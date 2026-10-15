Aprobación de la ley integral contra la violencia sexual y de género: “Un increíble paso adelante” para sus defensores, una “ley de punto ciego” para sus detractores

Las asociaciones miembros de la coalición feminista e infantil celebraron, el martes 13 de octubre, la aprobación unánime por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de ley integral contra la violencia sexual, al tiempo que pidieron un presupuesto que corresponda a las ambiciones del texto.

Apoyado por ocho grupos políticos, desde los comunistas hasta los republicanos, incluidos los socialistas, el texto fue adoptado por 503 votos contra 0. Nacido de una movilización feminista e incluido en el orden del día tras la onda expansiva provocada por el asesinato de Lyhanna, en mayo, el proyecto de ley pretende actuar sobre toda la cadena de violencia contra las mujeres y los niños, desde la detección hasta la reparación.

Los cargos electos de extrema derecha –de la Agrupación Nacional y de la Unión de Derechos por la República– votaron finalmente a favor tras abstenerse en la comisión, saludando las victorias obtenidas, especialmente en el aspecto represivo.

Por su parte, los diputados rebeldes se abstuvieron en la votación del proyecto de ley, que al principio no habían firmado. La representante electa de Sarthe Elise Leboucher criticó que el texto no está completo ni “para las personas más vulnerables”como las mujeres extranjeras, ni “para niños”. “Más bien deberíamos llamarla “ley del punto ciego””abordó a Gabrielle Cathala, que presentará su propio texto el 29 de octubre.

Las asociaciones miembros de la coalición que dio origen a este texto celebraron especialmente la creación de tribunales especializados en violencia sexual, el refuerzo de las leyes de investigación y las nuevas disposiciones para luchar contra la ciberviolencia. La asociación Face à l’incest ha descrito “victoria sin precedentes” la creación de un delito específico de incesto y la ampliación de la definición a las relaciones entre primos hermanos.

La asociación StopVOG, que lucha contra la violencia obstétrica y ginecológica, saludó por su parte la adopción del concepto de consentimiento de la paciente para actos o exámenes invasivos, fuera de una situación de emergencia, y la sanción de nuevo de esta violencia. “extremadamente tabú”.

Con “133 disposiciones para víctimas de violencia de género y sexual”es un “texto extraordinario”saludó a la ponente socialista Céline Thiébault-Martinez, quien rindió homenaje en particular a la coalición de asociaciones que dio origen al texto, muchos de cuyos representantes estaban presentes en las gradas, a veces muy conmovidos. Al salir del hemiciclo cantaron el himno de las mujeres, canción emblemática de las luchas feministas de los años 1970.

Según la coalición, a pesar de todo sigue habiendo “Un gran punto negro en esta ley: el tema de las mujeres extranjeras indocumentadas”. De hecho, la Asamblea rechazó la prohibición de imponer la obligación de abandonar el territorio francés a un indocumentado víctima de violencia sexual y presentó una denuncia.

“Estas votaciones revelan una contradicción política importante: ¿cómo podemos pretender luchar contra todas las violencias sexuales mientras nos negamos a proteger a las mujeres más expuestas a la explotación, la precariedad económica y el chantaje administrativo? »pregunta la asociación Atrévete al Feminismo, en un comunicado de prensa.

Las asociaciones feministas y infantiles esperan ahora que el texto obtenga los medios necesarios para su aplicación. La cuestión estará en el centro del examen del presupuesto 2027, que comienza el martes en el hemiciclo. “Si no tenemos estos presupuestos, esta ley encajará en este magnífico gabinete que tenemos en Francia”alertó Céline Thiébault-Martinez, en su discurso ante los diputados.

La coalición espera también que la ley pueda ser examinada lo antes posible en el Senado para ser adoptada definitivamente antes de la suspensión, en febrero, de los trabajos parlamentarios en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027.

El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, dio la bienvenida “un trabajo que hace honor a lo que el Parlamento puede lograr”. “El Senado debe estar a la altura de estas batallas”añadió, considerando necesario hacer “lograr” este texto “antes de que finalice el mandato de cinco años”.