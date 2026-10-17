Proyectos eólicos y votación de extrema derecha: lo que revela un nuevo estudio

Una turbina eólica puede convertirse en un tema electoral incluso antes de que salga de la tierra. En una investigación realizada con el economista Martin Faulques, seguimos a 34.448 municipios franceses entre 2007 y 2022. Nuestros resultados muestran que la solicitud de un permiso para un parque eólico está asociada a un aumento local del voto de extrema derecha, que sigue siendo visible cuando el proyecto se concreta. Este efecto va incluso más allá de las fronteras del municipio de acogida.

Para comprender qué puede vincular estas dos realidades, debemos observar cómo los discursos populistas de derecha pueden hacer eco de la oposición local a las energías renovables. En Francia, la Agrupación Nacional, por ejemplo, ha hecho de la oposición a las turbinas eólicas un argumento de campaña, invocando la defensa de los paisajes y el patrimonio rural. Al presentarse como portavoz de los residentes que se enfrentan a proyectos que describe como impuestos desde arriba, este partido busca transformar la protesta local en apoyo electoral. Esta estrategia puede resonar con la sensación de no ser escuchado.

Nuestro estudio nos invita a mirar lo que está en juego incluso antes de un proyecto de turbina eólica, en el momento en que los residentes descubren un proyecto, cuestionan sus consecuencias y buscan influir en la decisión. Sugiere que la forma de liderar la transición energética en los territorios merece tanta atención como las propias infraestructuras.

Para estudiar los vínculos entre las turbinas eólicas y el voto de extrema derecha, cruzamos los resultados de la primera vuelta de las cuatro elecciones presidenciales de 2007 a 2022 con el registro de proyectos eólicos terrestres. Para cada municipio en cuestión, hemos identificado tres etapas: presentación del permiso, inicio de la construcción y puesta en servicio.

Los aerogeneradores se instalan principalmente en municipios rurales, cuyo perfil social y electoral puede diferir del de otros municipios. Por lo tanto, simplemente comparar sus votos correría el riesgo de atribuir a las turbinas eólicas diferencias que ya existían antes de su llegada. Por eso hemos seguido la votación antes y después de la llegada de un proyecto, para comprobar si avanzaba más en los municipios afectados que en los que quedaban al margen. La comparación también tiene en cuenta las tendencias electorales nacionales y las diferencias entre municipios, en particular su perfil social y demográfico.

Así, nuestras estimaciones indican que, tras presentar un permiso de viento, el voto de extrema derecha aumenta en promedio 0,9 puntos más en los municipios anfitriones y sus vecinos que en los municipios no afectados. Esto representa, por ejemplo, la brecha entre el 25% y el 25,9% de los votos. Sin embargo, este promedio cubre diferentes situaciones locales.

La señal aparece desde la primera votación relativa a la presentación del permiso y no sólo una vez que se ponen en marcha los aerogeneradores. La diferencia es importante. Antes de la construcción, los residentes pueden anticipar una transformación del paisaje, temer molestias o cuestionar el procedimiento.

En las principales estimaciones, la correlación es más fuerte en los municipios que acogen directamente un proyecto. Pero sigue siendo notable entre sus vecinos inmediatos. Por lo tanto, un parque eólico puede adquirir importancia política en un municipio que no cuenta con mástiles.

Un aerogenerador en Eure. SICCOLI PATRICIO/SIPA /

Este resultado nos invita a ir más allá de una lectura estrictamente administrativa del territorio. De hecho, las fronteras municipales no delimitan el paisaje visto desde una casa, ni los movimientos cotidianos, ni las discusiones entre los vecinos. Las polémicas también pueden circular a través de asociaciones, medios de comunicación locales y redes vecinales. Nuestro análisis identifica esta extensión geográfica.

Para la acción pública surge una pregunta: ¿quién debería participar en la discusión y distribución de los beneficios? El mero perímetro del municipio donde se ubica puede dejar fuera a vecinos que sin embargo se sienten preocupados. La escala relevante también depende de la visibilidad del parque y de las relaciones entre municipios.

Reducir estas tensiones a un reflejo de rechazo. “cerca de casa” (o, en inglés, NIMBY para No en mi patio trasero) nos impide comprender lo que se está discutiendo. La investigación sobre justicia ambiental nos invita a plantearnos tres preguntas para comprender estos conflictos:

¿Quién se beneficia del proyecto y quién soporta las limitaciones?

¿Quién puede influir en las decisiones?

¿Qué lugar se le da al apego de los habitantes a su territorio?

La primera cuestión se refiere a la distribución de ventajas y limitaciones. ¿Quién se beneficia de los ingresos, los ingresos fiscales o las inversiones? ¿Quién ve transformado su entorno cotidiano? Un proyecto contribuye a un objetivo colectivo de producción de electricidad, pero sus consecuencias están situadas.

La segunda cuestión se refiere al poder de participar. ¿Una reunión informativa todavía permite discutir la ubicación, el tamaño del proyecto u otras opciones? ¿Las objeciones reciben una respuesta razonada? Cuando parece que ya se han tomado las decisiones, la consulta puede vivirse como una formalidad. El resultado observado a partir del permiso nos invita a tomarnos en serio esta primera fase.

Finalmente, el tercero se refiere al reconocimiento del apego de las personas a su territorio. Un paisaje puede contener una historia familiar, una identidad colectiva o una forma de vida. Estas dimensiones son difíciles de traducir en compensación financiera. Reconocerlos requiere integrarlos en la discusión, incluso cuando persisten los desacuerdos.

Estas preguntas pueden tropezar con una desconfianza política preexistente. También pueden ofrecer oportunidades a los partidos que prometen defender a los residentes contra decisiones presentadas como impuestas. Esta realidad no parece específica de Francia: en Alemania, el investigador de sociología política Bastien Fond, por ejemplo, analizó recientemente la estrategia antiviento del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Nuestro estudio proporciona, por su parte, una visión francesa sin precedentes sobre esta relación entre transición energética y votación. Sobre todo, permite especificar cuándo aparece una asociación y hasta dónde se extiende.

A medida que se acercan las elecciones, algunos alcaldes prefieren posponer los proyectos de energía renovable por temor a que la oposición local les cueste votos. Durante la campaña pueden surgir conflictos, mientras que los beneficios para el municipio, como los ingresos fiscales, a menudo sólo se hacen visibles más tarde.

Nuestro nuevo estudio nos invita a mirar también las condiciones en las que se discuten los proyectos más allá del calendario electoral. Una primera opción consiste en abrir el diálogo con suficiente antelación para que pueda modificar el proyecto y luego dejar claro qué se retuvo o se descartó y por qué. Otra es involucrar a los municipios vecinos, discutiendo con ellos las consecuencias y beneficios paisajísticos.

La participación de los residentes en la gobernanza y la financiación también es una vía. Los economistas Vincent Auffray y Romain Schweizer defienden así una transición basada más en iniciativas ciudadanas. Estos enfoques abren un debate sobre el lugar de los residentes en las elecciones energéticas; no garantizan la desaparición de los conflictos.

Nuestros resultados no hacen de la energía eólica una explicación general para el avance de la extrema derecha. Se relacionan con novedades municipales, sin identificar a las personas que cambian de voto ni sus motivos. Tampoco demuestran que una disminución de las ambiciones climáticas reduciría esta votación. Muestran, por otra parte, que la relación política con un proyecto se construye mucho antes de su puesta en servicio. Cuando aparecen los primeros mástiles, parte de esta historia ya está escrita. Por lo tanto, dar a los residentes una voz real en las decisiones que transforman su entorno de vida merece un lugar desde las primeras etapas de la transición.

Sébastien Bourdin es profesor de geografía económica, IÉSEG School of Management