El portavoz de Trump sale por la puerta después de una semana de gran malestar

Lo que también había sugerido el presidente de Estados Unidos durante el día, durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca. “Acabo de hablar con él sobre eso. Le dije: “Katie, ¿esto es adecuado para ti?”. “, Luego declaró, invitando al interesado a “reconsiderar” su posición. Ahí es cuando Katie Zacharia se convierte oficialmente en la más longeva. “Secretaria de Prensa” haber trabajado para Donald Trump, habiendo durado dos veces más que Anthony Scaramucchi, director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo el primer mandato de Trump en 2017. Este último había durado 11 días.

Hay que decir que Katie Zacharia rápidamente se hizo notar este martes, durante su primera rueda de prensa apresurada, donde la feroz defensora del movimiento MAGA confundió a su “marido” con el “presidente”. A lo largo de la semana, el ex consultor de Fox News Katie Zacharia ha causado una serie de malestares, incluso entre la prensa conservadora, habitualmente partidaria de la administración Trump. Confusa sobre su diploma… Una forma de amateurismo que finalmente no convenció al presidente estadounidense, que inicialmente la había apoyado. Una mirada retrospectiva a una semana difícil.

Sólo tuvo una conferencia de prensa y el ejercicio le pareció doloroso. Visiblemente estresada, permaneció pegada a su texto y continuó con espacios en blanco, vacilaciones e incluso tartamudeos, mientras elogiaba el historial de Donald Trump. Hasta este desliz, que provocó una reacción generalizada en las redes sociales. A una pregunta sobre la conexión entre su vida profesional y su vida personal, quien vive en California lejos de la Casa Blanca, respondió: “La idea de no pasar las tardes con mis hijos es completamente inaceptable. Entonces, mi presidente… eh, discúlpeme, mi marido – ¡ese es bueno! (reaccionó en vivo, nota del editor) – vino por una semana porque tenemos dos cumpleaños que celebrar en nuestra familia “. Al final, solo respondió a tres medios de comunicación con líneas editoriales bastante conservadoras, como informó The Guardian, antes de interrumpir el ejercicio, que solo duró unos quince minutos.

Donald Trump estimó entonces que ella “Había sido muy bueno”. Pero el resto de la semana impulsó a la portavoz a su caída. De hecho, muy rápidamente se multiplicaron las preguntas sobre la carrera y las cualificaciones profesionales de Katie Zacharia, presentada por el presidente como abogada.

Aunque se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en California, la comunicadora no aprobó el examen de la abogacía. Pasó la semana tratando de cubrir el tema, solo para terminar admitiendo ante el medio conservador Real America’s Voice el jueves 15 de octubre que no había pasado el examen. Ella indicó que había estado “distraído y abrumado” por un plan para mudarse a China, para explicar su fracaso en aprobar el examen. Sin embargo, aprovechó la ambigüedad lingüística que existe en inglés entre “abogado” Y “abogado”afirmando poder utilizar el término “abogado”, aunque no es eso lo que dice el sitio web de la American Bar Association, tal como lo descifró el periódico “Le Monde”.

Katie Zacharia también habría vuelto a publicar tuits donde se la designa como abogada entre 2025 y 2026, indica CNN.

El presentador de Fox News, Sean Hannity, amigo cercano de Donald Trump, no la perdonó durante su entrevista el jueves por la noche. La portavoz fue recibida en el canal conservador con una pregunta, encaminada a volver a su actuación durante la rueda de prensa del martes: “¿Qué pasó?” »preguntó su interlocutora, recordando que la conferencia sólo había durado catorce minutos y que ella “sólo había respondido tres preguntas”. La interesada respondió que había “muy poco tiempo de preparación”, volviendo a la celeridad entre su nombramiento y su toma de posesión. A esto siguió un interrogatorio sobre las calificaciones del portavoz. Incluso en Fox News, Katie Zacharia no pudo restaurar su imagen y defender los resultados de su primera semana.

Al final, el comunicador fue despedido. Demasiado poco para atenuar la admiración que siente por el presidente de los Estados Unidos, en su cuenta X: “Nadie jamás hará grande a Estados Unidos como él lo ha hecho y sigue haciéndolo”. Ella persiste y firma:

“Fue un honor trabajar para él”.