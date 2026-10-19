Tras la movilización del 17 de octubre que se convirtió en caos, los políticos están divididos sobre la responsabilidad por la violencia

La movilización proteica del sábado 17 de octubre y las escenas de saqueos que tuvieron lugar en las principales ciudades de Francia no tardaron en provocar la reacción de las figuras políticas, incluidos los candidatos presidenciales. Algunos culpan a la estrategia policial del gobierno, mientras que otros piden firmeza ante los daños. A veces dando lugar a fuertes intercambios entre líderes políticos, como el intercambio de armas realizado en X entre el rebelde Jean-Luc Mélenchon y el primer ministro Sébastien Lecornu.

Mientras cerca de 800.000 personas marchaban por las calles según los organizadores, 500.000 según el Ministro del Interior, Laurent Núñez, los resultados de esta movilización van tomando forma poco a poco: 2.000 detenciones, de las cuales 855 en París según la prefectura, varios heridos entre los manifestantes, algunos de gravedad… Un joven de 17 años fue arrancado de una mano por una granada de la policía en Saint-Étienne, dos semanas después de una tragedia similar a la de Lens. Por parte de la policía, el ejecutivo habla de 150 personas heridas, sin indicar las lesiones en cuestión ni las causas. Al mismo tiempo, el coste material es muy elevado: ayuntamientos dañados, cristales rotos, tiendas saqueadas y varios incendios. Suficiente para hacer que el panorama político reaccione ampliamente.

Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu reaccionaron con firmeza. “ Quienes rompieron, atacaron prefecturas y empresas, saquearon incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”.escribió el presidente francés en X. El jefe de Estado saludó a la policía y añadió: “Nos uniremos todos contra los sembradores del caos, que sólo buscan derribar nuestras instituciones e impedir que quienes expresan pacíficamente sus demandas lo hagan”.

El Primer Ministro también trajo el sábado ” Todo “ su apoyo a la aplicación de la ley “que enfrentaron una violencia extremadamente intensa” al margen de las manifestaciones. él escribió en “Las instrucciones dadas fueron claras: prevenir abusos, proteger la propiedad y las personas, arrestar a sus perpetradores y llevarlos ante la justicia”. El jefe de Gobierno también aprovechó para volver a poner sobre la mesa el tema del proyecto de ley. “pagadores-rompedores”. Por la tarde declaró que los resultados económicos de los daños “Va a ser pesado en todo el país”.

Además, Sébastien Lecornu se embarcó en una intensa batalla con el candidato presidencial rebelde. Primero insistió en que “nadie impondrá su agenda política mediante la violencia”,direccionamiento “a aquellos que claramente quieren hacer de esta violencia “un calentamiento” antes de las elecciones presidenciales”, en alusión a La France insoumise. Antes de denunciar directamente a Jean-Luc Mélenchon, acusándolo de no “designar claramente a los responsables” daño y “responsabilizar a los jefes de policía por la violencia”, al invitarlo, durante un viaje a la 41ª compañía de intervención en el centro de París, a “elige tu bando”.

A lo largo de la jornada del sábado, el líder de Francia Insumisa, presente en las calles de París, multiplicó sus tuits sobre la movilización y acabó apostrofando a Sébastien Lecornu.

L’Insoumis compartió por primera vez imágenes de la movilización, destacando que una “densa procesión marcha tranquilamente” en París, al tiempo que destacó la “creatividad” Manifestantes movilizados, sus carteles y consignas. Luego, ante las tensiones que surgieron, el candidato presidencial escribió: “La confrontación parece ser el objetivo de esta estrategia de “mantenimiento del orden”. Lamentable »cuestionando en particular al prefecto de policía de París, responsable, según él, de haber “organizó el desorden”. Incluso estimó que “Todo se hace para crear desorden”citando una escena que ocurrió en Toulouse.

Posteriormente, Jean-Luc Mélenchon hizo un llamamiento a la calma: “Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo”. Antes de acusar al Primer Ministro de haber “jugó con fuego, contando con pudrirse” de la situación. “Usted no es un estadista. Sólo un empleado que está provocando una crisis dietética”la regañó, reprochándole “pelea de políticos”.

La primera diputada del PS a la alcaldesa de París, Lamia El Aaraje, lamentó el domingo “falta de recursos” agentes de policía para poner fin a las escenas de saqueos observadas el sábado hasta la noche en muchas zonas de la capital. El brazo derecho del alcalde socialista Emmanuel Grégoire habló en franceinfo “un nivel de violencia que creo que nunca hemos visto” en París. “Obviamente”señaló el primer asistente, “Ayer la policía se vio desbordada, sobre todo en determinados lugares”. “Esto no es aceptable, y esto es lo que hemos escuchado de un gran número de vecinos que nos llamaron desesperados, o de comerciantes que nos llamaron cuestionándonos”continuó el teniente de alcalde, es que “metódicamente”, “gente” han viajado “calles enteras saqueando, saqueando”. El sábado, el alcalde de París dijo estar “muy enojado” y advirtió que el peaje en la ciudad sería mayor. ” pesado “, “de inmensa magnitud”del “calles enteras” habiendo sido “devastado metódicamente”.

Por su parte, la jefa de los Ecologistas Marine Tondelier, también presente en la manifestación en París, también pidió al gobierno que ” adiós “ su doctrina de mantener el orden que, según ella, pone en peligro “manifestantes y policía”. Lamentando que los movilizados hayan “sometidos a gaseamiento y apaleamiento mientras estaban en paz”, Marine Tondelier estimó que “En algunos lugares parecía más fácil saquear que demostrar” durante esta movilización.

“¡Hay que modificar profundamente la doctrina de mantener el orden! Lo que hay que buscar es la desescalada, no la confrontación”comentó el jefe del PS, Olivier Faure.

El candidato socialdemócrata de izquierda Raphaël Glucksmann, por su parte, lanzó un llamamiento a “un gran estallido republicano”. “Es urgente que vuelva la calma, que la República recupere el control y que Francia escape de esta espiral de violencia que acabará sumergiéndonos a todos”.

“La República debe responder con la mayor firmeza a los matones que la ofenden”reaccionó en X Edouard Philippe (Horizons). Gabriel Attal (Renacimiento) lo denunció “escenas de violencia insoportables”, “una provocación contra la autoridad del Estado” de los cuales “todas las lecciones deben aprenderse”.

Ante esta violencia, “La fuerza implacable del Estado es la única respuesta posible. Estas personas no merecen más que prisión”.comentó por su parte el candidato de LR, Bruno Retailleau.

“Las reivindicaciones sociales legítimas han sido nuevamente rehenes de la extrema izquierda y de los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon que (…) pretenden llevar al país al caos”aseguró Marine Le Pen, candidata presidencial del Rally Nacional. El presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, también criticó “profesionales del caos”.