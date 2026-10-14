Starlink “restringido” en Ucrania, Washington acusado de ayudar a Moscú: lo que sabemos

El funcionamiento de determinados terminales Starlink, red satelital utilizada en particular para la comunicación en el campo de batalla en Ucrania, parece haber sido restringido durante la noche del martes 13 al miércoles 14 de octubre. Estos terminales permiten obtener una conexión a Internet de alta velocidad incluso en zonas aisladas.

Los ucranianos lo utilizan sobre todo para la comunicación entre sus tropas. Las antenas Starlink también equipan ciertos drones. Esto aumenta su alcance y evita que el enemigo ruso interfiera con sus dispositivos electrónicos, ya que estos dispositivos permanecen conectados a Internet y direccionables a su objetivo.

“Esta noche, SpaceX introdujo un límite de velocidad para mover terminales Starlink”dijo este miércoles Sergiï Beskrestnov, asesor tecnológico del presidente Volodymyr Zelensky. “Nuestras fuerzas de defensa no fueron notificadas de esta restricción, lo que provocó la interrupción de varias misiones. Evidentemente, esta medida no puede ser una coincidencia y está ligada a la situación política actual”añadió.

En otro mensaje, Serguiï Beskrestnov aclaró que estas restricciones limitan notablemente el funcionamiento de los drones interceptores, utilizados por el ejército ucraniano para derribar los aviones no tripulados rusos que bombardean el país: “Con sus decisiones, nuestros socios nos privan de una de las pocas oportunidades que tenemos de defender el país contra los aviones no tripulados Shahed. »

Ucrania depende de la inteligencia militar occidental, y particularmente de Estados Unidos, para detectar ataques rusos y atacar objetivos. El reciente resurgimiento de las tensiones entre Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo estar a favor de un nuevo líder en Ucrania, hace que Kiev tema una relajación de este apoyo crucial.

Elon Musk, el propietario de Starlink, tiene una posición ambivalente con respecto a Ucrania, siendo muy crítico en repetidas ocasiones con el gobierno de Volodymyr Zelensky, al tiempo que permite a Kiev utilizar esta tecnología.

El domingo, en un mensaje publicado en su red X, el multimillonario estimó que estaba “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo líder”retomando un llamado en este sentido de Donald Trump.

Elon Musk había suministrado sistemas Starlink a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Posteriormente, Moscú también obtuvo antenas Starlink para sus tropas. Pero en febrero, Starlink bloqueó las terminales utilizadas por las fuerzas del Kremlin, a petición del gobierno ucraniano.