Detenciones, saqueos de comercios... Las cifras del día 17 de octubre

El sábado, 550.000 personas se manifestaron durante la movilización contra el alto coste de la vida, entre ellas 110.000 en París, según cifras de las autoridades. En muchas ciudades de Francia, la jornada de protestas se convirtió en un caos debido a los enfrentamientos y los saqueos.

Si en París tuvo lugar la marcha de la principal procesión de 110.000 personas “sin mayores incidentes”cuestionó el PP “Grupos violentos, en particular grupos ultraizquierdistas, que han aumentado sus intentos de bloqueo, procesiones salvajes en el centro de París y saqueos”.

Unas 1.800 personas fueron detenidas en relación con la violencia y los saqueos cometidos en Francia el sábado y hasta bien entrada la noche, informó el domingo el ministro del Interior, Laurent Núñez, que viajará el lunes a Marsella. Una cifra récord según la Jefatura de Policía (PP).

“Las detenciones duraron toda la noche y hasta alrededor de las 6 de la mañana”.precisó el fiscal, con detenciones principalmente por encubrimiento de robo (más de 150), agrupaciones con vistas a cometer actos de violencia (unas 130) o incluso daños (unas 120).

En cuanto al saqueo en París, “Los lugares más afectados serían la estación Saint-Lazare, Châtelet-les-Halles, la Place de la République y los Campos Elíseos”estima la fiscalía capitalina, según sus análisis iniciales.

Más de 500 personas (517) se encuentran hoy bajo custodia policial, concretamente 346 adultos y 171 menores, indicó en un informe la fiscalía de la capital. “aún no consolidado”.

Una treintena de personas también están acusadas de “provocación de asamblea”otros treinta por reunión y otras detenciones policiales por portación de armas o posesión de explosivos.

El sábado por la noche, anunció el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en la red social “dar una respuesta judicial extremadamente firme” a “Violencia urbana de increíble gravedad”.

En particular, 25 personas fueron puestas bajo custodia policial tras los daños cometidos en la sede del canal de televisión CNews. Dejaron etiquetas como “No hay televisión para los fascistas”, “Que se jodan los fascistas”, “ACAB” O “Somos ARCOM”.

Entre estas numerosas detenciones, dos hombres y dos mujeres acusados ​​de lanzar morteros pirotécnicos “cerca de la prisión de Salud”ubicado en el sur de París. “Según las primeras informaciones recabadas, se instaló una barricada cerca del penal y individuos dispararon morteros hacia el interior del centro de detención, lo que habría tenido el efecto de agitar a los detenidos, quienes respondieron arrojando ciertos objetos”explica la fiscalía.

La prefectura argumentó que al final de la tarde se había producido una “llegada masiva de individuos cuyo objetivo era exclusivamente cometer hurtos y saqueos, aprovechando el desorden para actuar”. “En particular, el uso de imágenes de videovigilancia debería permitir identificar y confundir a otros perpetradores en los próximos días”dice la misma fuente.

Al igual que el Primer Ministro Sébastien Lecornu y el Ministro del Interior Laurent Nuñez, la jefatura de policía estimó que “los autores de violencia, saqueos y daños deben responder por sus actos”. A ojos del PP, “la responsabilidad debe ser tanto penal como civil: quienes destruyen, saquean o atacan deben ser identificados, perseguidos y obligados a reparar el daño que han causado”.

“A estas alturas, más de 500 policías, gendarmes y bomberos han resultado heridos, atrapados en estas escenas de violencia”afirmó el Ministro del Interior, refiriéndose a una evaluación que “Lamentablemente es sólo provisional”.

En la capital resultaron heridos 13 policías y gendarmes, así como dos bomberos, añadió el PP, que informó “grupos violentos, caracterizados por su volumen inusual”.

Una persona que se manifestaba murió a causa de una enfermedad, sin relación con la violencia ni con ninguna acción policial, aseguró el PP.

Alexandre Bompard, presidente de la Federación de Comercio y Distribución (FCD), estimó el domingo en 1.500 el número de empresas directamente afectadas en Francia por la violencia de la víspera, por una factura de cientos de millones de euros. “Es un poco temprano” evaluar la magnitud de los daños, pero “En todo el comercio francés, 1.500 comerciantes se vieron directamente afectados” y la factura será “muy alto”afirmó en LCI el presidente de esta federación de actores de la gran distribución alimentaria y especializada.

“Es una factura financiera directa muy elevada”añadió, refiriéndose a una cantidad de “varios cientos de millones de euros”. Alexandre Bompard, que también es director general de Carrefour, anunció también que una cincuentena de tiendas de su marca se habían visto afectadas, ambas “grandes hipermercados, supermercados y pequeñas tiendas de conveniencia”. Una veintena de ellos fueron saqueados, afirmó.

Según Alexandre Bompard, “Esto supondrá unas decenas de millones de euros para todos nuestros socios”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet (Renacimiento), propondrá el martes la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la violencia y los saqueos en el marco de las manifestaciones del 17 de octubre, que también deberá centrarse en la estrategia de mantenimiento del orden, cuestionada por la oposición y algunos alcaldes. La titular de la presidencia anunció en un comunicado que propondría la creación de este organismo en la conferencia de presidentes de la Asamblea el martes por la mañana. “para arrojar luz sobre estos excesos, los métodos de los pequeños grupos violentos”pero también “la estrategia de aplicación de la ley” y su “posibles averías”.

el jefe de estado “Se dirigirá solemnemente a los franceses a las 20.00 horas”. Domingo, anunció el Elíseo. Antes de eso, Emmanuel Macron reunirá “A las 17.30 horas en el Palacio del Elíseo, el Primer Ministro y los ministros del gobierno interesados”anunció también la Presidencia de la República, mientras el gobierno se encuentra bajo presión de la oposición y de algunos alcaldes en relación con la gestión de las manifestaciones del sábado. En esta etapa, el Presidente de la República continuó su viaje del lunes al miércoles a cuatro países del Golfo (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar)

El primer ministro Sébastien Lecornu presidirá una unidad interministerial de crisis el domingo a las 19 horas, anunció Matignon. Esta reunión abarcará tres partes, “economía-comercio”, ” seguro “ Y “seguimiento judicial”afirmó Matignon, mientras los alcaldes, en particular de París, Lyon, Marsella y Limoges, exigen compromisos del ejecutivo.

Matignon anunció también que el Primer Ministro recibirá a los alcaldes de las tres ciudades más grandes de Francia, en una fecha aún por determinar.