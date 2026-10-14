“Opinión desfavorable” para Rachida Dati: el Consejo Superior de la Magistratura se opone a su reintegro

Tras su derrota en las elecciones municipales de París, a Rachida Dati le hubiera gustado ocupar un puesto de jefa de misión en el poder judicial, como reveló “New Obs” hace un mes. Pero este 13 de octubre, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) emitió un dictamen “desfavorable” a su solicitud de reintegración, por ley, a su cuerpo de origen. Esto tuvo lugar el 5 de septiembre, apenas diez días antes de la apertura de su juicio por corrupción. El CSM justificó su opinión por su “implicado en proceso penal en curso”según una fuente judicial.

El ex ministro de Justicia de Nicolas Sarkozy y ministro de Cultura de Emmanuel Macron se convertirá en director de proyectos en la delegación de asuntos europeos e internacionales de la secretaría general del Ministerio de Justicia. Esta sexagenaria ocupó su último cargo en el poder judicial hace veinticinco años, en la fiscalía de Evry; desde entonces está de permiso.

Pero el Tribunal Penal de París aún debe pronunciarse el 21 de enero en el caso de sospecha de “corrupción” y “tráfico de influencias” que la afecta. En su opinión, el CSM sostiene que su “acusado en proceso penal en curso (…) actualmente obstaculiza el ejercicio de las funciones propuestas que incluyen la representación de la institución judicial, particularmente a nivel internacional”.

Está acusada de un presunto “pacto de corrupción” y de haber realizado ilegalmente operaciones de lobby en el Parlamento Europeo, donde ejerció como electa de 2009 a 2019, en nombre de Renault y su entonces jefe, Carlos Ghosn. Entre 2009 y 2013, la mujer que se había convertido en abogada recibió 900.000 euros en virtud de un acuerdo de retribución fija. Si el alcalde del distrito 7 de París impugna cualquier delito, el Ministerio Público ha solicitado cuatro años de prisión, dos de ellos sujetos a modificaciones, así como cinco años de inhabilitación, prohibición de ejercer cargos públicos y de ejercicio de la profesión de abogado, con ejecución inmediata.

Sin embargo, la opinión del CSM es sólo consultiva. Es el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien toma la decisión. Sin embargo, anular la opinión del MSC es extremadamente raro.

Ya en septiembre, el CSM había indicado que el examen de la solicitud “sobre la adecuación de su perfil al puesto en cuestión”. Al mismo tiempo, la Union Syndicale des Magistrates, el principal sindicato de la profesión, expresó su descontento. Para justificar su dictamen desfavorable del 13 de octubre, los magistrados del CSM también subrayaron que “el puesto de director de misión no ha sido objeto de ningún reparto”.