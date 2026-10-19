Ataque en la Cisjordania ocupada: un convoy de diplomáticos europeos atacado, un alcalde francés atacado... Lo que sabemos

Los colonos israelíes atacaron un convoy de diplomáticos europeos que visitaban la Cisjordania ocupada el sábado 17 de octubre y golpearon a Bernard Baudoux, alcalde de la comuna francesa de Aulnoye-Aymeries. Un ataque que se produce en un contexto de intensificación de la violencia contra la cosecha de aceitunas palestina y a pesar de que un fotógrafo estadounidense del Washington Post ya había sido atacado este viernes.

Los coches de las misiones francesa, belga y polaca llevaron a los diplomáticos este sábado a Taybeh, un pueblo predominantemente cristiano en Cisjordania. El alcalde francés de Aulnoye-Aymeries, situada en el norte de Francia, se encontraba allí con el cónsul general francés en Jerusalén y un sacerdote de su ciudad, para firmar un acuerdo de cooperación entre las dos localidades. “Esta mañana fue la firma oficial del hermanamiento. Fuimos a recoger aceitunas. Estuvimos ahí simbólicamente, todo salió bien, fue un poco una fiesta”explicó el alcalde comunista de 78 años a France 3 Nord-Pas-de-Calais.

La policía israelí anunció que había abierto una investigación y dijo que estaban trabajando para “localizar a las víctimas, recoger testimonios e identificar a los sospechosos para llevarlos ante la justicia”. Los colonos israelíes están intensificando actualmente los ataques para impedir la cosecha anual de aceitunas en el territorio palestino ocupado desde 1967.

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, primero “Condenó enérgicamente estos graves actos de violencia”atribuyéndolos a “Alborotadores israelíes”. Sin embargo, criticó a los consulados europeos interesados ​​por no haber coordinado la visita con el ejército israelí.

Pero posteriormente, la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, cuyo gobierno apoya la colonización en la Cisjordania ocupada, denunció una campaña de “difamación” contra Israel y sus colonos. También destacó el hecho de que el alcalde francés era un comunista conocido por apoyar la causa palestina.

El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, pidió a las autoridades israelíes que “Es imperativo detener a los responsables de estos actos repugnantes” y a ellos “llevar ante la justicia”. En X, les pide que “poner fin urgentemente a esta violencia criminal y garantizar la seguridad de las poblaciones civiles”recordando el derecho internacional.

Bélgica, cuyo cónsul general también se encontraba allí, condenó “con la mayor firmeza” este ataque “perpetrada por colonos enmascarados”precisando que un vehículo belga había sido “dañado”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se declaró el sábado “muy preocupado” por las imágenes del ataque a Heidi Levine. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, exigió que Israel procese y encarcele a los colonos involucrados, denunciando “un despreciable acto de terror perpetrado por cobardes enmascarados”.

La oficina de Benjamin Netanyahu aseguró que los responsables del ataque contra el fotógrafo estadounidense deben “ser responsable”aunque se abstuvo de acusar a los colonos. Pero el sábado también lamentó “una campaña coordinada para difamar a Israel y a los residentes judíos” de Cisjordania.

El presidente Isaac Herzog, en un papel principalmente ceremonial, juzgó el ataque a Heidi Levine “escandaloso e impactante”. Y el principal rival electoral del primer ministro, el exjefe del ejército Gadi Eisenkot, deploró la violencia el sábado. “consumiendo la poca legitimidad que queda en el Estado de Israel”. Denunció un “El terrorismo judío, bajo los auspicios del gobierno”.

En términos más generales, Cisjordania ha estado plagada de un estallido de violencia desde los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra en Gaza en 2023, con ataques casi diarios de colonos judíos contra palestinos.