntos crímenes cometidos en Gaza. También temen que una investigación judicial sobre Afganistán pueda resultar en cargos contra personal estadounidense.

Donald Trump endureció su tono contra la jurisdicción, calificándola“institución fuera de control”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelarlo. “ladrillo a ladrillo”. Sin embargo, incluso bajo presidentes menos belicosos, Washington nunca tuvo a la CPI cerca de su corazón y nunca consideró unirse a ella.

Estados Unidos tiene una ley apodada “Ley de Invasión de La Haya” (Ley de Invasión de La Haya), que les autoriza a utilizar “todos los medios necesarios y apropiados” liberar a cualquier militar o funcionario estadounidense detenido por el tribunal.

“Quieren más poder y lo quieren a costa nuestra”afirmó el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificando a la CPI como “tribunal corrupto”. Estas sanciones, una vez aplicadas, resultarán en la prohibición de cualquier transacción financiera con la CPI, con el fin de “cortarlo de sus recursos y reducir su capacidad de operar”aclaró.

Sin embargo, no entran en vigor inmediatamente, ya que el Gobierno americano los combina con un período de gracia de seis meses cuyo objetivo es “brindar tiempo para que los Estados partes demuestren programas visibles para abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre la CPI”según el comunicado de prensa.

La administración Trump ya había adoptado varias rondas de sanciones contra altos funcionarios de la CPI, pero estas nuevas medidas van más allá al apuntar a la institución en su conjunto. Los funcionarios judiciales están preocupados por el acceso a servicios bancarios, tarjetas de crédito, seguros y, sobre todo, tecnología, dada su gran dependencia de los sistemas estadounidenses.

El fiscal, también objeto de sanciones, explicó que éstas tuvieron graves repercusiones en su vida cotidiana: le resulta casi imposible reservar transporte u hoteles, o realizar transacciones bancarias. Su extensión a toda la institución plantea dudas sobre la capacidad de la CPI para pagar a su personal, realizar investigaciones en el extranjero, proteger a los testigos e incluso operar su centro de detención. “Es una especie de prueba de resiliencia para nosotros”dijo Mame Mandiaye Niang

Como país anfitrión, los Países Bajos tienen una responsabilidad especial ante la CPI en virtud del“acuerdo de asiento” firmado en 2008. Este acuerdo les exige proteger las instalaciones y el personal del tribunal, proporcionar “todos los medios de comunicación” y para garantizar que el “los activos financieros no están sujetos a ninguna restricción”.

En un discurso inusualmente fuerte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente, el primer ministro holandés, Rob Jetten, prometió defender la CPI. “en mi país, en mi ciudad”. “¿Cómo podemos oponernos al procesamiento de los crímenes más atroces? Creo que sólo puede haber una respuesta: no tocamos a la CPI”declaró Rob Jetten entre fuertes aplausos.

En reacción al anuncio de las nuevas sanciones, Rob Jetten dijo que los holandeses “lo que sea necesario” para garantizar que la CPI pueda seguir funcionando. Una posibilidad sería que la Comisión Europea activara un instrumento legal conocido como el “mecanismo de bloqueo”.

Rob Jetten dijo que la pausa de seis meses antes de que las sanciones entraran en vigor debería utilizarse para continuar el diálogo con Washington: “Eso nos dará mucho tiempo”.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la Corte Penal Internacional juzga a personas acusadas de las peores atrocidades del mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Creado en 2002, cuenta con 125 estados miembros. Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no se encuentran entre ellos. Sólo interviene si los tribunales penales nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos. Desde su creación, el tribunal ha dictado 15 condenas y cuatro absoluciones. Uno de sus casos actuales se refiere al ex presidente filipino Rodrigo Duterte.

El tribunal, ubicado en un moderno edificio en La Haya, emplea a unas 900 personas de 100 nacionalidades diferentes. A menudo se la confunde con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también con sede en La Haya, que decide las disputas entre estados.