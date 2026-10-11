El copiloto omaní del vuelo de flydubai planeó un ataque suicida en el aeropuerto de Tel Aviv

El copiloto omaní del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv, que agredió al piloto provocando un aterrizaje de emergencia a finales de septiembre en Arabia Saudita, estaba planeando un atentado suicida en el aeropuerto Ben Gurion, afirmó este viernes 9 de octubre la fiscal de Emiratos Árabes Unidos.

La investigación reveló que el copiloto omaní “había comenzado a llevar a cabo un plan terrorista premeditado para tomar el control del avión y utilizarlo para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con el objetivo de causar el mayor número de víctimas posible”afirmó el fiscal general de los Emiratos, Hamad Saif Al Shamsi, en un comunicado.

El copiloto se inspiró en los atentados del 11 de septiembre y “afirmó haber actuado solo, sin la participación de otras personas”añadió, precisando que la investigación continúa “para verificar esta afirmación”.

Este hombre de 29 años comenzó a dejarse influenciar por “ideología takfiri”término que generalmente se refiere a yihadistas o partidarios del Islam sunita radical, de 2017 mientras estudiaba en Australia, detalló. Luego trabajó en varias aerolíneas en diferentes países antes de unirse a flydubai en enero de 2026.

Luego llenó todos “las condiciones profesionales y de seguridad requeridas para el empleo, tales como estar en posesión de una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y someterse a los controles requeridos”según el fiscal. “Ninguno de estos procedimientos reveló evidencia alguna que sugiriera sus opiniones extremistas”añadió.

Antes del 30 de septiembre, había volado dos veces a Tel Aviv. “para familiarizarse con el plan de vuelo y el aeropuerto”dijo el fiscal.

Según el fiscal, la investigación reveló que atacó por sorpresa al capitán con un hacha de emergencia. Este último resistió antes de ser escuchado por el piloto de servicio que se encontraba a bordo para garantizar el vuelo de regreso e intervino logrando, con la ayuda de un miembro de la tripulación de cabina y de varios pasajeros, dominar al atacante.

“El capitán del vuelo de regreso y su copiloto recuperaron el control del avión, cambiaron su trayectoria y aterrizaron sanos y salvos en el aeropuerto de Tabouk, Arabia Saudita” rastreó al fiscal.

El piso continúa “investigar la posible participación de cómplices u otros vínculos”concluye el comunicado de prensa, anunciando que “Los nuevos hallazgos se comunicarán a su debido tiempo”.