En Estrasburgo, buenos consejos de reciclaje

En la orilla occidental del Rin y al borde del bosque de Robertsau, este pequeño rincón de la naturaleza es el escenario ideal para presentarle… la planta depuradora de aguas residuales (STEU) de Estrasburgo-La Wantzenau. Aquí, la quinta instalación más grande de Francia trata el 98% de las aguas residuales de la Eurometrópolis. Desde esta primavera, el sitio cuenta con una gran unidad interna de reutilización de agua. Esto significa que su agua es reutilizada para la limpieza y mantenimiento de sus equipos y para procesos de dilución y desodorización.

“Anteriormente, los sacábamos de la capa freática de la llanura del Rin, la más grande de Europa, con 35 mil millones de metros cúbicos en el lado francés”precisa Michèle Kannengieser, vicepresidenta de la Eurometrópolis de Estrasburgo encargada de agua y saneamiento, recursos naturales y medio ambiente acuático.

Para preservar los recursos hídricos, se creó la unidad de reciclaje, con una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos al año, el equivalente a 280 piscinas olímpicas o el consumo medio anual de 7.000 hogares. Un volumen destinado únicamente a cubrir las necesidades del STEU en sus diversos usos industriales. El proceso se realiza en tres pasos. En lugar de ser vertida al río vecino, el agua que ya pasó por la depuradora se somete a un nuevo tratamiento: limpieza mediante dos filtros de arena de antracita, destrucción de bacterias mediante un reactor ultravioleta y desinfección añadiendo lejía. La unidad costó dos millones de euros, financiados por la Société de Valorisation des Effluents de l’Eurométropole de Strasbourg (Sovees), filial de Veolia que explota la planta de tratamiento de aguas residuales.

Pero la lógica circular de esta infraestructura alsaciana no se queda ahí. El aspecto energético es incluso el componente principal de este enfoque virtuoso. “La idea es hacer de la planta de tratamiento de aguas residuales un recurso, subraya Michèle Kannengieser, también alcaldesa de La Wantzenau, ciudad situada en la parte norte de la Eurometrópolis. Y generar energía renovable para el propio lugar y sus alrededores, que se distribuye a los residentes. »

Así, desde 2016, el biometano procedente de la digestión de lodos de depuradora, método que permite reducir su volumen en un 30% y estabilizarlo, abastece la red metropolitana de gas. Este recurso muy local, que representa 17 gigavatios hora al año, abastece el equivalente a 1.500 hogares, es decir, 5.000 personas, es decir, el 1% de la población de la Eurometrópolis.

En noviembre se pondrán en servicio paneles fotovoltaicos en las instalaciones del STEU. Colocadas en el suelo o en los tejados de los edificios en función de su exposición al sol, cubren una hectárea y contribuyen al autoconsumo del lugar con 1,4 gigavatios hora al año. Sabiendo que la estación de Estrasburgo consume anualmente 26 gigavatios hora de electricidad, frente a los 35 de hace una década. Ahorros obtenidos, en particular, gracias a la renovación de equipos, la iluminación LED y la mejora de determinados procesos.

“El objetivo del plan maestro energético STEU, fijado por la Eurometrópolis de Estrasburgo, es alcanzar, de aquí a 2029, la neutralidad de carbono y un balance energético positivo, es decir, producir más de lo que se consume en el lugar”. explica Michèle Kannengieser.

Para continuar con su diversificación energética, la Eurometrópolis de Estrasburgo invertirá 55 millones de euros en la instalación de un nuevo horno, cuyas obras comenzaron a finales de 2024 y finalizarán en 2028. “La estación depuradora de aguas residuales de Estrasburgo-La Wantzenau, cuya actividad comenzó en 1985, optó muy rápidamente por la incineración de lodos de depuradora para limitar los riesgos relacionados con su dispersión en los campos. recuerda Michèle Kannengieser. Sin embargo, el calor, que alcanza los 800°C, se pierde porque el horno actual no está conectado a la calefacción urbana. Cuando finalice la obra, se inyectará a esta red. Y también servirá para calentar las instalaciones de la depuradora y del digestor de fangos, que deberán mantenerse a 37°C para que sus bacterias sean efectivas. »

El resto del reciclaje se realiza en la estación. Por ejemplo, cada año se separan de 200 a 300 toneladas de grasas de las aguas residuales y se queman en hornos porque son un buen combustible. Las cenizas así generadas también se pueden recuperar e incorporar para elaborar mortero. Incluso son objeto de investigaciones tecnológicas para extraer fósforo, material químico utilizado en la composición de fertilizantes agrícolas. En Estrasburgo nada se pierde, nada se crea, todo se transforma.