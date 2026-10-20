Tras la violencia del 17 de octubre, varios países llaman a sus nacionales a extremar la precaución

Alemania, China, Italia… Varios países alertan a sus ciudadanos en Francia tras la violencia que se produjo al margen de las movilizaciones contra el alto coste de la vida este fin de semana del sábado 17 de octubre. Mientras en las redes sociales siguen circulando imágenes de saqueos, incendios y ataques a edificios públicos en varias ciudades francesas, algunos gobiernos ya recomiendan a sus ciudadanos que aumenten su vigilancia y eviten las reuniones.

Alemania lo dijo ” preocuparse “ Después “Imágenes vistas en París o Limoges”. “La violencia en las calles no tiene cabida en nuestras democracias”declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Los consejos para los viajeros alemanes se han actualizado con la mención “Tener precaución y evitar manifestaciones siempre que sea posible”a petición del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores para Francia, que no descarta nuevos actos de violencia en los próximos días. Sin embargo, el portavoz añadió que “Es una muy buena señal de que la situación parece haberse calmado un poco el domingo”.

China también pidió este lunes a sus ciudadanos que estén más atentos. Según la televisión estatal CCTV, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada china en Francia les piden que “reforzar su vigilancia ante los riesgos, seguir de cerca la evolución de la situación local, reforzar las medidas de seguridad y evitar las zonas de manifestación”.

En Italia, un aviso publicado el mismo día, 17 de octubre, en el portal oficial Viaggiare Sicuri recomienda evitar las reuniones “dadas las manifestaciones en curso en varias ciudades de Francia” y “extremar la precaución”. Roma también invita a sus ciudadanos a informar de su presencia en Francia en un sitio o aplicación específica.

En otras partes de Europa, las recomendaciones están empezando a avanzar en la misma dirección. Las autoridades checas también informan de un deterioro de la situación de seguridad y recomiendan evitar manifestaciones, marchas y reuniones públicas. Según Reuters, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega también están pidiendo a sus ciudadanos que se mantengan alejados de las manifestaciones y sigan las instrucciones locales. Polonia también recomienda evitar los lugares de demostración, sin cambiar, no obstante, su valoración general sobre la seguridad de viajar a Francia.

Al final, fue Estados Unidos quien emitió una advertencia similar, y Washington aconsejó a los estadounidenses que evitaran manifestaciones en Francia.