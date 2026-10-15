Polémica por su currículum, laboriosa conferencia…: los caóticos inicios de Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca

La nueva cara pública de la Casa Blanca ya está dañada. En su primera conferencia de prensa el 13 de octubre, Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca, siguió con un número anormalmente bajo de preguntas abiertas a los periodistas, un desliz en el que designó al “presidente” en lugar de su “marido”… y al día siguiente cuestionó su condición de abogada. Un comienzo turbulento para esta mujer de 41 años, acostumbrada a los platós de los medios conservadores Fox News y Newsmax.

Katie Zacharia sucedió el 9 de octubre a Karoline Leavitt, otra leal al presidente estadounidense, que dejó el cargo en agosto para cuidar de sus hijos pequeños. Donald Trump anunció su nominación con este mensaje en su red Truth Social: “Su apoyo siempre ha sido ejemplar y ha sido una aliada leal y brillante desde el principio. También es una devota admiradora y miembro del movimiento Maga (Make America Great Again, nota del editor)”.

La californiana ya ha sido portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante algunas semanas, de febrero a abril de 2026. Según su información biográfica en LinkedIn, trabaja para la empresa de medios vinculada al presidente estadounidense, Trump Media and Technology Group, así como para su plataforma Truth Social, y también pertenece a la organización conservadora Fix California, fundada por un amigo íntimo de Donald Trump, Richard Grenell.

Katie Zacharia abrió su primera conferencia de prensa con un ritmo de habla particularmente lento y muchas palabras arrastradas. Presentó los logros, en su opinión, de un presidente estadounidense cualificado “energético” – él, cuya popularidad disminuyó a medio plazo en un contexto de guerra impopular contra Irán, dificultades económicas y controversias internas. Además de esta larga lista, la nueva figura del MAGA sí hizo un anuncio: la administración Trump ha “pidió dimisión” de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, tras acusaciones de corrupción.

Al final de su discurso, en lugar de dejar, como manda la tradición, un largo momento de preguntas y respuestas, la joven se contentó con responder sólo a tres medios de comunicación, todos conservadores. En primer lugar, el sitio Breitbart, acusado periódicamente de difundir teorías de conspiración. Luego el canal Fox News, uno de los principales medios de comunicación partidarios de Trump, y finalmente el tabloide británico “Daily Mail”.

Su discurso estuvo coronado por un momento de vergüenza. Preguntada por las consecuencias de este exigente papel en su vida personal, explicó cómo su familia, formada por cuatro hijos, se fue adaptando a este nuevo ritmo. Y concluyó con un desliz que provocó algunas risas en la sala al evocar “mi presidente, discúlpeme, esposo mío”. Al salir de la Casa Blanca para un viaje a Alaska el día anterior, Donald Trump elogió su discurso “Pensé que ella era muy buena. »

Después de la conferencia, Katie Zacharia defendió su rumbo durante unos minutos. Pero cuando un periodista preguntó a Donald Trump en qué estado americano Kate Zacharia habría pasado el listón, el presidente se dirigió a su nuevo portavoz, quien respondió: “Cuando me mudé a China”.

Ex consultora del canal Fox News, Katie Zacharia ya ha sido presentada como abogada en al menos 18 ocasiones desde marzo de 2025, según un análisis del medio Popular Information. Según su información biográfica en LinkedIn, trabajó durante casi dos años para un bufete de abogados en Beijing, entre 2011 y 2013. Sin embargo, no hay evidencia que indique que alguna vez haya aprobado con éxito un examen de abogacía en los Estados Unidos, después de graduarse de abogada en la Universidad Pepperdine de California. A falta de pruebas de su admisión a un colegio de abogados, su condición de abogada está en entredicho en Estados Unidos.