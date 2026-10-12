Más de 109 muertos en un naufragio frente a las costas de Yibuti, en una ruta migratoria cada vez más popular

Publicado el 11 de octubre de 2026 a las 14:52 horas. Lectura: 1 min.

Al menos 109 personas, entre ellas 15 niños, murieron en el hundimiento de un barco la noche del 8 al 9 de octubre frente a la costa de Yibuti, informó este domingo 11 de octubre la ONU. Más de 116 personas están desaparecidas.

Según los supervivientes, el barco que transportaba a 305 inmigrantes de Yibuti a Yemen se hundió cerca de Guhere, al norte de la ciudad yibutiana de Obock, según un comunicado de prensa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Más de 80 personas sobrevivieron al naufragio, todas ellas de nacionalidad etíope, según la OIM.

“Nuestros equipos están en el terreno junto con las autoridades locales para brindar asistencia de emergencia. Esta tragedia es un crudo recordatorio de los peligros a los que están expuestos los migrantes a lo largo de esta ruta migratoria. que toman prestado con la esperanza de encontrar mejores “oportunidades económicas”declaró Alexandre Coissac, jefe de misión de la OIM en Yibuti.

La organización está prestando asistencia a 64 supervivientes en su Centro de Asistencia a Migrantes en Obock, proporcionándoles atención sanitaria, alojamiento temporal y ayuda alimentaria, mientras las autoridades de Yibuti continúan las operaciones de búsqueda.

“Cada año, decenas de miles de migrantes del Cuerno de África transitan por Yibuti y cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb para llegar a Yemen, con la esperanza de llegar a los países del Golfo en busca de seguridad, estabilidad y empleo”explica la OIM. “La pobreza, la inseguridad y las crecientes consecuencias del cambio climático están empujando a muchos a emprender este viaje, a pesar de la creciente inestabilidad en Medio Oriente”incluso en Yemen, subraya.

Desde el 10 de septiembre, la OIM ha registrado más de 20.000 llegadas desde Etiopía a Djibouti. Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, la organización registró aproximadamente 178.000 llegadas desde Etiopía.

“Estos viajes peligrosos, que ponen en peligro sus vidas, son realizados principalmente por inmigrantes que buscan desesperadamente oportunidades económicas en los países del Golfo, siendo Yibuti un país de tránsito para ellos. Sin embargo, debido a los riesgos asociados a estos viajes, muchos se encuentran varados en el país”.según Kennedy Omondi Okoth, portavoz de la OIM.

La OIM pide mayor financiamiento para operaciones de rescate y asistencia de emergencia en Djibouti, así como para el desarrollo de rutas migratorias seguras.

En 2025, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en el “camino del este”que conecta el Cuerno de África con Yemen a través de Yibuti, antes de continuar hacia otros destinos.

El número de personas que utilizan esta ruta aumentó un 18% durante este período, según la OIM.