¿Raphaël Glucksmann o Jean-Luc Mélenchon? “Quien sea capaz de salirse de su carril para dirigirse a estos “huérfanos” de izquierdas ganará”

La victoria clara e impecable de Raphaël Glucksmann durante las primarias socialistas del 11 de octubre cierra un primer capítulo de la campaña presidencial aclarando (por fin) el juego en esta parte del espectro político. Ahora empiezan las cosas serias para el candidato elegido: ¿podrá superar el registro único anti-Mélenchon, que le permitió ganar las primarias, para proponer al país un proyecto que pueda reunir detrás de él a la mayoría de la izquierda y a los ecologistas?

Raphaël Glucksmann ganó las primarias recalcando su oposición a Jean-Luc Mélenchon y cualquier acercamiento posterior con La Francia Insumisa (LFI). Ciertamente logró movilizar a 80.000 personas, pero esta base sigue siendo muy estrecha, tanto numérica como socialmente. Y la doble oposición a Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen no puede ser suficiente para definir un proyecto político capaz de llevarlo a la segunda vuelta.

La gran mayoría de los “izquierdistas” pretenden luchar sin concesiones contra el imperialismo reaccionario de Vladimir Putin, pero también contra el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu, rechazan la lógica presidencialista del “salvador supremo”, quieren sacudir un sistema económico injusto e ineficaz, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de dar respuestas creíbles a la crisis de las finanzas públicas, y busca construir la manifestación republicana más amplia posible para vencer a la extrema derecha en lugar de profundizar los antagonismos dentro del campo demócrata…

Muchos no se reconocen en ninguno de los dos campos que hoy polarizan a la izquierda y no desean involucrarse, en esta etapa, en ninguno de los lados de lo que a menudo perciben como una pelea de gallos.

Sin embargo, esta competencia llegó para quedarse. Fue Jean-Luc Mélenchon quien lo instaló al declarar unilateralmente su candidatura. Las diferencias entre él y Raphaël Glucksmann son sin duda profundas e irreductibles. Por tanto, tendremos que aceptar esta división hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y al final, cada uno tendrá que elegir su bando, a menos que corra el riesgo de que la izquierda no esté, una vez más, en segunda vuelta.

El que, de Jean-Luc Mélenchon y Raphaël Glucksmann, obtenga la ventaja, será el candidato capaz de salir de su carril para dirigirse a este pueblo de izquierda “huérfano”. Estos últimos, muy numerosos, no quieren ni un retorno al socialliberalismo blando de los años de Hollande, que abrió el camino al desastre macronista, ni un aventurerismo caudillista y campista al estilo Chávez, que prepararía la puesta de Francia bajo supervisión por el Fondo Monetario Internacional.

Si Jean-Luc Mélenchon sigue siendo tan complaciente con Vladimir Putin, favoreciendo el pensamiento mágico para resolver las dificultades económicas del país y demonizando al resto de la izquierda mientras Raphaël Glucksmann sigue atacando a LFI, echa aún más agua a su vino rosado y se dirige principalmente al electorado macronista de los barrios bonitos, la izquierda seguramente perderá las elecciones presidenciales… y será Marine Le Pen quien disparará las castañas de fuego.

El candidato rebelde ha estado comprometido con sus costumbres chavistas desde hace muchos años. Seguramente ya no se desviará de su trayectoria. ¿Tendrá Raphaël Glucksmann la inteligencia y la plasticidad necesarias para superar el antimelenconismo y esforzarse en reunir a esta izquierda social y ecológica, dispuesta a movilizarse contra la extrema derecha, pero que hoy se siente huérfana? Esto es lo que veremos en las próximas semanas…

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construcción 2027”lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.