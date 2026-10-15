“Cuando un lago se drena, puede provocar una inundación que recorre grandes distancias”: en los Alpes, los glaciares bajo (alta) vigilancia

Informes El dramático colapso de un glaciar este verano en Nepal fue un recordatorio del riesgo, cada vez mayor bajo el efecto del cambio climático, que estos campos de hielo de montaña representan para los habitantes de los valles. Un peligro que preocupa y moviliza enormemente a los científicos, especialmente en los Alpes franceses.

Con sonido de piedras, las piedras chocan en el borde del glaciar. “Estadísticamente es mejor estar aquí que allá abajo”observa tranquilamente Olivier Gagliardini mientras contempla el pedregal, cerca del instrumento de medición que acaba de observar. Con casco y grampones, este viernes de finales de septiembre, el profesor-investigador y dos colegas del Instituto de Geociencias Ambientales (IGE) de Grenoble exploran Tête-Rousse. Congelado en una cuenca a 3.200 metros de altitud, sobre Saint-Gervais (Alta Saboya), este pequeño glaciar que los candidatos al Mont-Blanc pisan sin darse cuenta está repleto de cables y sondas: debido a la amenaza que representa para los habitantes del valle, es el más vigilado de los Alpes.

Allí, bajo los pies de los escaladores, un sismómetro registra los movimientos del suelo, una decena de termistores miden la temperatura del hielo y siete piezómetros permiten controlar el nivel del agua en las cavidades del glaciar, incluida la ruptura repentina, bajo la presión de grandes cantidades de agua.