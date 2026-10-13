Estudiantes de secundaria vuelven a las calles este martes, Greta Thunberg como invitada sorpresa

Después de la manifestación intersindical del martes 6 de octubre, la “Ley V” del 13 de octubre tiene como objetivo revitalizar el movimiento escolar secundario por “construir la enorme movilización del 17 de octubre », el día de “convergencia de luchas”. A petición de los sindicatos de estudiantes y de secundaria y del intersindical de Educación Nacional, 450.000 personas, según los organizadores, salieron a las calles durante el “Acto IV” – 256.000 según el Ministerio del Interior. Los anuncios del Primer Ministro Sébastien Lecornu durante su discurso televisado el 7 de octubre decepcionaron a la mayoría de ellos: no vieron “nada concreto », y por lo tanto convocar nuevamente a manifestaciones.

En su mira, siempre las mismas exigencias: Estado de los edificios, desigualdades, selección para el acceso a la educación superior, falta de personal y reposiciones no garantizadas, calendarios insostenibles. Se esperan manifestaciones en una treintena de ciudades. En París, la procesión saldrá de la Place d’Italie a las 14.00 horas. hacia los Inválidos “ve a buscarlos” – el Primer Ministro y los Ministros de Educación y Educación Superior.

Después de una ligera pérdida de fuerza durante los bloqueos de las escuelas secundarias de los días 8, 9 y 12 de octubre, el movimiento podría revivir este martes 13 de octubre. De Montpellier a Brest, de Clermont a Niza, están previstas para el mediodía una treintena de manifestaciones, enumeradas en el sitio web La France insoumise, que apoya el movimiento desde sus inicios el 21 de septiembre.

En París, el intersindicato de institutos quiere hacer oír su ira y el sindicato de estudiantes ha anunciado el día X que la procesión, procedente de la Place d’Italie, irá “búscalos” – implícitamente hablando de Sébastien Lecornu, Edouard Geffray y Philippe Baptiste – porque “No nos escuchan”. El medio online Brains Not Available, cuyo contenido sigue las luchas sociales, antirracistas, sindicales y climáticas, pide otra salida a las 14.00 horas. del Ayuntamiento para “Toma Matignon”.

Mientras la Asamblea Nacional inicia el examen en sesión pública del proyecto de ley de finanzas (PLF) para 2027 este martes 13 de octubre de 2026, la intersindical también tiene intención de hablar con el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y con el presidente del Senado, Gérard Larcher. Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión de Estudiantes, causó impresión el 8 de octubre repitiendo el lema del sindicato: “Mientras no haya 10.000 millones de euros sobre la mesa para la educación y las universidades, no dejaremos de movilizarnos. »

Sophie Binet, secretaria general de la CGT, advirtió que su sindicato, como el 6 de octubre, “Está ahí para proteger esta movilización que es de interés general”. Con la Confederación General del Trabajo, la FSU, la Unsa Education, la FNEC FP-FO, la CFDT, la CGT Educ’action y la SUD Education, en un comunicado de prensa conjunto, llaman al personal a movilizarse “En particular por la huelga”. Para la CGT, es entonces cuando “Las luchas se multiplican por todas partes” – “primera infancia, Energías Totales, funcionarios, estudiantes de secundaria y universitarios” – eso “Se está construyendo el equilibrio de poder”.

Además de estas movilizaciones, también hay un paro feminista, siendo el 13 de octubre también el día de la votación solemne de la ley integral contra la violencia sexual en la Asamblea Nacional. Por iniciativa del movimiento “Mundo con Mujeres”, varias asociaciones e instituciones feministas han anunciado manifestaciones en una treintena de ciudades. mientras tiene “Rdo(tú ellos) programación para dar voz a los jóvenes”, Llaman a las mujeres a “suspender sus actividades” con el fin de “No ignoremos más lo que mantiene unido al mundo”.

Y un fuerte apoyo podría ayudar a restaurar el impulso del movimiento. La figura internacional de la lucha climática, Greta Thunberg, apareció a primera hora de la mañana del 13 de octubre frente al instituto Paul-Éluard de Saint-Denis, uno de los epicentros de la movilización, donde se reunieron más de un centenar de jóvenes. “Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?” Abandonar ? Por supuesto que no”lanzó la activista medioambiental sueca, afirmando que quería “luchar por este futuro que nos están robando ante nuestros ojos” y diciéndose a si mismo “muy orgulloso de los estudiantes franceses”.

¿Podrían entonces sumarse todos estos movimientos al del sábado 17 de octubre? El llamamiento a salir a las calles contra el aumento del coste de la vida y de los combustibles fue lanzado a principios de septiembre por cuentas de TikTok que inicialmente no estaban asociadas a los responsables de los “chalecos amarillos”. Pero este lema, que alguna vez fue viral, fue difundido por exmanifestantes de 2018-19. Ahora, la CGT está convocando a que se sumen, al igual que algunos estudiantes de secundaria.

Si el Presidente de la República recordó el 12 de octubre, al margen de una visita al Salón del Automóvil de París, que la movilización de los jóvenes debe hacerse “en calma, en orden y con respeto tanto a las personas como a los bienes”, El gobierno aún no ha comunicado las medidas de seguridad previstas para el “Acto V”. Desde el principio, el movimiento se ha enfrentado a una actuación policial muy represiva salpicada de violencia policial. La “policía de policía”, la IGPN, ya ha abierto 24 investigaciones.