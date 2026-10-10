Trump alardea de un acuerdo diésel con Rusia... e indigna a Zelensky

Cuando el precio del diésel en el surtidor lo supera todo… Donald Trump se felicitó el viernes 9 de octubre por haber negociado el suministro de cantidades masivas de diésel ruso al mercado americano y mundial, levantando así las sanciones que pesan sobre Moscú. Para gran consternación de Volodymyr Zelensky, que denunció una decisión “indigno de”.

Este inesperado anuncio coincidió simbólicamente con la reanudación, este viernes, en Miami, de los debates entre estadounidenses y ucranianos sobre la guerra con Rusia, en presencia de asesores de seguridad nacional de varios países europeos.

Donald Trump, que busca por todos los medios bajar los precios en Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato, explicó que tenía una “discusión muy fructífera” con Vladímir Putin.

“Rusia suministrará inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, 500.000 toneladas más en noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después. Además, dependiendo del estado de sus refinerías, Rusia entregará rápidamente 3.000.000 de toneladas de diésel”.escribió en su red La Verdad Social.

Antes de acoger con satisfacción las futuras reducciones de precios, admitiendo así el objetivo principal de este acuerdo:

“¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, caerán rápidamente en cantidades récord!” Los precios más bajos para los estadounidenses y especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros son mi mayor prioridad”.alardeó el líder republicano.

Un acuerdo (a espaldas de Ucrania) que llega en el momento adecuado para Donald Trump, a pocas semanas de las elecciones intermedias que prometen ser complicadas para el presidente estadounidense.

“La parte rusa reafirmó su deseo de suministrar petróleo y productos derivados del petróleo a los mercados estadounidense y mundial”indicó luego el Kremlin, confirmando también las cifras presentadas por Donald Trump.

El acuerdo está lejos de ser trivial. El Ministerio de Finanzas estadounidense aclaró así que había dado una autorización provisional para esta comercialización de gasóleo ruso. De hecho, Rusia está sujeta a sanciones sobre sus exportaciones de hidrocarburos, cuyo objetivo es complicar la financiación de la guerra contra Ucrania, desencadenada en febrero de 2022 por la invasión rusa a gran escala del país.

El presidente estadounidense ha prometido poner fin a la guerra, pero sus anteriores intentos de mediación han fracasado. Nunca condenó la invasión rusa, y los ucranianos y los europeos lo han criticado repetidamente por tomar más en cuenta las demandas rusas que las ucranianas.

En las últimas semanas, Donald Trump ha condenado repetidamente los ataques ucranianos a las refinerías rusas, pero se ha abstenido de comentar sobre el aumento de los ataques rusos contra Ucrania, que han causado numerosas víctimas civiles.

El anuncio suscitó inmediatamente una fuerte desaprobación por parte del presidente ucraniano. “Ciertamente no es honesto, ciertamente es indigno de nuestros socios y, en mi opinión, es una decisión débil”lamentó Volodymyr Zelensky a los periodistas.

“Sabes, esto parece un bonito regalo de cumpleaños para Putin. Es absolutamente horrible”.dijo Volodymyr Zelensky al medio estadounidense Axios en referencia al 74 cumpleaños del presidente ruso el miércoles.

“Esto sólo alimenta a Putin y le da la oportunidad de librar una guerra aún más intensa”declaró también a la prensa, lamentando que el equipo ucraniano que viajaba a Florida hubiera tenido “Simplemente sirvió como fachada” por este acuerdo con Moscú.

En Miami, la delegación ucraniana se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense que actúa como mediador informal, en presencia de representantes europeos.

Steve Witkoff invocado en “discusiones constructivas”sin precisar si continuarían el sábado como estaba previsto inicialmente.

Los debates se centraron en particular en “medidas a corto plazo relacionadas con la preparación para el invierno (resiliencia energética, exportación de cereales), garantías de seguridad, así como medidas a más largo plazo para la seguridad de Ucrania y Europa”dijo el emisario.

La suspensión de las sanciones también fue criticada por la Unión Europea.

“Suspender las sanciones al diésel ruso da a Moscú más ingresos para hacer la guerra. Ahora no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”reaccionó Kaja Kallas en las redes sociales.

“Europa conoce demasiado bien los costes ocultos vinculados a la excesiva dependencia de los hidrocarburos rusos y no quiere alimentar la guerra de Rusia contra Ucrania”indicó por su parte la Comisión Europea.

Desde el miércoles, los ataques rusos han matado a unas 60 personas en Ucrania, incluidas al menos 30 el jueves en un ataque que alcanzó dos autobuses en Kramatorsk (este), en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas. De nuevo este sábado, los ataques rusos contra la localidad de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, dejaron al menos ocho muertos, entre ellos tres niños, según las autoridades ucranianas.

Los recientes bombardeos rusos también han provocado “daños considerables” a la red eléctrica ucraniana, se lamentó el viernes Volodymyr Zelensky.

Kiev teme que se repita el escenario del invierno pasado, cuando Rusia bombardeó las instalaciones energéticas del país, sumergiendo a millones de hogares en el frío y la oscuridad.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, el Secretario General Adjunto Khaled Khiari denunció los últimos ataques rusos, que “alcanza un nuevo nivel de horror”según él.

“Los residentes de Kiev y otras ciudades importantes podrían verse sumidos en la oscuridad y en un frío extremo este invierno si estos ataques no cesan de inmediato”advirtió.