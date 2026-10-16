Un hombre juzgado el 15 de enero en Cahors por amenazas de muerte contra Rima Hassan: le resumimos este caso

Un hombre que había amenazado de muerte a la eurodiputada franco-palestina del LFI, Rima Hassan, fue remitido al tribunal penal de Cahors el 15 de enero, según supo este viernes 16 de octubre por la fiscalía. El jueves 8 de octubre, Rima Hassan anunció que había presentado una denuncia ante la fiscalía de París por amenazas de muerte e incitación al delito. El 9 de octubre, dijo que pudo hablar extensamente por teléfono con este hombre. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” repasa la cronología de los acontecimientos.

El 6 de octubre, un hombre, con el rostro descubierto, desafió al eurodiputado en un vídeo, pistola en mano. “Oye Rima, ¿quieres quitarte ese?» “, Dice con una bandera israelí al hombro, en referencia a la acusación según la cual el funcionario electo rebelde derribó y pisoteó las banderas israelíes y europeas en el Parlamento Europeo durante una exposición dedicada al ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. El eurodiputado admite haberse retirado “La bandera israelí de su apoyo” pero niega rotundamente haber pisoteado las banderas en cuestión.

El hombre continúa: “Sinceramente, ten cuidado. El día que alguien decida que tú eres la víctima, no vengas llorando. » Luego carga su arma y apunta a la lente de la cámara.

El vídeo está publicado en la cuenta de Instagram “aux_armes_citoyens” seguido por más de 29.000 personas. El propietario, llamado Adrien, se presenta como un “patriota cristiano” y transmite numerosos contenidos que, según el abogado de Rima Hassan, Vincent Brengarth, son “islamófobos”, “xenófobo”mostrar “ferviente apoyo a Israel” o hacer “la apología de las armas y la violencia”.

El 8 de octubre, Rima Hassan presentó una denuncia contra X ante la fiscalía de París. “por amenaza de muerte contra persona investida de mandato público electivo” así como para “provocación directa para cometer atentados intencionales contra la vida o integridad de la persona”podemos leer en un comunicado de prensa publicado por su abogado, Vincent Brengarth. “ Exigimos que el autor de este video sea rápidamente identificado y que responda de sus acciones ante los tribunales. También solicitamos que las plataformas interesadas eliminen este contenido sin demora. »

El abogado considera que “La puesta en escena no deja lugar a dudas. El autor carga un arma y apunta a su objetivo, diciéndole que podría convertirse en “la víctima”. No se trata de una opinión ni de una crítica política. Es una amenaza de muerte, transmitida públicamente a decenas de miles de personas y que probablemente incitará a otros a actuar. »

Luego, el 9 de octubre, Rima Hassan explicó en X que había llamado al autor de las amenazas, diciéndole que “Convencidos de que no podremos luchar contra las ideas de extrema derecha y su propagación sin estos momentos de confrontación directa, que también implican intercambios “humanos”, más allá de lo virtual, posturas y representaciones en las redes sociales”. Antes de indicar haber tenido “al final de la línea un padre, un marido, un hombre con sus sensibilidades y sus contradicciones”. Y para agregar: “Un hombre que se arrepintió de su video, que parecía profundamente perturbado al sentir que yo estaba escuchando a pesar de su gesto y sus posiciones.. »

Según el eurodiputado, el internauta supuestamente “confiado en tener (de ella) una imagen extremadamente alejada de lo que (este) intercambio revelado a él, y lamentó (L)“estar encerrado en las caricaturas que pueden ser transmitidas por las esferas política y mediática”. El autor de las amenazas habló entonces en un vídeo: “Mi lucha no cambia pero fui demasiado lejos en mis palabras. » Acababa de afirmar que “ (es) familia (tenía) recibió graves amenazas »sin dar más detalles.

Por su parte, la fiscalía de París indicó el 9 de octubre que el Centro Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH) había abierto una investigación por amenazas de muerte y provocación a cometer un delito. El 14 de octubre, el internauta fue puesto en “custodia del cargo de amenaza de muerte o daño a bienes peligrosos para las personas, contra un funcionario electo”precisó la fiscal del tribunal judicial de Cahors, Clara Ribeiro, quien informa que los acusados “reconoció los hechos y los lamentó”.

La investigación fue trasladada a la fiscalía de Cahors, cerca del posible lugar de residencia del sospechoso, y este último será remitido al tribunal penal el 15 de enero de 2027.