Movilización del 17 de octubre: “Soy responsable de todo lo que pasa”… Núñez presenta su renuncia a Macron quien la rechaza

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, no dejará el gobierno. Emmanuel Macron rechazó la dimisión del ministro del Interior, anunció el Elíseo en un comunicado de prensa este lunes 19 de octubre. El jefe de Estado también le ordenó desplegar una nueva doctrina para mantener el orden. “enfrentando a los matones”, después de las escenas de caos del sábado.

Presionado por la violencia al margen de la movilización del 17 de octubre, el Presidente de la República recibió el domingo la dimisión de Laurent Núñez. Pero optó por renovar el inquilino de la plaza Beauvau, a nombre “la necesidad de un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual”anunció el Elíseo. “Renuncié porque soy responsable de todo lo que está pasando” dijo este lunes por la mañana Laurent Nuñez al micrófono de France-Inter, reconociendo una “falta de anticipación” en la movilización de las fuerzas del orden y “pérdida del control” En “algunas ciudades grandes”.

El presidente también pidió una vez más “transparencia”señalando “fallos de anticipación e información” lo que provocó disturbios y destrucción. Una gestión que se saldó con cifras vertiginosas de 2.400 detenciones y cerca de mil policías heridos, según las autoridades, pero que fue aplastada en particular por los alcaldes de París, Marsella y Limoges.

Ante todo, ante los saqueos de las calles y de los comercios, cuya magnitud sorprendió al país el sábado, Emmanuel Macron pidió también al Ministro del Interior que desplegara “nuevos modos de acción sobre el terreno lo más rápido posible (…) en la lucha contra los matones ».

El domingo por la tarde, el Jefe de Estado ya había hablado en un discurso solemne, afirmando que “Quienes intentaron derribar la República tendrán que responder por ello”dijo. “Todos sentimos (…) ira, vergüenzaprosiguió Emmanuel Macron, también objeto de intensos ataques de la oposición seis meses antes de las elecciones presidenciales.

A cambio, la líder del Rally Nacional Marine Le Pen denunció “una profunda crisis de confianza, de autoridad, que supone una amenaza para la democracia”mientras que el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon acusó al jefe de Estado de jugar el papel “podrido”.

Ante el shock provocado por la violencia, el primer ministro Sébastien Lecornu deberá celebrar este lunes a partir de las 10 horas una unidad interministerial de crisis que se centrará en tres aspectos. “economía-comercio”, ” seguro “ Y “seguimiento judicial”según Matignon. Emmanuel Macron también encargó al jefe de gobierno reunir a partidos, sindicatos, comunidades y parlamentarios.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, cuya dimisión fue exigida por la izquierda, se espera, por su parte, en Marsella, ciudad duramente golpeada por la violencia, donde las autoridades contabilizaron hasta 30.000 saqueadores el sábado. A partir de las 9.00 horas, comerciantes, distribuidores, hoteleros y restauradores, así como bancos y compañías de seguros, también deberán hacer balance en Bercy de la magnitud de los daños materiales.

El sábado, unas 1.500 empresas fueron atacadas, según la Federación de Comercio y Distribución, que calcula el coste de los daños en “varios cientos de millones de euros”. “Necesitamos que las instituciones, pienso por supuesto en el Estado, la región y la metrópoli, se movilicen también muy rápidamente para ayudar a los comerciantes”declaró el alcalde de Lyon, Grégory Doucet.

“Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben pagar (…). Seremos intratables”certificó Emmanuel Macron durante su discurso.

Después de este fin de semana de caos que sorprendió a la prensa internacional, la Asociación de Alcaldes de Francia convoca manifestaciones “desde el mediodía” frente a los ayuntamientos para denunciar el “graves ataques contra las instituciones democráticas”.

El sábado, muchos manifestantes informaron haber sido “nasas” y la policía los roció con gases lacrimógenos y algunos de ellos resultaron gravemente heridos. En Saint-Étienne, una granada le arrancó la mano a un manifestante de 17 años. En Mulhouse (Alto Rin), una joven de su misma edad perdió un ojo. El asunto fue remitido a la Inspección General de la Policía Nacional.

La crisis francesa no ha pasado desapercibida en el extranjero: el presidente estadounidense Donald Trump escribió que “Francia está ardiendo”creyendo que el país estaba “roto” por la inmigración.

Acostumbrado a grandes movilizaciones, el país ya ha vivido episodios de violencia, como la crisis de los “chalecos amarillos” en 2018-2019, pero el sábado marcó, según algunos observadores, un punto de inflexión sin precedentes.

“Es urgente que vuelva la calma, que la República recupere el control y que Francia escape de esta espiral de violencia que acabará sumergiéndonos a todos”escribió en la red X Raphaël Glucksmann, el candidato presidencial socialdemócrata.