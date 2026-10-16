“El Niño Godzilla”: evacuaciones, escuelas cerradas, escasez… Las repercusiones del fenómeno se sienten en todo el mundo

Familias evacuadas a Paraguay, escuelas cerradas hasta Timor Oriental, rebaños debilitados por la sequía en El Salvador. En unos días se estrenará el poderoso episodio apodado “El Niño Godzilla” Ya ha provocado inundaciones, ha alimentado incendios, ha degradado significativamente la calidad del aire y ha generado temores de nuevas pérdidas agrícolas en varias regiones del mundo.

Un escenario temido desde principios de verano: cuando se anunció el fenómeno climático en junio, los científicos ya predecían un episodio particularmente potente, con una intensidad reforzada por el cambio climático. El Niño, que se forma en el Pacífico ecuatorial y regresa a intervalos irregulares cada dos a siete años, altera los regímenes de temperatura y precipitación y se superpone a un clima ya degradado y calentado. Hasta el punto de desencadenar, en pocos días, una cascada de alertas, evacuaciones y medidas de emergencia de un continente a otro.

“Esto va a ser realmente dramático para nuestro país. » La presidenta peruana, Keiko Fujimori, lanzó el jueves 15 de octubre una alerta especialmente fuerte ante las lluvias torrenciales previstas a causa de El Niño. Pide a los residentes de las zonas más expuestas a inundaciones y deslizamientos de tierra que evacuen. “A las familias que viven en zonas vulnerables, en barrancas o en zonas de mayor riesgo, por favor abandonen estos lugares de inmediato”dijo ella. La propia Jefa de Estado habla de una “mega-El Niño”.

En Perú, unos 800 municipios, principalmente ubicados en la costa, ya han sido declarados en estado de emergencia. Se han desplegado hospitales de campaña en las regiones del norte y el gobierno planea aumentar su fondo de emergencia de 232 millones de dólares a 2.900 millones de dólares para hacer frente a los riesgos que amenazan a más de 9,3 millones de peruanos.

Más al sur, en Paraguay, alrededor de 1.000 familias tuvieron que abandonar sus hogares esta semana en Ciudad del Este, una ciudad de 325.000 habitantes situada cerca de la frontera con Brasil y Argentina. Bajo el efecto de fuertes precipitaciones atribuidas a El Niño, el río Paraná se desbordó y varias decenas de viviendas quedaron sumergidas. Las aguas ya han alcanzado un nivel cercano al observado durante las mortíferas inundaciones de 2014. “Todo pasó muy rápido, porque no paraba de llover”declara a la AFP Antonio del Puerto, director de comunicación de la ciudad.

En Chile, una semana antes, un inusual deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias arrasó Santiago, hiriendo al menos a seis personas y obligando a las autoridades a clasificar el municipio de Las Condes como zona “zona de desastre”.

En Argentina, el caudal del río Iguazú superó los 12.000 m³ por segundo, más de seis veces su promedio habitual, lo que provocó el cierre temporal de los accesos a las famosas Cataratas del Iguazú.

A miles de kilómetros de distancia, es, por el contrario, la sequía la que alimenta la crisis. En Indonesia, más de 900.000 hectáreas –más de ocho veces la superficie arrasada por los incendios en Francia– se han quemado –y siguen ardiendo– desde principios de año, durante una temporada de incendios intensificada por El Niño que, al redistribuir las lluvias, priva a ciertas regiones y acentúa su desecación. Un fenómeno climático que amplifica las dificultades ya presentes en el lugar, relacionadas en particular con la tala por quema y décadas de degradación de bosques y turberas. Indonesia ha movilizado a unos 60.000 agentes y bomberos, pero hasta ahora no ha logrado contener completamente los incendios.

Gigantescos incendios que cubren actualmente parte del Sudeste Asiático con una espesa nube de humo tóxico y que hunden a toda la región en una gran crisis atmosférica. Kuala Lumpur, la zona metropolitana de Malasia con más de 9 millones de habitantes, fue el jueves 15 de octubre la gran ciudad más contaminada del mundo según IQAir, por delante de Singapur, Medan y Yakarta.

El 14 de octubre, una espesa niebla de humo procedente de incendios forestales y terrestres que asolaban la región cubrió Palangkaraya, Indonesia. REINA/AFP

Timor Oriental, estado insular del Sudeste Asiático con menos de 1,5 millones de habitantes, declaró el mismo día el cierre de sus escuelas durante tres días para “proteger la salud de los estudiantes”. En Palangkaraya, en el centro de Borneo, el cielo se volvió naranja y la visibilidad se redujo a unas pocas decenas de metros. “He estado luchando en esta niebla durante cuatro meses. Si no trabajo, no ganaré dinero”.explica a la AFP Heri, un mototaxista.

La sequía también genera temores de consecuencias menos inmediatas, pero potencialmente duraderas, para los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos estima que 16 millones de personas podrían enfrentar escasez de alimentos en América Latina y el Caribe debido a El Niño. En El Salvador, en el “corredor seco” En Centroamérica, la sequía ya está afectando al 60% de la cabaña ganadera. “¡Mira qué delgada es esta bestia!” » grita Antonio Aguilar, un criador de 54 años entrevistado por la AFP, quien explica que varios criadores “deshacerse de su ganado por falta de pasto”. El miércoles 7 de octubre, el parlamento de El Salvador aprobó un plan de emergencia principalmente para tratar de fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Una preocupación que se extiende también a África: “Estamos muy preocupados”advirtió el jueves Zeine Zeidane, directora del FMI para África subsahariana, que teme un impacto significativo en la producción agrícola pero también en la producción de electricidad, en particular la hidroelectricidad. El sur de África también podría experimentar una sequía particularmente intensa, mientras que el este de África estaría más expuesto a inundaciones. “Un shock como este puede tener un efecto significativo en los precios de los alimentos”advierte.

“Estamos muy preocupados por El Niño (…)nos preocupa la seguridad alimentaria »advirtió la semana pasada la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación los golpea duramente”, añadió.