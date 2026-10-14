Ley integral: ¿qué contiene el texto contra la violencia sexual adoptado por unanimidad en la Asamblea?

Este es el primer paso importante en la ley integral aprobada. este texto para “brindar una respuesta integral al fenómeno de la violencia sexual y de género contra mujeres y niños” Fue adoptado este martes por 503 votos a favor, 0 en contra y la abstención de los rebeldes. Se trata de la culminación de los debates en comisión y luego en el hemiciclo desde el 1 de octubre en la Asamblea, pero sobre todo de la movilización de una coalición de 200 asociaciones feministas y infantiles, tras la violación seguida del asesinato de la joven Lyhanna a finales del pasado mes de mayo.

Para la ponente socialista Céline Thiébault-Martinez y los 250 cosignatarios, fuera del LFI y de la extrema derecha, el objetivo es actuar juntos en materia de prevención y formación, trabajo y tecnología digital, salud y justicia. Pero el recorrido del texto está lejos de estar completo. Ahora debe pasar la prueba del presupuesto de 2027 y ser votado en el Senado, donde sus defensores temen que se deshaga.

Es “un texto muy bonito para luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños” estimó Céline Thiébault-Martinez, “considerablemente enriquecido” según ella con 110 artículos al final de los debates, frente a 69 inicialmente.

Por su parte, los diputados rebeldes se abstuvieron en la votación del texto. Desde el principio no firmaron el proyecto de ley. La diputada Elise Leboucher criticó que el texto no esté completo “para las personas más vulnerables”como las mujeres extranjeras, “no para niños”con un “Versión de bajo coste del mantenimiento anual”o incluso “sin prevención”. “Más bien deberíamos llamarla ley de punto ciego” abordó a Gabrielle Cathala, quien presentará su propio texto el 29 de octubre.

“Este texto se ha convertido, gracias a RN, en un texto más represivo”dio la bienvenida al diputado del Rally Nacional, Thomas Ménage, argumentando que había “luchamos contra la locura inmigracionista eliminando” artículos “que abrió nuevos canales de inmigración”.

Algunos artículos introducen cambios reales. Por ejemplo, los diputados adoptaron una nueva definición de violencia de género, sexual e intrafamiliar, que incluye la terapia de conversión a un menor, así como la “violencia económica”, es decir, el impago de la pensión alimenticia, los casos de robo o extorsión.

El incesto está ahora registrado como delito específico en el Código Penal, también para los primos hermanos. Esto se abre a disposiciones y sanciones específicas, en lugar de tomarlo como una circunstancia agravante de la violación.

El envío no consentido de imágenes de carácter sexual a través de mensajería o de una red social, incluidas “dick pics”, constituirá un delito castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

En la prostitución online, el cliente sólo será penalizado en caso de explotación sexual, y no por compras de actos sexuales realizados a distancia y remunerados.

Por último, con las enmiendas presentadas por la Agrupación Nacional, la Derecha Republicana, Horizons, el Ensemble pour la République y Liot, no estará prohibido imponer la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF) a una persona que sea víctima de violencia sexual y haya presentado una denuncia. Esta enmienda fue muy criticada por la izquierda: desde Gabrielle Cathala (LFI) hasta Clémentine Autain (ecóloga y grupo social).

La entrevista escolar destinada a detectar la violencia contra los niños se realizará cuatro veces durante la escolarización y será obligatoria cada año a partir de 2032.

Allá “manejo de síntomas psicotraumáticos” estarán cubiertos por un seguro de salud, como parte de un itinerario de atención a víctimas menores de edad. Los Verdes y LFI lamentaron que no se tuvieran en cuenta a las principales víctimas.

Se reorganizarán los tribunales, en particular para crear una justicia especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar. Cada tribunal que examina delitos debe tener dos jueces y un fiscal especializado en violencia sexual y doméstica… Pero una enmienda de “compromiso” apoyada por el gobierno deja los casos de violación a los tribunales penales departamentales, compuestos desde 2023 únicamente por magistrados profesionales.

Un artículo destinado a crear unidades especializadas en el seno de la policía judicial constató en el último minuto, el 13 de octubre, su obligatoriedad a partir de 2027, tras las enmiendas del 9 de octubre de los grupos Derecha Republicana, Horizontes y EPR.

Finalmente, se crea un nuevo organismo independiente del gobierno: el“autoridad para combatir la violencia sexual y doméstica”responsable de evaluar el estado de los feminicidios e infanticidios en Francia, así como las políticas públicas en este ámbito.

Ahora es esencial la cuestión de la financiación, con la apertura de debates en sesión pública sobre el presupuesto y la Seguridad Social los días 13 y 20 de octubre respectivamente. Y la presión es alta, si seguimos las declaraciones de diputados de izquierda, como Clémentine Autain, que amenaza con “Sin presupuesto, (esta ley) será sólo letra muerta. »

El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció que en el estado actual del texto, la ley costaría finalmente entre tres y cuatro mil millones de euros al año. “además de los gastos que ya existen”o 1.500 millones por año. La Fundación Mujeres informa por su parte que la coalición de asociaciones “Fija en 3.000 millones de euros al año, de 2027 a 2032, los créditos destinados a la lucha contra la violencia sexual, machista e intrafamiliar. » El presidente del Gobierno espera también encontrar en el presupuesto de esta ley integral una palanca para evitar la moción de rechazo, anunciada por los diputados socialistas, contra su propuesta presupuestaria para 2027.

Tras estos debates presupuestarios, el proyecto de ley pasará al Senado, dominado por la derecha y los centristas. Los defensores del texto temen un posible desmoronamiento de las medidas validadas por la Asamblea. Un calendario demasiado ajustado también podría impedir la adopción final del texto. Porque la sesión parlamentaria, en pleno año presidencial, finalizará en febrero. Por lo tanto, el gobierno asegura que buscará un lugar para el examen de la ley en el Senado antes, probablemente en enero.