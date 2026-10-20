“Desafiaron al Estado”: ​​en Lyon, una procesión de extrema derecha marcha a pesar de la prohibición y el toque de queda

Lemas racistas, una cruz celta y una procesión de extrema derecha marchando por Lyon, a pesar del toque de queda y la prohibición de reuniones. Varios vídeos difundidos en las redes sociales la tarde del lunes 19 de octubre muestran a una multitud compacta (entre 100 y 200 personas) reunida detrás, entre otras cosas, de una pancarta que decía “Anticassseurs Lyon” y de una bandera francesa adornada con una cruz celta, símbolo estrechamente asociado a pequeños grupos de extrema derecha. Un desfile que plantea interrogantes mientras el gobierno había pedido a los prefectos que establecieran toques de queda localizados tras la violencia y los saqueos del fin de semana, y que las manifestaciones estaban prohibidas en el hipercentro de Lyon a partir de las 18.00 horas. Lunes.

“Esto es inaceptable”denunció este 20 de octubre el alcalde ecologista de Lyon, Grégory Doucet, al “Nuevo Obs”. El funcionario electo indica que habló con el prefecto el martes por la mañana y le pidió que fuera “extremadamente estricto”. “Se ha establecido una norma, hay que aplicarla con rigor” Insiste, deplorando la falta de intervención policial hacia el pequeño grupo. Para el alcalde, no hay duda de que los participantes eran plenamente conscientes del toque de queda y que querían ” desafío(er) el Estado”.

La velada comenzó hacia las 20.00 horas en la plaza Bellecour, con una manifestación en apoyo de los comerciantes y de la policía. Unas 500 personas, según los organizadores, se reunieron allí tras los saqueos y robos que afectaron a más de 150 comercios de la península el sábado 17 de octubre. Esta movilización, que pretendía ser apolítica, se celebró “antes de que entrara en vigor el toque de queda, con la presencia de funcionarios electos con pañuelos”, subraya la prefectura. Sin embargo, las consignas políticas terminaron resonando entre los participantes: “Dulce resignación”, “LFI culpable” o incluso “Disturbios en prisión”, informa “Le Progrès”. El diario describe a continuación la llegada de un grupo de personas vestidas de negro que cantaban “La calle, Francia nos pertenece”.

El prefecto del Ródano, Etienne Guyot, afirma “furioso por este deseo de recuperación”. Sus servicios garantizan que la reunión de apoyo se dispersó para respetar el toque de queda. Según la prefectura, los activistas de ultraderecha tomaron luego la calle Victor-Hugo hasta llegar a la plaza Carnot, fuera de la zona afectada, donde se dispersaron hacia las 21 horas. “Durante el corto tiempo que este grupo estuvo deambulando, no se reportó ninguna alteración al orden público”. dice el prefecto. “Le Progrès” asegura que a las 21 horas, el grupo de activistas todavía se encontraba en la calle Victor-Hugo y, por lo tanto, aún no había llegado a la plaza Carnot, donde lo esperaba un autobús de CRS.

Más allá de estas diferencias cronológicas, queda la cuestión de la prohibición de reuniones, aplicable a partir de las 18.00 horas. en el centro de la ciudad. En cuanto a la reunión inicial, la prefectura cita la publicación tardía del decreto, que los participantes no pudieron leer. Sin embargo, no especifica por qué la procesión de ultraderecha pudo marchar a pesar de esta restricción. “No podemos aceptar que los rebeldes puedan manifestarse en las calles con impunidad, especialmente durante los períodos de toque de queda”. molesta a Grégory Doucet con “New Obs”.

Además del episodio de Lyon, activistas de extrema derecha ya se movilizaron en varias ciudades durante las manifestaciones del 17 de octubre. En Niza, como informa “Libération”, activistas de extrema derecha, algunos encapuchados o con chalecos amarillos, aprovecharon la confusión provocada por una carga policial y los disparos de gases lacrimógenos para atacar a un joven, en particular pateándole en la cabeza mientras estaba en el suelo. Los manifestantes que intentaron intervenir también fueron atacados. En Tours, activistas nacionalistas y personas cercanas a círculos hooligan afirmaron haberse movilizado para “asegurar el centro de la ciudad”, informa el diario, que también señala la presencia de activistas cercanos al GUD entre los alborotadores que levantaron barricadas cerca del Elíseo.

Esta presencia de activistas de extrema derecha en varias ciudades se produce mientras el gobierno continúa cuestionando “la ultraizquierda” y también apunta a La Francia insumisa (LFI) en la violencia del fin de semana. El martes, en la Asamblea Nacional, Laurent Nuñez volvió a acusar a los rebeldes de haber “una parte de responsabilidad” en los incidentes, mientras Mediapart publica una investigación en la que los medios online aseguran que el Ministro del Interior dio instrucciones a sus servicios para convertir a LFI en el chivo expiatorio de “fiasco” del fin de semana. El lunes, en TF1, la fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró que no podía confirmar que los autores de la violencia parisina fueran “gente politizada hacia la ultraizquierda”.