Primarias socialdemócratas: Raphaël Glucksmann espera ganar en la primera vuelta; los resultados se conocerán esta tarde

¿Quién ganará las primarias socialdemócratas? Unos 140.000 inscritos tienen hasta las 18.00 horas. este domingo 11 de octubre para elegir entre los cinco contendientes, incluido el favorito Raphaël Glucksmann, que espera ser elegido en la primera vuelta.

La plataforma en la que se realiza la votación fue blanco de un ciberataque el viernes por la mañana, lo que obligó a los organizadores a extender la votación hasta las 6 de la tarde. este domingo. El resultado debe conocerse inmediatamente. Según los organizadores, más de 110.000 personas habían votado hasta las 9 a.m. del domingo.

Raphaël Glucksmann espera ganar en la primera vuelta, contando con sus numerosos apoyos en el PS (en particular, los jefes de los dos grupos parlamentarios de la Asamblea y del Senado), además de sus partidarios de la plaza pública. Si es necesario, está prevista una segunda vuelta los días 16 y 17 de octubre.

Frente a él, el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, aparece como un rival. Cuenta con el patriotismo de partido para ganar, pero en las encuestas sólo obtiene entre el 3 y el 5% de los votos, lejos de las intenciones de voto del eurodiputado, que oscila entre el 10 y el 12%.

La ex candidata presidencial de 2007, Ségolène Royal, también espera obtener buenos resultados, veinte años después de haber estado en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Una encuesta de Harris Interactive para M6 y RTL publicada el viernes la sitúa en la segunda posición en las preferencias de los franceses, detrás de Raphaël Glucksmann y por delante de Olivier Faure.

Los diputados Jérôme Guedj (PS) y Emmanuel Maurel (Izquierda Republicana y Socialista) son outsiders en estas primarias. Pero con una gran proporción de votantes que no pertenecen a los partidos políticos organizadores y se han registrado en una plataforma específica, el electorado sigue siendo en gran medida desconocido.

Raphaël Glucksmann, muy identificado internacionalmente y con Europa, ve en estas primarias el comienzo de una “refundación de la izquierda” con una clara ruptura con La France insoumise y su líder Jean-Luc Mélenchon. Éste fue también su principal motivo de desacuerdo con Olivier Faure y Ségolène Royal, durante los debates televisados.

Si las primarias atrajeron a más personas que las 90.000 inscritas previstas por los organizadores, están lejos del apogeo del PS: en 2012, las que llevaron a la victoria de François Hollande reunieron entre 2,6 y 2,8 millones de votantes. En 2017, las primarias que nominaron a Benoit Hamon reunieron todavía entre 1,6 y 2 millones.