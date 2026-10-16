Tras los ataques contra el juez Youssef Badr, la “grave preocupación” del Tribunal de Apelación de París y del Consejo Superior de la Magistratura

Los insultos racistas y las amenazas de muerte proferidas por la extrema derecha contra Youssef Badr, uno de los tres magistrados que condenaron a Erik Tegnér, fundador y director editorial del medio de comunicación de extrema derecha “Frontières”, se han multiplicado. Ellos son “por su escala, su persistencia y la variedad de medios utilizados (…) inédito y muy preocupante” denuncia el primer presidente del Tribunal de Apelación de París, Jacques Boulard, en un comunicado de prensa publicado este jueves 15 de octubre. Youssef Badr explicó en X recibir “Numerosos mensajes de insultos y amenazas, como el pasado mes de junio”. Por la noche, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, lo llamó y le llevó su ” apoyo “ públicamente en“Ningún magistrado debería ser amenazado o insultado en una democracia orgullosa de su Estado de derecho”.

El 18 de junio, Erik Tegnér fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 10.000 euros por el tribunal penal de Bobigny por haber revelado los datos personales de abogados especializados en derecho de extranjería (apellido, nombre, ciudad donde ejercen) en una investigación publicada en 2025. Inmediatamente denunció su condena, calificándola “totalmente loco” y llamando a sus seres queridos y a sus 98.000 suscriptores en “movilizar”en un vídeo que ha sido visto más de 2 millones de veces.

Erik Tegnér y sus seguidores, entre ellos figuras del movimiento de extrema derecha, habían cuestionado firmemente en las redes sociales la imparcialidad del juez, calificado de “activista abiertamente anti-RN”. El magistrado también ha sido objeto de numerosos comentarios racistas e islamófobos. El 20 de junio indicó en su cuenta X presentar denuncia “contra todos aquellos que pública o anónimamente (L)‘amenazado o transmitido información incorrecta’ Y Incluso se vio obligado, dos días después, a cancelar una conferencia por razones de seguridad.

Este 15 de octubre, los medios identitarios dedican su portada a Youssef Badr y titulan “Justicia política”, “El enigma de Youssef Badr”. En las 24 páginas del expediente, la revista descubre tuits y entrevistas con el magistrado, realizadas en particular en el marco de su asociación La Courte Echelle, que ayuda a los estudiantes, algunos de ellos de origen modesto, a acceder a profesiones jurídicas. Las posiciones a favor de la diversidad (y no partidistas) de Youssef Badr “¿son compatibles con el deber de discreción de los magistrados y pueden garantizar un trato imparcial a los litigantes? »pretende cuestionar “Frontières”, lo que lo califica sobre “juez rojo” o incluso presumir “favorito de Emmanuel Macron (para dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura, nota del editor) ».

En su comunicado de prensa, Jacques Boulard anunció “su gravísima preocupación por los atentados” dirigida contra Youssef Badr. Sin dar abiertamente el nombre de quien ya está amenazado, explica que“un magistrado del tribunal judicial de Bobigny” está dirigido “a raíz, en particular, de una sentencia dictada, bajo su presidencia, por la formación colegiada del tribunal penal de esta jurisdicción”. Sin embargo, continúa, “si la crítica a una decisión judicial entra dentro de la libertad de expresión y participa del debate público, no puede confundirse con el interrogatorio personal de un magistrado en el ejercicio de sus funciones”.

El Consejo Superior de la Magistratura también condenó este 15 de octubre, en un comunicado de prensa, la “campaña mediática de denigración, ataques y amenazas contra él personalmente”, observando que “En un Estado regido por el Estado de derecho, las decisiones judiciales se impugnan mediante el ejercicio de recursos legales”. Finalmente, la institución, que garantiza la independencia de la autoridad judicial, advierte que“más allá de las importantes implicaciones personales para el magistrado en cuestión”estos ataques “conlleva un riesgo de desestabilización y descrédito de la institución judicial”.

En un vídeo publicado en el canal YouTube del medio el 14 de octubre, para presentar el lanzamiento de la revista, Jordan Florentin, director de publicación y reportero de “Frontières”, precisa que “la cuestión de la imparcialidad (del magistrado)” planteado por la investigación “se refiere directamente” después “El tribunal presidido por Youssef Badr condenó a Erik Tegnér”, lo que implica nuevamente que esta convicción tenía motivaciones políticas. También lanza insultos… “balanza” O “megalómano” – que provendría de fuentes anónimas del Ministerio de Justicia, que habrían trabajado con el magistrado cuando fue portavoz de la institución entre 2017 y 2019. Y esto, sin ningún contexto.

Ante todos estos insultos, amenazas y acusaciones de parcialidad, Youssef Badr respondió en X: “Se puede repetir en todas partes que soy un juez politizado: no lo soy. » Y agregar que no es “ni siquiera sindicalizados”. Señala el intento, por parte de los autores de los insultos y amenazas, de “transformar los compromisos asociativos en sospechas, las convicciones humanistas en etiquetas políticas”. Y repite, como el Consejo Superior de la Magistratura, que“una sentencia debe impugnarse por la vía judicial, no mediante una campaña personal”.