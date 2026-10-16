Movilización del 17 de octubre: “chalecos amarillos”, estudiantes de secundaria, sindicatos… ¿quiénes estarán en las calles el sábado?

¿Volverán los “chalecos amarillos” el 17 de octubre? Esta es la historia de un vídeo de TikTok que se volvió viral; de una idea “lanzado por un tipo enojado, que zumbó”según Jérôme Rodrigues, figura histórica de los “chalecos amarillos”; y una fecha que acaba sirviendo de punto de encuentro para el malestar social multifacético, en pleno debate presupuestario y a seis meses de las elecciones presidenciales. Estudiantes de secundaria, empleados, organizaciones sindicales, agricultores e incluso ex “chalecos amarillos” deberían salir a las calles este sábado, en torno a demandas sobre el precio del combustible, las condiciones de enseñanza o los recortes presupuestarios.

El 17 de octubre, giletjaune.net, un llamamiento titulado “Los amarillos y los jóvenes” invita “Chalecos amarillos, Generación Z, indignados, agricultores, bomberos, trabajadores, docentes, cuidadores, defensores del clima, vecinos del barrio, jubilados” para aunar sus demandas. Además de las procesiones organizadas en las grandes ciudades, el Ministerio del Interior espera entre 200 y 300 acciones, mientras que un mapa colaborativo ya enumera más de 1.000. La ecologista Marine Tondelier, el comunista Fabien Roussel y el rebelde Jean-Luc Mélenchon han brindado su apoyo. Pero en cuanto al día del 10 de septiembre de 2025 y su llamado a “bloquearlo todo”, es difícil predecir la magnitud real del movimiento, por viral que sea.

En las procesiones que marcan el movimiento escolar y estudiantil que comenzó a mediados de septiembre, la fecha del 17 de octubre está en la mente de todos. Sobre todo porque será el primer día de las vacaciones de Todos los Santos, lo que hizo temer una ralentización de la movilización. “El 17 de octubre será el nuevo Mayo-68”promete Bleue, una estudiante de 17 años vista en la procesión parisina del 13 de octubre. La fecha cuenta con el apoyo de varias organizaciones, como la Unión de Escuelas Secundarias (USL), la Unión de Estudiantes, la Unef y la Fage. “Les pedimos masivamente que se unan al movimiento de los “chalecos amarillos” para finalmente dar vida a esta convergencia de luchas”. llamó Ryad Rani, presidente de la USL.

La convergencia de las luchas sí, pero no a riesgo de olvidar las reivindicaciones del movimiento escolar y estudiantil, advierte Suzanne Nijdam, presidenta de Fage (estudiantes): “Hay que escuchar las ira, pero tendremos cuidado de que nuestras demandas no se borren”.

Más allá de estudiantes y estudiantes de secundaria, estarán presentes los organizadores de las marchas por el clima del 26 de septiembre, la Confederación Campesina, la intersindical VTC y el sindicato Solidaires. Para las confederaciones sindicales, la cuestión no es fácil: ¿cómo posicionarse frente a un movimiento de orígenes nebulosos, sin reproducir el fracaso de 2018, cuando se perdieron el movimiento de los “chalecos amarillos”? Después de la jornada de movilización de los servicios públicos del 29 de septiembre, la intersindical acordó reunirse el 5 de noviembre para expandirse al sector privado. Y en el medio, este 17 de octubre. ¿Qué hacer con él?

Con cautela, la CGT participará “dondequiera que se cumplan las condiciones”según su secretaria general, Sophie Binet. “Estaremos allí para apoyar y organizar la ira”precisa Thomas Vacheron, secretario confederal. En torno a exigencias sobre los salarios, el coste de la vida, la defensa de los servicios públicos, y para pedir, por ejemplo, la congelación del precio del combustible y de la vivienda y un aumento de las becas para estudiantes. “Si tengo una recomendación para el gobierno es que escuche a los empleados en su diversidad. No nos detendremos ahí, es un paso antes del 5 de noviembre”asegura el sindicalista. La CFDT, que no hace de la convergencia de las luchas su consigna, se mantiene alejada de este día, aunque en algunas ciudades algunos de sus sindicatos estarán presentes. Marylise Léon, secretaria general de la central reformista, mantiene esta línea: “Nuestra fecha es el 5 de noviembre. »

En cuanto a los “chalecos amarillos”, cuyo “regreso” se profetiza en cada inicio social, ¿cuántos estarán en las calles el sábado? Sus figuras se mostraron reticentes al inicio del movimiento, por temor a una recuperación política similar a la de la movilización “Bloqueemos todo” de 2025 de La France insoumise. Y porque aún era amargo el recuerdo de la represión policial sufrida en 2018.

Terminaron pidiendo apoyo para la manifestación. Con un eco real. El vídeo de Jérôme Rodrigues “Apoyo a los estudiantes de secundaria y apoyo el llamamiento del día 17” ha obtenido alrededor de 5 millones de visualizaciones acumuladas. El de “Operaciones especiales”, la célula “comunicante” del movimiento –“Cómo bloquear una gasolinera”– alcanzó en total unos 15 millones de visualizaciones. Cifras que los “chalecos amarillos” no veían desde 2018.

¿Significa esto que los “chalecos amarillos” se fusionarán con los estudiantes de secundaria? Jérôme Rodrigues es, en cualquier caso, bien recibido en sus manifestaciones: “Siento mucho apoyo, incluso encuentro niños de “chalecos amarillos”. » El que quedó cegado en 2019 incluso descubrió que se había vuelto icónico: « Con el jinete de la mosca (Maxime Nicolle, otra ex figura de los “chalecos amarillos” que expresó su apoyo el día 17, nota del editor)¡Nos apodan los Yonkos! » Los Yonkos, en el manga “One Piece”, son cuatro emperadores, los piratas más poderosos del Nuevo Mundo. En un vídeo pastiche en TikTok, vemos a Rodrigues y Fly Rider estilizados, con barbas vikingas y estatura heroica, llegando como los salvadores de los manifestantes del instituto, frente a una columna de policías amenazadores…

A Jérôme Rodrigues le divierte esta popularidad que no esperaba. Lo que es más grave es que se muestra cauteloso respecto de la continuación del movimiento. “Recibo muchas llamadas, veo que las redes sociales están llenas, escucho que los camioneros y los bomberos se están uniendo al movimiento. Lo veremos sobre el terreno el día 17. Es el doble o nada. Si no hay nadie, sólo tendremos que esperar a un candidato milagroso en las elecciones presidenciales. Si hay gente, entonces puede ser el comienzo de un movimiento que nada podrá detener. »