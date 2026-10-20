Crisis del petróleo: por qué los estados europeos se beneficiarían si actuaran de manera coordinada

Se ha lanzado una nueva herramienta para combatir la crisis energética. El Primer Ministro anunció que pondrá a disposición de los distribuidores de diésel 10 millones de barriles procedentes de “existencias estratégicas”, para reducir los precios entre 12 y 18 céntimos por litro. Se ha llegado a un acuerdo entre las estaciones de servicio y el Gobierno para que esto se refleje realmente en los precios en el surtidor: los volúmenes liberados se publicarán cada semana y los precios y márgenes de los distribuidores deberán regularse mediante un futuro decreto. Estas reservas estratégicas, o “reservas de reserva”, son una herramienta global. Desde la crisis del petróleo de 1973, los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) deben mantener al menos 90 días de importaciones netas de petróleo. En Francia hay cerca de 13 millones de toneladas. de petróleo -o 118 días de importaciones- que son preservados y gestionados por Sagess, una empresa privada de la que TotalEnergies es el mayor accionista. Dentro de este stock, las reservas de gasóleo se estiman en 50 millones de barriles: al deshacerse de 10 millones de barriles de gasóleo, Francia se desprende del 20% de su stock estratégico de gasóleo y del 10% de su stock estratégico total.

En realidad, se trata de la segunda vez desde el bloqueo del estrecho de Ormuz, tras la guerra de Irán, que se agotan las reservas: en marzo pasado, la AIE registró el uso coordinado de cerca de 400 millones de barriles, con un objetivo de 14,5 millones para Francia, aún no alcanzado…