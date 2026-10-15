¿Qué quedará de Donald Trump? Mire este documental de Pierre Haski en Washington

Video Desde la Casa Blanca hasta los think tanks de la capital de Estados Unidos, Pierre Haski se reunió con partidarios y críticos de Trump a través de su canal YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

¿Donald Trump simplemente ha puesto patas arriba a Estados Unidos o lo ha cambiado permanentemente? En Washington, Pierre Haski explora lo que quedará del trumpismo después de Trump: el debilitamiento de los contrapoderes, la transformación del Partido Republicano, la brutalización del debate público, la relación con los medios de comunicación, los países e instituciones aliados.

La película que rodó en Estados Unidos plantea directamente la cuestión de la huella que dejó el presidente en su país. Desde la Casa Blanca hasta los think tanks de la capital, Pierre Haski se reúne con partidarios y críticos de Trump.

A lo largo de esta inmersión en Washington, surge una pregunta: ¿Podrá algún día Estados Unidos volver a ser como era antes? La reelección de Donald Trump ya ha demostrado que no es un simple accidente de la historia estadounidense.

Con :

Federico Fleitzvicepresidente del grupo de expertos conservador America First Policy Institute;

Sonia Dridicorresponsal de LCI y TF1 en Washington;

John Boltonasesor de seguridad nacional de Estados Unidos de 2018 a 2019;

Jonathan Rauchinvestigador de la Brookings Institution y columnista de “The Atlantic”.

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