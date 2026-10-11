El presupuesto 2027 reconsiderado en comisión a pocos días del debate en la Asamblea

Publicado el 10 de octubre de 2026 a las 14:22 horas. Lectura: 2 min.

Un mal augurio. Los diputados rechazaron casi por unanimidad el artículo el viernes en comisión. “recetas” del presupuesto estatal para 2027. Un revés mordaz pero sin consecuencias inmediatas, el texto volvió al hemiciclo el martes, en la versión inicial del gobierno.

Si estos tres días de debate fueron sólo un ensayo en torno a este texto, que apunta a un déficit público del 5% del PIB en 2027, el resultado sugiere largas negociaciones por delante para el gobierno de Sébastien Lecornu, que desveló una serie de medidas inflamables a principios de mes.

Porque sólo votaron a favor los diputados del Renacimiento. “Es mejor un mal presupuesto que ningún presupuesto”argumentó su representante Paul Midy, también miembro de la campaña de Gabriel Attal.

Los diputados del MoDem se abstuvieron y LR y Horizons (partido de Édouard Philippe) votaron en contra de la copia modificada en comisión. El ponente general Philippe Juvin (LR) estimó con cautela que esto provocó un déficit hacia “5,4%” del PIB.

Las oposiciones, desde el LFI hasta el RN, votaron en contra. Y un rechazo de “recetas” en el hemiciclo equivaldría a un rechazo total del texto, sin estudiar los gastos.

“Es un presupuesto que no permite ahorrar, es el barril de Danaïdes (…) la gente no aguanta más”lanzó Jean-Philippe Tanguy (RN). El presidente de la comisión, Insoumis Eric Coquerel, denunció las votaciones conjuntas del bloque central y de la alianza RN-UDR, en particular “sobre la cuestión de las sucesiones, las herencias (…) uno de los grandes escándalos de las desigualdades”.

Estelle Mercier (PS) deplora un texto que “sigue imponiendo la carga a los hogares (y) a los enfermos” en lugar de generar nuevos ingresos “justicia fiscal”.

Más molesto para el gobierno: el fuego cruzado contra determinadas medidas. Una coalición de opositores, pero también de diputados de LR, eliminó un artículo clave: reducir a 3.000 euros el límite máximo de la reducción del 10% del impuesto sobre la renta de la que disfrutan los jubilados, para una ganancia esperada de 1.400 millones de euros. Una medida que debe combinarse con una infraindexación de las pensiones en el presupuesto de la Seguridad Social.

El viernes, varias medidas de ahorro para las comunidades fueron rechazadas por alianzas que se extendieron al campo gubernamental, en particular sobre la parte del IVA que las abunda.

Tantos expedientes adicionales sobre la mesa del gobierno, ya monopolizado por los movimientos de los institutos, el poder adquisitivo y su temor a una crisis financiera con el aumento de los tipos de endeudamiento. “Los mercados financieros deben sentir que pase lo que pase acabaremos en el 5%” déficit, insiste una fuente del ejecutivo. Un objetivo que implica unos 45 mil millones de nuevos esfuerzos en 2027.

A falta de mayoría, Sébastien Lecornu podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución. Deberíamos contar con la no censura del PS, como en 2025, pero estamos mal encaminados a repetir la experiencia, aunque algunos macronistas esperan que los representantes electos del Partido de la Rosa se quiten las espinas después de las primarias socialdemócratas.

O la esperanza de RN, cuya candidata Marine Le Pen ha enviado señales claras en esta dirección, prefiriendo que se adopte un presupuesto para modificarlo después de las elecciones presidenciales. Pero algunos ejecutivos macronistas sospechan. “Si crece la protesta social (…), la RN podría sumarse” Al censurar, uno de ellos se preocupa.

El Primer Ministro también podría utilizar ordenanzas presupuestarias, que nunca se utilizan, pero que permiten que el presupuesto se apruebe sin votación. Sin embargo, habría que esperar hasta el 18 de diciembre, tras 70 días de examen. Con la certeza de ver resonar la elección presidencial en el hemiciclo, como lo hizo en comisión.