Raphaël Glucksmann quedó primero en las primarias socialdemócratas, según los resultados publicados este domingo 11 de octubre. Fue elegido en la primera vuelta con el 66,13% de un poco más de 120.000 electores, dejando muy atrás al primer secretario del PS, Olivier Faure, que obtuvo sólo el 14,48% de los votos.

“La democracia ha hablado y el resultado es claro (…) Soy el candidato de la izquierda democrática” OMS “podremos vencer a la extrema derecha”dijo durante un discurso ante la prensa. También se designó como candidato. “la ruptura con el macronismo” Y “la ruptura con la hegemonía de Jean-Luc Mélenchon en la izquierda”. Anteriormente en X había juzgado que este resultado decía “algo poderoso: una izquierda fiel a sus valores puede unirse, gobernar y ganar”. Pero “No estamos aquí para ganar una disputa de izquierda. Estamos aquí para ganar las elecciones presidenciales”añadió.

140.000 electores estaban inscritos para participar en esta votación electrónica organizada por tres grupos políticos (Partido Socialista, Place Publique y Gauche Republicane et Socialiste) para decidir entre cinco contendientes: el diputado y jefe del PS Olivier Faure, el eurodiputado de la Place Publique Raphaël Glucksmann, el diputado socialista Jérôme Guedj, el diputado de Izquierda Republicana y Socialista (GRS) Emmanuel Maurel y el ex candidato presidencial de 2007 Ségolène Royal. Los tres últimos obtuvieron menos del 10% de los votos.

La votación comenzó el viernes por la mañana a las 8 de la mañana y se vio retrasada poco después de su lanzamiento por un ciberataque dirigido a la plataforma de conexión. Según la comisión organizadora de primarias, que denunció una “grave ataque a un proceso democrático”este ciberataque consistió en crear un “Afluencia masiva y ficticia de conexiones” a través de “robots”OMS “impide la capacidad de votar de una parte de los electores”sin causar por ello ningún “cortar” en la papeleta. Los tres grupos políticos que organizaron la votación emprendieron acciones legales. La votación, que debía finalizar el sábado por la tarde, se prolongó hasta las 18.00 horas. el domingo.

Aunque el electorado superó las previsiones, estas primarias están muy lejos de las que permitieron la victoria de François Hollande en 2012 (entre 2,6 y 2,8 millones de electores). Además, se organizaron tres debates televisados ​​entre los cinco candidatos. Los enfrentamientos fueron a veces duros y surgieron varios puntos de fricción, en particular sobre una posible alianza con La France insoumise.

El primer secretario del PS, Olivier Faure, tomó nota el domingo por la tarde de la gran victoria de Raphaël Glucksmann en las primarias socialdemócratas y siguió defendiendo la unión de la izquierda para ganar las elecciones presidenciales.

Los 18.000 votantes de Oliver Faure “Dice una cosa simple: ganaremos estas elecciones presidenciales gracias a la izquierda unida”afirmó este último tras el anuncio de los resultados. “Sin esta galaxia que quería encarnar en estas primarias, no es imaginable ninguna transformación social y ecológica. Como primer secretario, seguiré contribuyendo (…) Ahora tenemos un candidato, nos corresponde a todos forjar juntos este espíritu de victoria”dijo en un breve comunicado.