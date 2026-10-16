Traición, Starlink y reanudación de los ataques… Zelensky endurece el tono y pide a Estados Unidos que no se ponga del lado del “agresor” ruso

“Es doloroso ver al presidente Trump elegir un bando, no el nuestro”lamentó Volodymyr Zelensky, de viaje a Londres, en una entrevista concedida el miércoles 14 de octubre al periodista británico Piers Morgan. Se le preguntó si se sentía “traicionado por lo sucedido” En los últimos días con Donald Trump, el presidente ucraniano acabó admitiendo: “De verdad, sí. » Al tiempo que advierte sobre las consecuencias muy concretas de una posible disminución del apoyo estadounidense a Ucrania. Le preocupan especialmente las restricciones que afectan a la red Starlink, pero también la falta de alerta de los servicios de inteligencia occidentales ante determinados ataques rusos. Un deterioro de las relaciones con Estados Unidos mientras Ucrania sufre una nueva ronda de ataques. Al menos 13 personas murieron el miércoles y 600.000 quedaron privadas de electricidad, según Volodymyr Zelensky. Estas son las conclusiones clave de su entrevista.

Volodymyr Zelensky pidió por primera vez, en esta entrevista, el restablecimiento de Internet a través de Starlink, la red satelital de Elon Musk, ampliamente utilizada por el ejército ucraniano desde el inicio de la guerra para comunicarse en el frente e interceptar drones. “La gente morirá, por supuesto, si los ataques continúan y Starlink no funciona”advirtió, diciendo que esperaba “si es un error” O “un problema técnico importante”. El presidente ucraniano preguntó “que se restablezca el servicio”, antes de calificar este corte como “gran error”.

Unas horas antes, uno de los asesores de Volodymyr Zelensky, Sergei Beskrestnov, afirmó que se había restringido el uso de determinados terminales Starlink sin previo aviso. Utilizadas en particular en drones, estas antenas permiten aumentar su radio de acción, mantener su conexión a Internet y limitar los efectos de las interferencias electrónicas. Según varias fuentes ucranianas, la señal entre el satélite y la antena se interrumpiría ahora cuando éste se mueva a más de 160 kilómetros por hora, lo que complica especialmente las misiones de drones interceptores y ciertos ataques de medio alcance.

Kiev también afirma no haber recibido ninguna alerta de Occidente sobre los ataques rusos, por segunda noche consecutiva. El martes por la tarde, un misil ruso atacó una central térmica en la capital ucraniana sin“sin advertencia de los socios” de Ucrania no ha sido emitido, lamentó Volodymyr Zelensky.

Las declaraciones del presidente ucraniano sobre su homólogo estadounidense se producen después de varios cambios de sentido por parte de Washington que fueron muy mal recibidos por Kiev y sus aliados europeos. En particular, Donald Trump concluyó un acuerdo inesperado con Vladimir Putin para la compra de diésel ruso, levantando las sanciones estadounidenses que pesaban sobre esta producción. También pidió a Ucrania que detuviera sus ataques contra las refinerías rusas, antes de criticar duramente a Volodymyr Zelensky, llegando incluso a sugerir que los ucranianos se doten de “un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo” paz con Moscú. Una secuencia que desconcertó tanto a Ucrania como a los europeos.

Elon Musk dio un paso más este jueves 15 de octubre en las ofensivas verbales contra el presidente ucraniano. “Es hora de que Zelensky se vaya”afirmó el jefe de SpaceX, añadiendo que, mientras tanto, “la masacre continúa”. Unas horas antes había asegurado que la responsabilidad de la ralentización de sus servicios satelitales en Ucrania era del ejército estadounidense y, por tanto, de la administración del presidente Trump.

Volodymyr Zelensky, sin embargo, no ha renunciado a preservar su vínculo con Washington. Tras su entrevista con Piers Morgan, el presidente ucraniano acudió al número 10 de Downing Street para reunirse con el primer ministro británico y afirmó que Kiev sigue “Cuenten con la asociación con Estados Unidos”.

“Sólo queremos ser muy honestos, muy claros y ser socios fuertes”añadió al inicio de su reunión con Andy Burnham, precisando que también quería discutir con él las dificultades encontradas en torno a Starlink y la inteligencia. El Reino Unido también busca mantener el diálogo entre Kyiv y Washington. Andy Burnham dijo que quería “reparar enlaces” entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, al tiempo que confirmó que, por su parte, Londres “acelerar la entrega de misiles de defensa aérea” a Ucrania.

Volodymyr Zelensky pidió este jueves“honestidad” a sus aliados en la guerra contra Rusia, y pidió a Estados Unidos que no se ponga del lado de “el agresor”.

Este jueves, el presidente ucraniano también afirmó, en una entrevista al “Financial Times”, que se reanudarían los ataques a las refinerías rusas, tras varios días de pausa tras el anuncio sorpresa de una tregua energética por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ninguno de los beligerantes ha confirmado haber negociado este supuesto alto el fuego. En los últimos días, el ejército ruso ha atacado centrales eléctricas en Ucrania. Moscú acusó el miércoles a Kiev de atacar dos refinerías rusas, lo que Kyiv negó. “La prohibición (para ir a las refinerías, nota del editor) está levantado. Se acabó»dijo el presidente ucraniano al periódico “FT”.

Un ataque ucraniano con drones y misiles tuvo como objetivo el jueves una refinería de petróleo en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, provocando un incendio, informaron las autoridades. “El régimen de Kiev intentó lanzar un ataque masivo contra la refinería de petróleo de Riazán. (…) La caída de restos de drones en el lugar provocó un incendio »dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.