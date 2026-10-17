Ataques con drones, varias desapariciones… ¿Qué está pasando en el Mar Negro en los últimos días?

La sombra de la extensión del conflicto ruso-ucraniano se cierne sobre el Mar Negro, y en particular frente a las costas de Bulgaria y Rumania, dos países miembros de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Desde hace dos semanas, los ataques con aviones no tripulados, de los que se culpa a Rusia, han aumentado contra barcos civiles. El miércoles 14 y jueves 15 de octubre se produjeron dos nuevos ataques que dejaron siete personas desaparecidas. Como prueba de que el tema es preocupante, el presidente rumano, Nicusor Dan, anunció el jueves por la tarde que la OTAN incluiría este tema en su agenda durante su reunión de la próxima semana. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” resume lo que sabemos.

El miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, un petrolero y un quimiquero fueron atacados “golpeado” por “Dos drones aéreos”dijo Nicusor Dan. Por primera vez, el petrolero, llamado “Yara J”, fue atacado directamente en aguas territoriales rumanas y no en la zona económica exclusiva del país, que se extiende mucho más allá. La tripulación logró extinguir por sí sola el incendio que se había extendido a bordo y no hubo víctimas en este petrolero que enarbola pabellón de las Comoras.

El “Wine Trader”, un quimiquero que enarbola pabellón de San Marino, emitió una alerta de socorro cuando se encontraba a unos 24 kilómetros al sureste de la comuna rumana de Sulina, en la desembocadura del Danubio. “Actualmente hay siete personas desaparecidas”deploró la autoridad naval rumana en un comunicado de prensa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, con la ayuda de varios barcos y dos helicópteros. Cinco supervivientes fueron hospitalizados, según los servicios de emergencia.

Ya el 5 de octubre, un buque de carga de cereales, propiedad de intereses turcos, que transportaba maíz cargado en Ucrania con destino a Italia, se hundió frente a las costas rumanas tras incendiarse. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque se llevó a cabo con drones rusos. Un tripulante murió y otro desapareció. La búsqueda para encontrarlo ha sido suspendida, informó el jueves la autoridad naval rumana a la Agencia France-Presse.

Estos ataques son “inaceptable y debe parar”declaró también Nicusor Dan en la cadena X, y el presidente rumano subrayó que “Están en juego vidas, comercio global e infraestructura crítica”.

Los envíos fuera de Bulgaria también se ven afectados. Un primer incidente en su zona económica exclusiva se registró el 6 de octubre cuando se hundió el “Alfa Watan”. Nueve sirios y un egipcio siguen desaparecidos. El mismo día, el “Able” fue alcanzado pero sus 18 tripulantes pudieron ser rescatados.

Luego, el martes 13 de octubre, se produjo la misma tragedia para otros dos barcos comerciales, todavía frente a las costas de Bulgaria. Si los quince tripulantes del “Chesea 3” se salvaron, la mayor parte de la tripulación a bordo del “HS Dignity”, que se hundió, está desaparecida: hay once desaparecidos.

En total, al menos 45 barcos comerciales han sido atacados en los últimos 12 meses en zonas marítimas más alejadas del conflicto ruso-ucraniano, que anteriormente no se consideraban de alto riesgo, dijo en septiembre el grupo de gestión de riesgos marítimos Ambrey.

“No tenemos pruebas sólidas y claras para hacer acusaciones contra ninguna de las partes pero, lógicamente, el resultado beneficia a Rusia”afirmó el martes el primer ministro búlgaro, Rumen Radev. Es la primera vez que el jefe de Gobierno de este país del flanco oriental de la OTAN, que intenta mantener su ancla euroatlántica mientras se acerca a Moscú, designa directamente a Rusia.

Uno de los dos barcos atacados el martes será remolcado a un puerto para buscar restos de drones y demostrar su origen. “Entonces tendremos pruebas sólidas para señalar quién es el responsable”afirmó el jueves Rumen Radev.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, pidió “aumentar la presión sobre Rusia”siendo el Mar Negro “un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial”. A nivel europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también se pronunció con firmeza al respecto. “nuevo frente de escalada de la guerra rusa en Ucrania”.

A partir de ahora, la OTAN se ocupará del tema. Martes, su secretario general, Mark Rutte, afirmó que la Alianza Atlántica se ajustaría “según sea necesario” su sistema de defensa. Luego, el jueves, fue el turno de Nicuors Dan de anunciar, después de reunirse con Mark Rutte y Roumen Radev, que“Se celebrará una sesión específica del Consejo del Atlántico Norte para abordar la situación en el Mar Negro”. El tema se incluirá en la agenda de la reunión ordinaria de embajadores de la organización en Bruselas la próxima semana, dijeron funcionarios de la OTAN.

En Bulgaria, el Parlamento ya aprobó la adquisición de cinco sistemas de defensa aérea alemanes adicionales, con lo que el número total asciende a seis.