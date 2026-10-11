“Fuimos atropellados”: última manifestación contra la autopista A69 tras años de lucha

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 11 de octubre de 2026 a las 8:34 am, actualizado el 11 de octubre de 2026 a las 8:43 a. m. Lectura: 1 min.

“Hasta echar la última gota de betún” : al menos un millar de opositores a la autopista A69 se manifestaron el sábado 10 de octubre contra esta infraestructura que ha sido objeto de intensas protestas desde hace tres años y que se inaugurará dentro de tres semanas.

Detrás de una pancarta que proclama “Quememos la A69, no el bosque”El desfile de activistas –un millar de manifestantes– partió a primera hora de la tarde desde Cambounet-sur-le-Sor (Tarn), a poco más de un kilómetro de la autopista que unirá Castres con Toulouse. El grueso de la manifestación regresó al campamento al final de la tarde, a través de un espacio natural de lagos y bosques, bordeado por la nueva carretera. Un intercambio de proyectiles y granadas lacrimógenas se enfrentó muy brevemente a la policía y a un pequeño grupo de activistas que se quedaron atrás.

se trata de “Demostrar que este tipo de proyectos no son evidentes y que estaremos ahí hasta que se vierta la última gota de betún”explicó uno de los organizadores. Con este proyecto, “Nos arrollaron y estamos aquí para decirlo”dijo un joven a su lado, también enmascarado y que desea permanecer en el anonimato.

La concesionaria de la autopista, Atosca, anunció el viernes por la noche que se espera que entre en servicio durante “la primera semana de noviembre”.

Desde el inicio de los trabajos en la primavera de 2023, la oposición a lo que se ha convertido en un símbolo de las luchas ecológicas ha adoptado muchas formas: manifestaciones, huelgas de hambre, ocupaciones de árboles en el corazón de las zonas a defender (ZAD). El sitio también fue impugnado ante los tribunales.

“Fuimos, somos y seguiremos siendo esta piedrita en su zapato y aunque la carretera esté a punto de abrirse, esta lucha ha abierto las puertas a muchos otros, victoriosos”aseguró un activista enmascarado, desde una plataforma improvisada, aplaudida calurosamente antes del inicio de la manifestación.

Desde el inicio de las obras en la primavera de 2023, ha habido oposición a las obras de la autopista A69 “una alquimia de luchas y sobre todo queremos que sirva de ejemplo para el futuro”observó Lucie, denunciando un proyecto “ecocidio” tanto como uno “Aberración económica y social”debido al coste del peaje considerado exorbitante.

Según los opositores, el precio de un viaje de ida y vuelta por la autopista de 53 kilómetros rondaría los 20 euros por vehículo. “Aún queda una lucha por librar, llamamos a boicotear esta autopista y en cualquier caso, esto se hará de forma natural, dado el precio del peaje”según el activista medioambiental Thomas Brail, portavoz del Grupo Nacional de Vigilancia de Árboles.