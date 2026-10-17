Tras su victoria en las primarias, Glucksmann sube en las encuestas

Por supuesto, estas son sólo las dos primeras encuestas… Pero Raphaël Glucksmann parece beneficiarse de un efecto primario. Dado el bajo número de votantes en estas elecciones – 120.000 – no se escribió nada de antemano. Por primera vez, el líder de la Place publique se encuentra codo a codo con Jean-Luc Mélenchon y Edouard Philippe para llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En una encuesta de OpinionWay, publicada el 15 de octubre, Raphaël Glucksmann obtiene el 13% de los votos, Jean-Luc Mélenchon el 14% y Edouard Philippe el 15%, en el caso de que Gabriel Attal y Edouard Philippe sean ambos candidatos.

El eurodiputado alcanzaría incluso el 16% y se clasificaría para la segunda vuelta si Gabriel Attal, que obtendría entonces el 11% de los votos, fuera el único candidato del bloque central. En comparación con la anterior oleada del barómetro OpinionWay, realizada el 10 de septiembre, Raphaël Glucksmann gana entre cuatro y cinco puntos.

La tendencia es la misma, aunque menos marcada, en otro estudio publicado el 14 de octubre por Ifop-Fiducial. Si Gabriel Attal y Edouard Philippe fueran ambos candidatos, Raphaël Glucksmann obtendría un 13,5% en la primera vuelta, detrás de Marine Le Pen (35%), Edouard Philippe (18%) y Jean-Luc Mélenchon (16%). Al igual que en el sondeo de OpinionWay, el escenario con Gabriel Attal como único candidato del bloque central es el más favorable al eurodiputado. En este caso, con un 16%, Raphaël Glucksmann estaría por delante del ex primer ministro y muy cerca de Jean-Luc Mélenchon (17%).

Estos estudios aparecen mientras Gabriel Attal lucha por encontrar una dinámica. El sábado 10 de octubre, el ex Primer Ministro reunió a unas 2.000 personas en Lyon, en una sala con capacidad para 3.000. Después de cinco meses de campaña, todavía no ha conseguido alcanzar a Edouard Philippe. La ecuación estratégica también es complicada para el mandamás de Renaissance. Raphaël Glucksmann pretende redefinir la división izquierda-derecha. “Se acabó el “al mismo tiempo””declaró al semanario “le Point”. “Edouard Philippe representa a la derecha, hace un balance de los últimos diez años y es perfectamente legítimo. Visto los colores de la izquierda democrática y propongo una ruptura clara con el macronismo. No son en absoluto solubles entre sí. Los votantes elegirán”. Gabriel Attal ve así reducido el espacio que pretende ocupar en el centro izquierda.

Este avance en las encuestas –aunque sigue siendo necesaria la cautela a estas alturas de la campaña– también podría consolar a quienes, en el centro y en la derecha, piden unas primarias para decidir entre su campeón. Desde Aurore Bergé, partidaria de este proceso, hasta David Lisnard, alcalde de Cannes, que alcanza ya el 6% en algunas encuestas y se acerca a Bruno Retailleau. Lisnard elogió la victoria de Glucksmann en X: “Felicitaciones a la izquierda que supo organizar rápidamente unas primarias”escribió, antes de agregar que “La derecha debería poder hacer lo mismo”.

◗ Encuesta de opinión realizado del 13 al 14 de octubre, tras los resultados de las primarias socialdemócratas, con una muestra de 1.043 personas representativas de la población francesa de 18 y más años, según el método de cuotas.

◗ Encuesta Ifop Fiducial realizada entre una muestra de 1.390 personas inscritas en las listas electorales, extraída de una muestra de 1.525 personas, representativa de la población francesa de 18 años o más.