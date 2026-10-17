Manifestaciones del 17 de octubre: numerosos enfrentamientos con la policía al margen de las procesiones

Se trata de una movilización proteica que tendrá lugar en las ciudades de Francia este sábado 17 de octubre. En un contexto de protestas contra el “alto coste de la vida”, la tensión aumentó bruscamente en París incluso antes de la salida del desfile de la Place de la République, como en Marsella, con una intrusión en el ayuntamiento.

Actualmente es difícil saber cómo será el resto de la movilización. Aún así, la policía está desplegada en gran número y podrán “utilizar todas las armas a su disposición”, como indicó el viernes el ministro del Interior, Laurent Núñez. Entre ellos se encuentran las muy controvertidas granadas paralizantes, cuyo uso fue suspendido el 7 de octubre después de que un estudiante de secundaria perdiera la mano, al margen de un bloqueo en Lens.

La jefa de los ecologistas y candidata presidencial Marine Tondelier también pidió el sábado al Gobierno que ” adiós “ su doctrina de mantener el orden, que pone en peligro “manifestantes y policía”. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon denuncia la “Imágenes de violencia” canales de noticias mientras, según él, “decenas de miles de personas” desfile “tranquilamente”.

Varias acciones se llevaron a cabo la mañana del sábado, en respuesta al llamado a manifestarse contra el alto costo de la vida, al que se sumaron el movimiento liceal, la CGT, la Confederación Campesina y los “chalecos amarillos”. En Marsella, Valenciennes, La Rochelle y Guéret, los manifestantes iniciaron una movilización.

“A final de mes no me queda nada, los precios aumentan pero no los salarios. No podemos más, nos estamos asfixiando”.denuncia Franck, un funcionario de cuarenta años movilizado en Guéret con unas 300 personas, una cuarta parte de las cuales son estudiantes de secundaria.

En Lyon, “un grupo de 40 individuos se dispersó” cerca de un puente sobre el Ródano que conecta la Presqu’île con el centro de la ciudad, “después de un intento de obstruir el tráfico”según la prefectura, y un grupo de unas diez personas dispersas también cerca de la refinería de Feyzin.

Un edificio de la Universidad de Rouen resultó dañado por un incendio que el Ministro de Educación Superior calificó de “intencional”.

La principal manifestación en París comenzó según lo previsto, las 14:30 horas, a pesar de los enfrentamientos entre cientos de personas y la policía en el centro de la capital. Esta procesión que reúne a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria y estudiantes pero también a activistas climáticos o “antifascistas”debe llegar más al norte a la plaza de Clichy, recorrido autorizado por la jefatura de policía. Pero prohibió las manifestaciones en torno a varios lugares de poder (Elíseo, Matignon) y en la avenida de los Campos Elíseos.

La policía realizó 133 detenciones en París, principalmente por “grupos con el objetivo de cometer violencia o daño”según un informe de la jefatura de policía a las 14.00 horas.

La jefatura de policía afirmó que desde las 13.00 horas en la plaza de la República, lugar de salida de la procesión, varios cientos de personas violentas “esencialmente ultraizquierdista” había atacado “directamente a las autoridades” con lanzamiento de diversos proyectiles, incluidas piedras. Se utilizaron gases lacrimógenos y un cañón de agua para “detener estas acciones violentas y permitir que otros manifestantes accedan a la procesión”.

Entre la multitud, alrededor de las 12:30 horas, encontramos rostros familiares, incluido el de Jérôme Rodrigues, rodeado por un pequeño grupo histórico de chalecos amarillos que nunca se han perdido de vista desde 2018, informa un periodista de “New Obs”. Se toman fotografías mientras lloran por el gas. “Hoy es revolucionario. Lo veo, ¡están todos! No sólo los activistas de izquierda, no sólo los chalecos amarillos. Están los estudiantes de secundaria, sus padres, profesores como yo, médicos… ¡están todos allí! Los ciudadanos sienten que ya no tienen ninguna influencia sobre los que están en el poder. El hartazgo es inmenso”. testifica in situ un profesor de literatura de secundaria de treinta años, ya presente durante las movilizaciones de los “chalecos amarillos”.

Al principio de la tarde, hacia las 14 horas, una parte de la multitud se encontró bloqueada en el lado este de la plaza de la República. Cada vez más jóvenes, estudiantes y estudiantes de secundaria se precipitan y se quedan atrapados, observó un periodista de “New Obs”. “El Estado no hace nada, y hace 10 años que no quiere escuchar nada. Es normal que se tire pedos”, dice Eliot, estudiante de maestría. “No entendemos nada, es una confusión total”suspira una joven madre que vino de Rosny-sous-Bois con su grupo de amigos padres y profesores, miembro de la asociación pública de padres. Sus hijos son pequeños, algunos en cochecitos, el mayor está en la escuela secundaria. “Estamos aquí en solidaridad con los estudiantes de secundaria ellos dicen. Pero bueno, vamos a dar la vuelta, es demasiado peligroso”..

La sede parisina de CNews y Europe 1 fue atacada por un centenar de personas el sábado por la mañana al inicio de una jornada de acción nacional, informa “intimidación” denunciado por estos dos medios del redil del multimillonario conservador Vincent Bolloré.

Los manifestantes lanzaron proyectiles y rompieron ventanas. Las imágenes en las redes sociales también mostraban barreras derribadas. Tras la intervención de la policía, 21 personas fueron detenidas, informó la jefatura de policía.

“Deploramos toda violencia contra cualquier persona, ya sea hacia nosotros o hacia nuestros compañeros”dijo el canal. “La libertad de prensa, esencial para nuestra democracia, se basa también en la posibilidad de que cada periodista ejerza su profesión en condiciones de seguridad, sea cual sea su equipo editorial”.

Varias decenas de manifestantes entraron brevemente el sábado en la sala del ayuntamiento de Marsella, después de derribar la puerta, derribar un busto de Marianne y romper muebles. Ante esta violencia, el alcalde de la ciudad, Benoît Payan, indicó que había obtenido refuerzos policiales. el jefe de estado “Sigue la situación minuto a minuto y él estaba, como el Primer Ministro y como el Ministro del Interior, decidido a enviar los refuerzos necesarios de inmediato, lo que está sucediendo” con el envío de empresas CRS adicionales, declaró Payan Benoît (DVG). el concejal “exige responsabilidad” sobre la organización del mantenimiento del orden al margen de las manifestaciones del sábado en la ciudad, tras los incidentes. “ Quiero saber qué pasó. Quiero saber por qué en esta ciudad la gente podía romper cosas impunemente”.declaró el alcalde durante una rueda de prensa en el ayuntamiento.

Programado entre la Place de la Victoire y la Place de la Bourse, a orillas del Garona, de 14:00 a 21:00 horas. Entre las 18 y las 18 horas, según la prefectura, la manifestación comenzó antes de tiempo y la impresionante procesión de varios miles de personas llegó a su destino final en unas pocas decenas de minutos. La manifestación degeneró rápidamente en enfrentamientos directos entre particulares y la policía, con proyectiles y gases lacrimógenos, en las calles comerciales del centro de la ciudad que rodean la plaza de la Bolsa, a orillas del Garona.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó este sábado una unidad interministerial de crisis (CIC) para esta movilización, que reúne a los jefes de gabinete del primer ministro, al ministro del Interior y a otros miembros del Gobierno interesados, según Matignon. Esto habría sido registrado en el Ministerio del Interior por iniciativa del jefe de gabinete de Sébastien Lecornu, afirman quienes lo rodean.

Emmanuel Macron lanzó el viernes un llamamiento desde Bruselas “en silencio”estimando que el “derecho a manifestarse” debe ir acompañado de ” respeto “ sin “insulto” ni “romperse”.