Arabia Saudita: lo que sabemos sobre los ataques de este fin de semana contra Riad

El aeropuerto de la capital saudí volvió a ser atacado en varias ocasiones este domingo. Estos nuevos episodios se enmarcan en una serie de atentados que se repiten tras el que dejó doce muertos la víspera, este sábado. Es hasta ahora el más mortífero en diez años en el reino. Esto es lo que sabemos sobre la situación.

El portavoz de la coalición, el general Turki Al-Malki, informó por la tarde de una “Ataque con proyectil no identificado contra la terminal de pasajeros número 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid”donde se produjo un incendio. También anunció la interceptación de un “Misil de crucero en las proximidades del aeropuerto”.

La magnitud de los ataques contra Riad en los últimos días no tiene precedentes desde el inicio de la guerra en Yemen en 2014 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, que se benefician del apoyo militar de una coalición liderada por Arabia Saudita desde 2015.

Este ataque, al igual que el del día anterior, inicialmente no fue reivindicado. Aunque más temprano el domingo los hutíes renovaron su advertencia a los viajeros, empleados y aerolíneas para que no utilicen el espacio aéreo y los aeropuertos saudíes, “con excepción” de los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

Los combatientes hutíes de Yemen reivindicaron el domingo varios ataques contra aeropuertos de Riad y Dammam y contra infraestructuras energéticas saudíes.

Combatientes proiraníes “Apuntado, en tres fases, al aeropuerto internacional” de Riad, así como un “instalación de gas” y uno “refinería de petróleo” propiedad de Aramco, así como el aeropuerto internacional de Dammam, dijo su portavoz, Yahya Saree, en un comunicado.

Ya se habían atribuido la responsabilidad de los ataques contra el aeropuerto de Riad el miércoles y el jueves, que dejaron un total de seis muertos. La coalición militar encabezada por el reino los responsabiliza del ataque del sábado y denuncia “un crimen de guerra” a lo que ella responderá “firmemente”. Una fuente diplomática también lo atribuyó a un misil hutí.

Han llegado las condenas internacionales por este ataque a la infraestructura civil. La ONU, París, Londres, Berlín, Doha, Ammán, Moscú, Bagdad e Islamabad condenaron el ataque al aeropuerto, calificándolo de“escalada peligrosa” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó “horrible ataque terrorista”.

“Lo que pasó (…) no es aceptable”Por su parte, Donald Trump reaccionó el sábado, indicando que examinaría la posible participación estadounidense en operaciones militares contra los hutíes y que hablaría con el príncipe heredero Mohammed ben Salman, líder de facto del reino. Hasta entonces, Estados Unidos no había respondido a varias solicitudes de apoyo sauditas.

A pesar de las disputas diplomáticas con Riad, particularmente en Yemen, los Emiratos Árabes Unidos han expresado su solidaridad con el reino y su “apoyo a todas las medidas encaminadas a preservar” su seguridad.

“Cuatro ciudadanos sauditas, dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un argentino, un sirio, un palestino y un sudanés”se encuentran entre los muertos, según las autoridades. Más tarde el domingo, un ciudadano indio murió a causa de sus heridas.

“Se suspenden operaciones hasta nuevo aviso”afirmó una de estas fuentes, según la cual los radares y los equipos de comunicaciones resultaron dañados y será necesario evaluar el estado de las pistas.

El reino albergará una serie de importantes conferencias internacionales este mes que atraerán a líderes y figuras empresariales extranjeras.

Varias empresas del centro de negocios de Riad pusieron a su personal en teletrabajo el domingo, según muchos empleados, y las escuelas de la capital estuvieron remotas durante la semana.

En territorio yemení, las hostilidades continúan después de la ofensiva relámpago lanzada en septiembre por los hutíes que tomaron el control del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, desencadenando una contraofensiva gubernamental.

Los hutíes informaron de dos ataques sauditas el domingo contra la gobernación de la capital, Sanaa, en poder del movimiento.

Un responsable hutí aseguró que el movimiento todavía controlaba la isla de Mayyoun, en el corazón del paso marítimo que ha ganado importancia desde que Teherán restringió la navegación en la de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.