En Estados Unidos, un adolescente mata a tres niños y a un profesor en un colegio antes de recibir un disparo

Publicado el 16 de octubre de 2026 a las 07:43 horas. Lectura: 2 min.

Un adolescente de 16 años armado con un rifle mató a cuatro personas, entre ellas tres niños, en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de Estados Unidos, antes de ser rápidamente asesinado a tiros el jueves por un residente que lo vio entrar en el edificio de la escuela.

“Entre las víctimas que se encontraban en el lugar se encontraban tres niños, de cinco, ocho y once años, además de una maestra”explicó Mike Krantz, jefe de policía de Bend, la ciudad donde ocurrió la tragedia. En el tiroteo también resultaron heridos un niño de siete años y un profesor de 54, añadió. Fueron llevados al hospital con “lesiones críticas”.

El presunto tirador fue un adolescente de 16 años que vive en esta localidad de poco más de 100.000 habitantes, según los primeros elementos de la investigación. Su identidad no ha sido revelada.

El tiroteo fue reportado a la policía alrededor de la 1 p.m. hora local, y los agentes llegaron dos minutos más tarde, según las autoridades. Pero cuando los primeros agentes de policía llegaron al lugar, el tirador ya estaba muerto. Fue asesinado a tiros por un transeúnte armado que lo vio. “entrar a la escuela” y lo tiene “continúa por dentro”según Mike Krantz.

Esta tragedia conmociona a la escuela primaria Silver Rail, a la que asisten más de 400 niños. “No tengo palabras para describir cómo se siente nuestra comunidad en este momento”el rector de la escuela de la zona, Steven Cook, se mostró conmovido durante una rueda de prensa. “Estamos desconsolados. Estamos horrorizados”añadió. El colegio fue evacuado progresivamente por la tarde, provocando zozobra entre muchos padres que esperaban los autobuses encargados de sacar a los niños del establecimiento. “Por supuesto que estoy preocupado”.dijo a CBS Drew Sharp, un padre cuyo hijo está en quinto grado. “Pero tengo fe en que estará bien y superará esto”. »

La violencia armada es parte de la vida cotidiana en Estados Unidos, un país con más armas de fuego en circulación que personas. Los asesinatos escolares conmocionan periódicamente al país. En 2022, un asesinato en una escuela primaria de Uvalde provocó indignación y dejó 21 muertos, entre ellos 19 niños.

Incluyendo las universidades, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos sigue siendo el de Virginia Tech en 2007, cuando un estudiante mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de suicidarse.

A pesar de la recurrencia de estas tragedias, el debate político sobre las armas sigue paralizado. Ni los sucesivos gobiernos ni el Congreso han logrado frenar los tiroteos, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al derecho a portar armas, garantizado por la Constitución. En 2025, casi 15.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por armas de fuego, según la ONG Gun Violence Archive.

Durante los asesinatos escolares, la clase política a menudo se contenta con publicar mensajes emotivos, asegurando a los desconsolados padres de sus hijos “pensamientos y oraciones”. Un escenario que se volvió a repetir el jueves.

“Nuestros corazones seguirán destrozados en los días y semanas venideros, y mis oraciones diarias estarán con esta comunidad, los niños, los padres y los maestros”dijo a la prensa la gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek. “Una escuela debe ser un lugar seguro donde los niños puedan aprender y sentirse seguros. Lo que pasó hoy nunca debería suceder”.añadió la alcaldesa de Bend, Melanie Kebler.

Las asociaciones que piden un mejor control de armas han recordado que estas repetidas tragedias no son inevitables y han pedido una agitación política. “Mientras esperamos saber más, recordemos lo que ya sabemos: los tiroteos en las escuelas no son inevitables; no son normales; y no son aceptables”estimó la asociación Brady sobre