Ayuntamientos atacados en Limoges, Marsella y Lille: lo que sabemos

“Es la Revolución, vamos a tomar la Bastilla”. Con estas palabras, varias decenas de manifestantes entraron brevemente en la sala del ayuntamiento de Marsella el sábado 17 de octubre por la mañana, al margen de las manifestaciones contra el “alto coste de la vida”. Por la tarde ocurrieron hechos similares en Lille. Y el sábado por la noche, el ayuntamiento de Limoges fue arrasado por un incendio. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de estos acontecimientos.

Al final de la mañana en Marsella, varias decenas de manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento, derribaron un busto de Marianne y rompieron muebles. Estridente “Es la Revolución, vamos a tomar la Bastilla”los manifestantes lograron forzar las dobles puertas de madera del ayuntamiento situado en un muelle del emblemático Puerto Viejo de la ciudad mediante barreras de seguridad y patadas.

Dentro del gran salón del ayuntamiento de Marsella, los muebles fueron arrojados al suelo y un ” TIENE “ Un círculo, símbolo del anarquismo, estaba etiquetado en una pared e inscripciones contra la policía pintadas en la fachada del ayuntamiento.

Un busto de Marianne, símbolo de la República, cayó al suelo.

“Exijo rendición de cuentas, porque no voy a dejar las cosas como están. Quiero saber qué pasó. Quiero saber por qué, en esta ciudad, la gente pudo romper cosas impunemente”declaró el alcalde de Marsella, Benoît Payan, durante una rueda de prensa en el ayuntamiento.

En Lille, el alcalde de la ciudad del PS, Arnaud Deslandes “ Condenó enérgicamente estos actos profundamente repugnantes e intolerables”..

“Afortunadamente tenemos muy pocos daños materiales y, sobre todo, ningún agente herido”añadió. “Las empresas fueron saqueadas”dijo también el señor Deslandes, acercando su ” apoyo “ a los comerciantes “ante estos actos que son igualmente inaceptables” como la intrusión en el ayuntamiento.

Se produjo un incendio en el ayuntamiento de Limoges, después de que un grupo de personas atacara el edificio durante la violencia al final de la manifestación del sábado.

Varios miles de personas participaron en la manifestación antes de que al final estallara la violencia. Después de quemar un coche de la policía municipal frente al ayuntamiento, encapuchados rompieron las ventanas para entrar y prendieron fuego.

Los actos de violencia se produjeron cerca de un cruce de carreteras de la ciudad, donde unos matones prendieron fuego a un coche de la policía nacional, según el periódico Le Populaire du Centre, mientras que en el centro de la ciudad se saquearon comercios. También se produjeron enfrentamientos con la policía en las afueras de la prefectura de Alto Vienne, con lanzamiento de proyectiles, disparos de mortero y granadas de gas lacrimógeno.