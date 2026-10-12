“La delgadez no saludable es una lacra”: la perorata de Maya Renaudie, modelo “mediana”

El 2 de octubre salí de un desfile particularmente indignado, impresionado por la delgadez de las modelos. Son, en su mayor parte, las mismas chicas de siempre, pero los vestidos de encaje escotados en estos torsos sin pelo con las costillas expuestas son difíciles de ver. Varios de mis compañeros piensan lo mismo: esto ya no es posible. Aquí no se trata de si algunas personas son delgadas por naturaleza o por motivos de salud. Estamos hablando de un estándar de delgadez impuesto a un entorno que marca “la” estética en todo el mundo. Por eso escribí ese día, al salir de este desfile, un breve texto que publiqué en Instagram. Se vuelve viral, acumulando cerca de 900.000 visualizaciones hasta la fecha. Las revistas de moda lo retomaron, así como los programas de televisión, en particular “Quotidien” y “Quelle Epoque!” “. Este texto es breve, aquí está:

“Escuchen, gente de la moda, dejen de lado a las modelos demasiado delgadas. Ayer, todo un desfile en el que, si hubiera querido causarles un mal revuelo, sólo habría tenido que publicar estos pobres torsos hambrientos. Animen a estas chicas a comer algo de maldita comida. Sé que ustedes piensan que su ropa les queda mejor a las personas ultradelgadas, excepto que ya no se trata de personas ultradelgadas, va mucho más allá. Demasiado lejos. ¿Quién querrá ropa nacida del rechazo del cuerpo? ¿No ves la conexión entre esta tristeza de la delgadez y tus tiendas abandonadas? Si no cambias por amor a la vida, al menos hazlo por amor al dinero. No podemos soportarlo más.

¿Quién debería animar a las modelos a comer? Todo un sistema. La joven que desfila se ajusta a lo que se espera de ella, si quiere ser reclutada. Los responsables son las agencias de casting, los directores artísticos, los directores de casa, los fotógrafos: toda la cadena tiene su responsabilidad. Y si nadie de esta comunidad se pronuncia para denunciar este sistema, nada cambiará. Además, la popularización de los medicamentos para adelgazar, medicamentos desviados de su finalidad principal (obesidad, diabetes), facilita la pérdida de peso. Toda la sociedad se ve impactada por este nuevo ideal que de repente está a nuestro alcance.

Entre todas las reacciones a esta perorata, una me conmovió particularmente. Me llegó por correo electrónico, de una tal Maya Renaudie, modelo tamaño mediano, es decir, aproximadamente un 40. Su inventario y su análisis son elocuentes.

Maya Renaudie, modelo de tamaño mediano. TOMAS LAVELLE

Aquí está el texto que me envió:

“La gente quiere que hablemos de la cara oculta de la moda, pero ¿están realmente preparadas para afrontar la verdad? Esta temporada ha estado marcada por cuerpos muy delgados y una cantidad muy pequeña de tallas grandes. Las chicas del sector no tienen más remedio que adaptarse a lo que esperan los clientes. “No te doblas, no trabajas”. Las niñas necesitan dinero: la mayoría tiene préstamos o provienen de familias necesitadas, etc. No debemos culparlas. Cabe preguntarse quién se beneficia de estar delgado en los espectáculos. Para hablar simplemente del drama de este año 2026: estas mujeres (no todas, obviamente) comen algodón para adelgazar, toman Ozempic, cigarrillos, coco, nada de alcohol (“cuidado, te hincha”), se impiden comer porque tienen que medir 86 caderas. “¿Tienes 88 años? No desfilas”.

“Por ejemplo, tengo una medida de cadera de 100 cm y uso una talla 38/40 (se me considera tamaño mediano/talla grande). Incluso tenemos rumores sobre las modelos más grandes del momento: que algunas tomaban hormonas para detener su crecimiento para no tener forma, lo que hacía que los más jóvenes quisieran probarlo. Naturalmente, no me refiero a aquel cuya morfología es. Aquí estoy hablando de un patrón que imponemos, que sugerimos, que es perverso. el pequeño curvas en los programas se debe esencialmente a una operación de marketing. Todos lo sabemos. Y cuando las marcas se llevan uno, se convierte en su trofeo: “Mira, somos inclusivos”. Un estándar hacia la integración, como lo hicieron en aquel entonces con los negros y asiáticos; excepto árabes, trans o no binarios (racismo antimagrebí y LGBTfóbico).

“Otra pelea que no es comparable, pero en la que notamos la misma mecánica de trofeos. Un modelo llamado talla grande » cuesta demasiado. EL tamaño mediano, están demasiado “en el medio”, “demasiado bastardos” para vestirse. Este deseo de crear una distancia entre los sueños y la realidad es importante en la industria. Los modelos se convierten en “criaturas vestibles” y ya no en humanos. Hacer una prenda a medida desanima a las marcas, especialmente cuando esas mismas prendas luego se prestan para editoriales o eventos y deben ser usadas por el mayor número posible de modelos, estrellas e influencers. Las marcas no quieren que su ropa sea asimilada por el común de los mortales, sin mencionar que no quieren pagarle a las manitas que se las pondrían.

“Además, un talla grande Deben tonificarse, promover una imagen saludable y demostrar que su cuerpo no engorda por elección propia. Y, en su mayor parte, deben ser de origen minoritario. Hay una “cuota que respetar”, quieren su “combo ganador”. Eres “exótica, negra y curvas, luego llenas las casillas.” Esta fantasmagoría colonial, nunca realmente evacuada, de la mujer negra deseable. Un cuerpo de este tipo es un cuerpo que siempre está desnudo para justificarse y no debe tener pecho, o muy poco, de lo contrario “tiembla”, “cuelga” y “es feo”. Estamos en una etapa en la que los cuerpos más carnosos deben invertir el espacio sin hablar demasiado, sin denunciar. “Hablas, tu carrera se acabó”.

“El cuerpo con curvas ha sido demonizado y promovido como objeto de deseo durante años: por ellos, por usted, por nosotros. Es parte del sistema en el que operamos. Hoy en día, lo que buscan es un cuerpo estandarizado. Esta uniformidad es política: cuando vemos hasta qué punto la extrema derecha está ascendiendo al poder, no debería sorprendernos ver los resultados. La moda refleja nuestra sociedad. La historia ya lo ha demostrado: un cuerpo uniforme es un cuerpo industrializado. Derechos restringidos, un espacio para expresarse, Minimizado, el lugar de la mujer, reducido. Las mujeres intercambiables sirven tanto a la política como al marketing. Los castings no están dictados por esta política, pero la reflejan. El sistema patriarcal en el que vivimos esencializa a las mujeres en función de su físico y de esta sed de juventud que se hace eco directamente de los deseos de los hombres en los espectáculos, sin contar. la parte del sueño que nos inculcan. Una mujer más madura, por su parte, representa la billetera, el poder adquisitivo.

“Mientras que un treintañero no es más que una “persona común y corriente que no aporta nada”. Las palabras son duras, pero es una verdad que hay que revelar. También hay que entender que las redes tienen su parte de responsabilidad cuando vemos a la gente, en general, criticando un cuerpo vivo. Por experiencia: cuando comencé a modelar siendo niña, fui sexualizada desde los 12 años porque era “buena para follar”. Luego, entre los 16 y los 18 años, me pidieron que perdiera 10 kg, para que me alisaran los huesos de la cadera. A los 20 años, como una de las raras modelos con formas, fui atacada y tocada durante una sesión de imágenes: “Un cuerpo como el tuyo no se puede rechazar”. A los 24 me pidieron que me vistiera más femenina porque parecía lesbiana y “una marimacho, No es un vendedor”. Hoy, a los 29 años, en medio de mi período FW, me recomendaron hacerme un levantamiento de senos o quitarme un poquito.

” Soy tamaño mediano desde los 14 años. Nunca bajé de peso para este trabajo; Si no le agrado a la gente, aprenderé a amarme a mí mismo, eso es lo que me dije a todo pulmón. La gente me puso obstáculos porque denuncié el sistema, porque les dije a las niñas que se liberaran y hablaran, que no se avergonzaran. No lo digo por lástima, pero quiero mostrar que este sistema ha estado pervertido durante generaciones. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. No son sólo las modelos las que necesitan rebelarse. Los clientes deben hacerlo: ellos también son quienes invierten en estas marcas. Los periodistas deben seguir denunciando un sistema que oprime. Los directores de casting deben apoyar a las modelos y educar a su clientela.

“La delgadez enfermiza es un flagelo. Juntos podemos hacer que las cosas sucedan.

“Es cierto que podría haber hablado de la sobresexualización automática de talla grande, de la delincuencia infantil, de la desconcertante facilidad para destruir carreras, de hablar de sororidad, de la gordofobia, del racismo indigerible, del maltrato, de los malos pagadores, del capitalismo, de la carga de misterio que debemos inculcar “revelar sin mostrar demasiado” (que funciona tanto físicamente como en las redes), de “aportes sociales” que no tenemos, de top models que realmente ya no existen, pero hablé principalmente de qué trataba tu texto.

“No dejo este trabajo por la belleza que es, por los creativos, por la inspiración diaria que trae. Porque si me voy, ¿quién hablará?

“No me voy porque me encanta. Crecí en este mundo, apenas he contado la mitad de él. Aunque sea el espejo más bello de nuestra sociedad.

“Allí conocí personas increíbles que cuento entre mi familia, ya sea porque son hermanas, hermanos o guerreros, o simplemente porque son humanos llenos de bondad que me demostraron que podemos amar y ser amados por quienes somos.»