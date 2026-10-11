Más de 200 estudiantes de secundaria heridos, 24 investigaciones abiertas por el IGPN, 6.800 personas detenidas... Historia de una semana de represión policial

“Protestar de forma libre y segura es un derecho fundamental de los niños y adolescentes. » El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llamó enérgicamente esta semana “a una desescalada de la violencia” en Francia y “protección de menores”. Con un recordatorio que debería ser obvio: las operaciones de aplicación de la ley deben “completamente” tener en cuenta su edad, “no considerar a la multitud como un grupo homogéneo y distinguir entre las personas que cometen violencia y las que se manifiestan pacíficamente”.

Un discurso que parece más alejado que nunca de la situación que enfrentan los estudiantes de secundaria que se movilizan desde hace varias semanas en los bloqueos para exigir más recursos humanos y financieros para la Educación Nacional, y que ha sido criticado en la prensa europea.

Cerca de 200 heridos, entre tragedias terribles, 24 investigaciones abiertas por el IGPN contra agentes de policía, más de 6.800 personas detenidas… Historia de una semana de represión policial.

El viernes, 24 investigaciones fueron abiertas por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la “fuente de fuentes”por hechos cometidos desde el inicio del movimiento liceal, indicó el Ministerio del Interior.

• Rodillazo en la cara en París

Una de las últimas investigaciones se refiere a un agente de policía que le dio un rodillazo en la cara a un manifestante el jueves durante la manifestación en la Plaza de la Bastilla en París.

En vídeos difundidos en las redes sociales vemos a dos policías dominar a un manifestante vestido con un chándal ligero y derribarlo. Uno de ellos le dio un rodillazo en la cara durante la intervención.

La fiscalía decidió incautar “Iniciativa del IGPN para una investigación flagrante de los cargos de violencia cometidos por un titular de autoridad pública con incapacidad para trabajar durante más de 8 días durante una manifestación en la vía pública”.

• Ataque con porra en Marsella

Profesores denunciados “una carga” fuerza de la ley sobre los estudiantes del establecimiento e imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran a un policía golpeando con su porra a un joven en la cabeza.

• Una mano arrancada por una granada en Lens

La IGPN también es responsable de la investigación sobre el estudiante de secundaria al que le amputaron una mano en Lens, tras haber sido herido por una granada paralizante. Según los primeros elementos de la investigación encomendada a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la CRS “Quien lanzó esta granada (…) realizó este disparo de acuerdo con el procedimiento operativo recomendado por la documentación de entrenamiento”informó el fiscal.

Si los investigadores no tienen imágenes, “Todos los testimonios (…) a excepción de uno convergen en que la granada fue disparada desde larga distancia y aterrizó en el suelo antes de que varios manifestantes se acercaran a ella y uno de ellos la agarrara hasta explotar”Sin embargo, subrayó el fiscal de Béthune, Étienne Thieffry.

Audiencia el jueves, la madre del adolescente “presentó denuncia por las lesiones sufridas por su hijo”indicó también en un comunicado de prensa el fiscal.

Este viernes, la policía recibió la denuncia de un menor de 14 años que afirmó haber sido atropellado por un 4×4 policial que provocó el pánico el lunes en Dunkerque. “Afirma que al dar marcha atrás, el vehículo policial marcado la embistió”pero sin derribarla, según la fiscal de Dunkerque, Charlotte Huet, confirmando información de BFMTV. La joven presentó una denuncia ante su representante legal.

Dijo que luego fue examinada en el centro hospitalario de Dunkerque, donde un “pequeño hematoma” a la altura de la cadera, nuevamente según el fiscal, quien solicitó un examen forense a la víctima para verificar sus declaraciones.

La fiscalía de Dunkerque abrió el jueves una investigación preliminar sobre este rodeo policial, por parte del jefe de la policía. “poner en peligro a otros”confiado al centro de ética e investigaciones de la dirección zonal de la Policía Nacional del Norte. Cómo se utilizó el vehículo “no se corresponde con las doctrinas de uso (de la fuerza) y las orientaciones dadas por el Ministerio del Interior, el prefecto y el director interdepartamental de policía”subrayó el miércoles un responsable de la Dirección Interdepartamental de la Policía Nacional (DIPN) del Norte. Inicialmente no se reportaron heridos después de este incidente.

En Montpellier, fue un periodista atropellado por un policía en motocicleta quien presentó una denuncia por violencia dolosa agravada. Durante el rodaje de una manifestación frente al instituto Clémenceau de Montpellier, el viernes 2 de octubre, Valentin Levetti, periodista y reportero de imagen del colectivo “Estúpido. medios de comunicación »fue golpeado de frente por un agente de policía vestido de civil que circulaba en un vehículo de dos ruedas sin identificación, saliendo de un cordón de policías uniformados.

En numerosos vídeos que circulan en las redes sociales vemos a la moto avanzar hacia el periodista hasta atropellarlo, este último retrocede para evitarlo.

En total, el medio online de izquierda radical “Contre Attaque” enumeró al menos siete casos similares.

Desde el inicio de la protesta de las escuelas secundarias a mediados de septiembre, más de 215 estudiantes de secundaria han resultado heridos. Sin embargo, esta cifra data del lunes 5 de octubre, cuando desde entonces se han registrado numerosos casos de violencia. Lesiones “ ya sea por elementos accidentales (…), o por lesiones vinculadas a alborotadores”indicó luego el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray. Las autoridades no proporcionaron ningún nuevo informe sobre los heridos en la escuela secundaria.

“Las lesiones más graves parecen haber sido causadas durante las intervenciones de las fuerzas del orden”subrayó luego “Le Monde”, recordando en particular la gravísima herida de Eden, de 14 años, alcanzado en la cara, a quemarropa, por una granada de gas lacrimógeno disparada por un lanzagranadas Cougar, en Saint-Ouen-l’Aumône, el 28 de septiembre. “Eden tiene una doble fractura de mandíbula, varios de sus dientes inferiores se cayeron y todos los superiores están rotos”detalló su abogada, Elsa Marcel, durante una rueda de prensa.

Maël, un estudiante de secundaria de 16 años, quedó ciego de un ojo y perdió el uso del mismo, en Tours el 30 de septiembre. El adolescente y varios testigos atribuyeron la lesión a un disparo de LBD.

Además de los estudiantes de secundaria, más de 100 miembros del personal educativo han resultado heridos desde el inicio de la movilización de los escolares, indicó el ministro en un informe actualizado. Sin que sea posible saber por el momento en qué circunstancias todos estos adultos fueron heridos: ¿durante manifestaciones, junto a estudiantes de secundaria o, por el contrario, por jóvenes?

En cuanto a los policías y gendarmes, el Gobierno actualiza periódicamente su balance y presenta una cifra de más de 800 policías y gendarmes heridos, pero no da detalles sobre la gravedad ni las causas de las lesiones. El caso emblemático de un policía golpeado en Belfort, tras la detención de un joven en el lecho de un arroyo (varios testigos lo acusaron de haber querido ahogarlo), llevó a la acusación de cinco estudiantes de secundaria.

El 1 de octubre, una agente de policía solitaria, perseguida por varios individuos, fue derribada al suelo en el distrito 20 de París por uno de sus perseguidores, antes de recibir dos violentas patadas de dos personas.

Pero la cifra de 800 personas necesariamente plantea interrogantes, en comparación con el número de heridos en la escuela secundaria. La naturaleza de las lesiones enumeradas también plantea dudas. Así, el miércoles en Marsella, la jefatura de policía afirmó haber constatado los casos de cinco CRS heridos: cuatro contusiones y un caso de tinnitus.

Casi 7.000 personas han sido arrestadas y puestas bajo custodia policial desde el inicio del movimiento. Una cifra especialmente elevada si se compara, por ejemplo, con el movimiento de los chalecos amarillos, que provocó 12.000 detenciones, pero durante un período mucho más largo y con escenas de violencia especialmente llamativas.