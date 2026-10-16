17 euros ida y vuelta: la autopista A69, aún no abierta y ya considerada demasiado cara... incluso por sus partidarios

Aún no abierta y considerada demasiado cara… la autopista A69 que une Toulouse-Castres recibirá sus primeros automóviles a principios de noviembre. Pero el anunciado aumento del precio de su uso ha hecho saltar incluso a sus más fervientes partidarios: la tarifa de ida y vuelta será de 17 euros por un centenar de kilómetros, lo que la convierte en una de las autopistas más caras de Francia. Una polémica más para este proyecto cuya utilidad ha sido cuestionada durante mucho tiempo, especialmente en lo que respecta a su impacto ecológico: los opositores organizaron otra manifestación el pasado fin de semana. “Demostrar que este tipo de proyectos no son evidentes y que estaremos ahí hasta que se vierta la última gota de betún”.

Los funcionarios electos a favor del proyecto están especialmente enojados con este precio… lo que da un argumento más a los opositores: “¡Es un fiasco para las carteras de los usuarios del A69 y el Estado es el único responsable! »tormenta Christophe Ramond (PS), presidente del consejo departamental del Tarn, comunidad que siempre ha apoyado este proyecto de autopista, para abrir el sur de su territorio.

Del lado de la región de Occitania, Carole Delga, otra electa socialista partidaria de la A69, también se declaró “aturdido”llamando, en el diario “La Dépêche du Midi”, a encontrar rápidamente una solución a un precio que “obviamente no es soportable”.

Al otro lado del espectro político, también hay vergüenza: Olivier Fabre (LR), presidente de la comunidad urbana de Castres-Mazamet, sólo puede señalar, en un comunicado de prensa, que “Los precios anunciados hoy parecen superiores a las últimas proyecciones”.

El temor de los funcionarios electos ahora es que, después de años de protestas (manifestaciones, zonas de defensa (ZAD) y una cascada de recursos judiciales), los automovilistas, ya debilitados por el precio del combustible, se muestren reacios a utilizar la arteria.

“Esta carretera debe ser muy utilizada y para eso los precios deben bajar”insistió a France Info, Bernard Carayon, alcalde (UDR) de Lavaur, localidad situada a pocos kilómetros de la ruta.

El precio del peaje, superior al esperado, es consecuencia de un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que cuestiona la legalidad de una enmienda que prevé subvenciones votada por las autoridades locales (Comunidades de municipios, departamentos, regiones) para reducir el precio del peaje de autopista en aproximadamente un 33%.

Según la diputada ecologista Christine Arrighi, ex ponente de la comisión parlamentaria de investigación sobre el régimen jurídico y financiero de la A69, el Consejo de Estado consideró que la enmienda presentaba un riesgo jurídico porque, según declaró a la AFP, modificaba “sustancialmente las condiciones del contrato” y su “equilibrio financiero”.

“Lamento que después de haber gritado su incansable apoyo a este proyecto ecocida y ruinoso, despreciando cualquier voz contraria, estos funcionarios electos (favorables al proyecto, ndr.) actúen hoy como sorpresa y escándalo ante la publicación de los precios”añadió en un comunicado de prensa denunciando un “comedia grotesca”.

Hoy, los funcionarios electos pro-A69 están convocando una reunión de emergencia con el gobierno porque el precio del peaje “Constituye una cuestión importante para la aceptabilidad de esta infraestructura”escribieron en una carta conjunta. “Esta reunión, obviamente se llevará a cabo, no tengo ninguna duda”declaró a la AFP el diputado macronista Jean Terlier, también defensor de toda la vida de la A69.

“Tiene que haber al menos compromisos para que podamos calmar el descontento y los crecientes rumores, y con razón, porque no tenemos una buena sorpresa sobre el precio del peaje”deseó, mostrando su confianza en el ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

“No hay ninguna razón por la que sobre este tema, que él conoce bien, no podamos encontrar rápidamente algo para comunicarnos positivamente: unos días antes de que la autopista entre en servicio, sería bueno si tuviéramos, al mismo tiempo, soluciones que se discutieran”dijo.

Interrogado, el Ministerio de Transportes no respondió a las solicitudes de la AFP. Varias fuentes dentro de las comunidades también indican que aún no han recibido respuestas a sus solicitudes de reunión rápida.

Atosca anunció el pasado viernes la puesta en servicio de 53 kilómetros de la A69 “la primera semana de noviembre”. “Tras las posiciones adoptadas por las autoridades locales y continuando las conversaciones con el Estado, Atosca espera que se pueda materializar una reducción de precios en línea con lo previsto en la modificación”declaró el comerciante a la AFP.