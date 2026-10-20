Enfrentamientos, saqueos... Varias grandes ciudades sacudidas por nuevos actos de violencia el domingo y durante la noche

Enfrentamientos en París, donde se saquearon nuevas tiendas, intentos de asalto a comercios en Lyon, Marsella y cerca de Nantes… Tras una violencia masiva, este domingo 18 de octubre se produjeron incidentes de nuevo, especialmente en la capital.

La policía se desplegó en gran número alrededor del centro comercial Les Halles. Se lanzaron gases lacrimógenos y granadas paralizantes en varios lugares del centro de París y también se observaron cargas.

“Los daños y los incendios se han reanudado en París y su centro, especialmente en los alrededores de Les Halles. Gracias a todos los comerciantes que siguen abiertos por tomar todas las medidas para protegerse, incluido el cierre de sus tiendas, ya que la policía tiene una gran demanda”.preguntó el alcalde de París Centro, Ariel Weil, en X.

La policía utilizó gases lacrimógenos, granadas paralizantes y un cañón de agua ante los proyectiles, los incendios y las provocaciones de jóvenes equipados con barras de hierro. El CRS 8, especializado en la lucha contra la violencia urbana, participó en la Place de la République. Esto ya había ocurrido el sábado, en el sector de Les Halles.

La manifestación comenzó pacíficamente a primera hora de la tarde. Al igual que el sábado, los manifestantes blandieron pancartas alrededor de la estatua de la República exigiendo exigencias como “Sembrar miseria, cosechar ira”.

El domingo se contabilizaron más de 350 detenciones en París, afirmó el lunes 19 de octubre el ministro del Interior, Laurent Núñez, en la radio France-Inter. La noche anterior, la Prefectura de Policía de París (PP) había informado de 108 detenciones, 66 de ellas por la noche, y contabilizó al menos cinco tiendas saqueadas, entre ellas una tienda de ropa, un Darty en Belleville y dos supermercados. Una treintena de tiendas fueron saqueadas durante la noche, afirmó este lunes por la mañana el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en France-Inter.

El alcalde de París denunció este lunes “escenas insoportables” de saqueos en la capital el domingo. “No tiene la magnitud del sábado, pero hubo (del) grupos de saqueadores que se repartieron por varios barrios de la ciudad »indicó el PS electo sobre France-Inter, precisando que esta vez los matones estaban actuando “al aire libre, (…) no hubo manifestación”.

“Es hora de exigir respuestas a la cuestión política. Si hay alborotadores es porque hay movimientos sociales y hay una forma de decadencia de este movimiento social organizado por el gobierno”declaró el alcalde de la capital en el France-Inter.

Decenas de personas fueron puestas en prisión preventiva en Francia tras los actos de violencia del fin de semana, anunció el lunes Gérald Darmanin en France 2. “Durante el fin de semana hubo 2.331 detenciones policiales, el 70% de adultos, muy a menudo conocidos por la policía”de los cuales “más del 80%” están sujetos a procesamiento, y “Ya hay decenas de personas en prisión preventiva, 13 de ellas en Marsella”particularmente afectada por la violencia, declaró el Ministro de Justicia.

En Lyon, un grupo de unos cincuenta jóvenes, la mayoría encapuchados, intentaron romper el escaparate de una tienda Lacoste antes de que interviniera la policía. Aplicación de la ley “intervenir para frustrar cualquier intento de depredación”según la prefectura, evocando “hechos bajo control e inconmensurables con el ayer”.

También se produjo un intento de intrusión en una tienda Boulanger en Saint-Herblain, cerca de Nantes, según los servicios estatales de Loira Atlántico.

En Marsella, “A lo largo de la tarde se formaron varios grupos de individuos que se desplazaron entre diferentes centros comerciales”indica la jefatura de policía delegada de Bouches-du-Rhône.

En Niza se produjeron algunas persecuciones a lo largo de la avenida Jean-Médecin, la principal calle comercial de la ciudad. La fiscalía informó de una quincena de puestas bajo custodia policial.