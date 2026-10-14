Lo que sabemos del “alto el fuego energético” entre Ucrania y Rusia anunciado por Trump

Donald Trump sembró confusión el domingo 11 de octubre al anunciar una “alto el fuego energético” entre Ucrania y Rusia, provocando asombro en Kiev y silencio en Moscú, mientras Londres, París y Ottawa afirmaban apoyarlo. ” llamar “ del presidente americano. “A partir de ahora, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan! » escribió el multimillonario republicano en su plataforma Truth Social, sin más detalles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había anunciado el viernes que había negociado la entrega de cantidades masivas de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial, levantando para ello las sanciones que pesan sobre Moscú, para gran consternación del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que había denunciado una decisión. “indigno de”.

Tan pronto como se anuncie este “alto el fuego energético”que según el líder republicano entró en vigor de inmediato, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana continuaban.

El presidente ucraniano, aparentemente tomado por sorpresa, dijo al medio estadounidense Axios que no estaba al tanto de tal acuerdo, mientras que Moscú aún no se ha pronunciado. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo. “Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y dejar que (el presidente ruso Vladimir) Putin haga lo que dijo el presidente Trump”. dijo en su discurso diario.

Según Volodymyr Zelensky, los ataques rusos continuaron el domingo “con la misma intensidad” a pesar del anuncio de Donald Trump. “Los rusos atacaron una central eléctrica en Kyiv” Y “Más tarde hubo ataques contra instalaciones energéticas en la región de Járkov. Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente estadounidense hiciera su declaración”. dijo por la noche.

“Este invierno, si Rusia no acepta un alto el fuego energético, responderemos”. Lo dijo Volodymyr Zelensky este lunes durante un discurso por videoconferencia en un foro de seguridad en Varsovia.

Emmanuel Macron dijo el lunes que no era necesario “vender” tiene “la amenaza rusa”en respuesta a una serie de decisiones y comentarios de Donald Trump que parecen ir en dirección de Rusia frente a Ucrania.

“Creo que debemos ser colectivamente serios” “, dijo el presidente francés a la prensa al margen de una visita al Salón del Automóvil de París, precisando que hablaría con su homólogo estadounidense durante el día.

“Hoy, creo, no tenemos ningún motivo fáctico para cambiar nuestra posición. Rusia continúa bombardeando tanto a civiles como a infraestructuras en Ucrania. Por lo tanto, sí, para buscar un alto el fuego en materia energética y yo diría también en el Mar Negro y reanudar las discusiones de paz. No, ceder ante la amenaza rusa”. añadió.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que su país apoya “la llamada” de Donald Trump por “una tregua energética duradera y sin demora”. El primer ministro canadiense, Mark Carney, hizo lo propio tras hablar el domingo con el presidente estadounidense.

Los ataques ucranianos a las refinerías rusas, que Kiev considera una represalia justa por el bombardeo de Moscú, han provocado la ira del presidente Trump, mientras Washington y Moscú anunciaban un acuerdo sorpresa para comprar diésel ruso. Tras el aumento de los precios del combustible en Estados Unidos desde el estallido de la guerra contra Irán en febrero por parte de Donald Trump e Israel, este acuerdo se considera una forma de aliviar parcialmente a los consumidores estadounidenses justo antes de unas elecciones legislativas cruciales y difíciles para el multimillonario estadounidense.

El sábado, Donald Trump llegó tan lejos como ” sugerir ” para que los ucranianos se equipen “un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo” paz con Moscú. “Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual líder”. respondió Volodymy Zelensky en una entrevista transmitida el domingo por el canal ABC.

Los cargos electos demócratas y republicanos cuestionaron la legalidad del acuerdo entre Washington y Moscú sobre el suministro de diésel ruso, alegando que contravenía una ley del Congreso estadounidense. “La decisión del presidente Trump de permitir las importaciones de diésel ruso a Estados Unidos va directamente en contra de la ley”, estimó siete senadores, incluidos cuatro del Partido Republicano de Donald Trump, en referencia a una ley adoptada por el Congreso en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, y que prohíbe la importación de energía rusa.

“El Congreso ha sido claro: Estados Unidos no debe importar petróleo de Rusia hasta que Rusia ponga fin a su agresión contra Ucrania y deje de amenazar a nuestros aliados de la OTAN”. escribieron estos senadores, entre ellos la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis, en un comunicado de prensa. Preguntado al respecto el domingo en el canal Fox News, el ministro de Finanzas, Scott Bessent, indicó que el Gobierno estadounidense tenía la intención de “actuar utilizando todos los poderes legales disponibles para nosotros”. “Así que, por favor, sepan que cualquiera en el Congreso que afirme (…) que esto nos esté prohibido está mal”, dijo, enfatizando que al bajar el precio del diésel, el presidente Trump estaba actuando en “los intereses del pueblo americano”.