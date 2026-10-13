Elecciones israelíes: ¿y los palestinos en todo esto?

para ir más lejos

En primer lugar, en agosto, decenas de colonos israelíes asediaron viviendas palestinas en Qusra, una ciudad al sudeste de Nablus, impidiendo a los residentes acceder a agua potable, electricidad y alimentos. Luego, a finales de septiembre, todavía en la Cisjordania ocupada, el pueblo de Jalud, al norte de Ramallah, fue atacado por un centenar de colonos, que se oponían al regreso, escoltado por el ejército israelí, de una familia palestina que había tenido que abandonar su casa dos meses antes debido al acoso que padecía. Dos semanas antes, en el Festival de Cine de Venecia, la proyección del documental “Naza”, dirigido por los cineastas israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham, había mostrado desde dentro la estrategia militar de aniquilación llevada a cabo por el Estado judío durante tres años en la Franja de Gaza a través de testimonios de ex soldados y miembros de los servicios de inteligencia.

Estos acontecimientos han colocado la cuestión palestina – largamente relegada a un segundo plano – en los debates de la campaña israelí de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre, hasta ahora centrada en la responsabilidad de Benyamin Netanyahu en las masacres del 7 de octubre.