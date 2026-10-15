La policía en el instituto Paul-Éluard de Saint-Denis, una detención “violenta”, personal enojado… Lo que sabemos

Parte del personal del establecimiento, epicentro del movimiento escolar secundario desde sus inicios, denunciaron en un comunicado una intervención “violento “. Según los informes, ya por la mañana la policía llevó a cabo una “represión feroz” frente a la escuela secundaria bloqueada, según un asistente de educación entrevistado por “Revolución Permanente”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” resume lo que sabemos sobre este día.

Por la mañana, “Se reunieron casi 300 estudiantes” frente al instituto, informa la jefatura de policía de París (PP), a la que se suma Libération. Otro vídeo de “Revolución Permanente” muestra a agentes de policía gaseando a estudiantes de secundaria, otros inmovilizados en el suelo y algunos esposados.

El PP defiende que “Se cometieron varios delitos contra la policía. En total, cuatro personas fueron arrestadas. Dos policías resultaron heridos, uno de ellos recibió un puñetazo en la cara y el otro una patada en la cabeza. Presentaron una denuncia. »

Es en este tenso contexto que agentes de policía vestidos de civil intervinieron en el recinto del instituto, a petición del director del establecimiento, según el PP. La policía no puede entrar sin haber sido solicitada por la dirección del establecimiento, que, por su parte, “podrá pedir a la policía que intervenga para prevenir un incidente, poner fin a una situación peligrosa o a una infracción”, recuerda BFM.

Según “Libération”, la policía arrestó a un estudiante de 16 años que presuntamente participó en el bloqueo de la mañana. Una fuente del diario informa que el adolescente insultó a los agentes, antes de refugiarse detrás de las puertas del establecimiento donde asiste a la escuela. Aquí es donde su director, Xavier Artaud, habría ” atrapó ” y hecho “sube a su oficina”, y esto “sin violencia”según otra fuente en el sitio.

Luego, dos agentes de policía vestidos de civil se dirigieron al despacho del director, sacaron al adolescente para interrogarlo, antes de ser bloqueados en las escaleras. Habrían dado media vuelta para regresar a la oficina del subdirector. Luego, fue con la intervención de los funcionarios electos locales en el lugar que el estudiante fue liberado. Más tarde podrían citarlo en la comisaría.

“Un mitin de solidaridad” con los estudiantes arrestados afuera también se llevó a cabo por la tarde frente a la comisaría, según informó el medio “Revolución Permanente”. El diputado rebelde Eric Coquerel anunció su presencia para “exigir la liberación inmediata y sin procesamiento de los jóvenes detenidos desde ayer”, el 14 de octubre, al igual que el diputado comunista Fabien Gay, que vino a apoyar al “estudiantes de secundaria arrestados violentamente”.