“Para reducir el déficit sin comprometer el futuro, debemos abordar las lagunas fiscales”

Escribí aquí hace un año que la situación de las finanzas públicas de Francia era preocupante y que era hora de empezar a pensar en su recuperación. Ya no quedan dudas: ha llegado el momento de pagar la cuenta. Los costosos programas electorales, con una financiación problemática y las incertidumbres sobre la votación del presupuesto de 2027 han hecho subir los tipos de interés a largo plazo durante varios meses, una señal de la creciente preocupación de nuestros prestamistas sobre la viabilidad de la trayectoria presupuestaria del país.

Algunos señalarán que el aumento de los tipos soberanos es generalizado. Esto es correcto, pero es más pronunciado en Francia que en otros lugares, como lo pone de relieve el aumento de la diferencia con los tipos alemanes (el famoso desparramar). Ya no son 120, sino sin duda al menos 150.000 millones de euros lo que hay que encontrar para frenar la desenfrenada subida de la deuda pública que, según las últimas proyecciones (PDF), llevará, si no se modifica la política, más allá del 130% del PIB en 2030. Esto significa que el esfuerzo por reducir, y no simplemente estabilizar, esta ratio se situará sin duda en un nivel aún mayor.

La cuestión ahora ya no es discutir la necesidad o el alcance del ajuste, sino los medios para lograrlo. En este sentido, si queremos preservar el gasto de inversión en sectores clave, debemos evitar una austeridad ciega, que también comprometería tanto las posibilidades de recuperación de la economía francesa en el corto plazo como su potencial de crecimiento en el largo plazo.

Además del esencial debate en curso sobre impuestos y justicia intergeneracional, es esencial una revisión completa de los nichos o gastos tributarios, es decir, cientos de exenciones, reducciones y otros créditos tributarios que socavan la base impositiva y hacen que nuestro sistema tributario sea ilegible. Según el proyecto de ley de finanzas de 2027 (PDF), ascienden a casi 92 mil millones de euros en total, o aproximadamente el 3% del PIB, y quince de ellos por sí solos representan algo más de la mitad de esta suma, o algo más de 48 mil millones de euros.

En primer lugar del podio se encuentra el famoso crédito fiscal a la investigación (CIR), que por sí solo pesa casi 7.400 millones de euros. Creado en el marco de la ley de finanzas de 1983 por el gobierno Mauroy, el CIR vio cómo sus costes se disparaban tras la reforma Fillon de 2008, con un enorme efecto inesperado para los grandes grupos. De hecho, varios informes han puesto de relieve que el sistema no tuvo ningún impacto tangible en la innovación y las patentes de las grandes empresas o incluso de las medianas empresas (1). El efecto sólo es verdaderamente significativo para las empresas con menos de 250 empleados, es decir, las PYME, para las que, por tanto, sería adecuado restringir el beneficio del CIR.

Según un estudio (PDF) del Ministerio de Educación Superior, Investigación y Espacio, de los 7.320 millones de euros de CIR en 2023 (es decir, aproximadamente el nivel presupuestado para 2027), 3.000 millones beneficiaron a las grandes empresas y alrededor de 2.100 millones se destinaron a las medianas empresas (ETI). Por lo tanto, se podrían conseguir unos 5.000 millones de euros de ahorro presupuestario reorientando el CIR hacia las empresas para las que realmente sirve.

Con 5 mil millones de euros podemos hacer mucho. Por ejemplo, es ampliamente conocido el estado de precariedad financiera de las universidades, mientras que la inmensa mayoría de ellas han registrado un déficit, en algunos casos muy sustancial, para 2024 y 2025. La única recuperación necesaria por las medidas salariales no compensadas de 2023-2024, el aumento de los costes energéticos y el crecimiento de la población estudiantil en los últimos quince años requiere un esfuerzo de 3 mil millones de euros. Esta suma podría tomarse de los 5 mil millones producidos por la reorientación del CIR, los 2 mil millones de diferencia podrían destinarse a reducir el déficit presupuestario, o compartirse entre este último y un esfuerzo adicional en favor de la investigación en forma de ayudas específicas (medios para la Agencia Nacional de Investigación (ANR), laboratorios, contratos doctorales, etc.).

Generalicemos ahora el razonamiento a todos los nichos fiscales. En 2023, el sitio Fipeco (PDF), con base en un informe de 2011 (PDF), destacó que “el costo de los gastos tributarios (…) poco o nada eficiente (rosa) a 40 mil millones de euros »sin eliminación ni modificación importante desde entonces. En una nota de octubre de 2025 (PDF), el Consejo de Análisis Económico también identificó varias decenas de miles de millones de euros en vías para eliminar o reducir las lagunas fiscales: pacto Dutreil, reducción del 10% en las pensiones de jubilación, reducción del IVA en las obras o en la restauración, etc. No faltan ejemplos. Mantengamos como base de reflexión la cifra de 40.000 millones de euros, o el 1,3% del PIB en 2025. Un plan ambicioso, de tres a cinco años, tendría como objetivo recuperar esta suma mediante la eliminación o reorientación de medidas costosas y de poca utilidad. Una parte se dedicaría a reducir el déficit y la otra a las prioridades imprescindibles: transición ecológica, defensa y, por supuesto, investigación y educación. Sobre este último tema, los debates actuales destacan la urgencia de mejorar los profesores de secundaria y renovar los edificios escolares.

Propongamos como hipótesis de trabajo (por lo tanto, a debatir) una división 50/50. Un plan de este tipo tendría la ventaja de un efecto recesivo limitado, del orden de unas pocas décimas de punto del PIB repartido en varios años: implica eliminar o restringir medidas ineficaces o ineficaces, por lo que tienen un impacto muy bajo, y reinyectar directamente la mitad de las sumas en forma de gastos, especialmente inversiones. En definitiva, se obtendría así una reducción estructural del déficit de 20.000 millones de euros. Esto no resolvería todos los problemas presupuestarios, ni mucho menos, y una reforma de este tipo de las lagunas fiscales debería ser parte de una estrategia general para controlar los déficits públicos. El hecho es que sería un ladrillo útil en el edificio, al mismo tiempo que haría que nuestro sistema tributario fuera más justo y comprensible.

Jérôme Héricourt Es profesor del Centro de Economía Paris-Saclay (Universidad de Evry) y asesor científico del IFE-CEPII.